Az éj leple alatt támadás érte Kijevet, Amerika az orosz olajszankciók feloldását fontolgatja – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Orosz ballisztikus rakéták és drónok támadták meg Kijevet és más ukrán városokat, köztük Harkivot, ahol március 7-én éjjel öt ember meghalt és tíz megsebesült – számolt be az Ukrinfrom.

Megerősítést nyert, hogy egy ballisztikus rakéta közvetlenül eltalált egy többemeletes épületet a Kijevszkij kerületben. Jelentős károk keletkeztek, tűz ütött ki, és emberek rekedhettek a romok alatt

– mondta Harkiv polgármestere.

Oroszország háborús cselekményei során rendszeresen támadja az ukrán polgári infrastruktúrát, beleértve a lakóépületeket és az energetikai infrastruktúrát.