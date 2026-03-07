Dubajban élő magyar lány: itt biztonságban érezzük magunkat, nem tervezek hazajönni

Portfolio: Mit tapasztaltál testközelből a háború kitöréséből, hogyan érintette a Dubajban tartózkodókat az Irán által február 28-án elindított rakétatámadás?
V. Krisztina: Napközben volt egy nagyon tompa durranás, csak később értettük meg, hogy az volt az Abu-Dhabira mért és kivédett első támadás. Dubajban 16:30 körül történtek az első robbanások, amelyek az idő múlásával egyre sűrűsödtek. Ekkor még pontos információt nem kaptunk a helyzetről, azonkívül, hogy a légi közlekedés leállt. Ez volt a legstresszesebb időszak, mert csak robbanásokat hallottunk.
Mit kellett tennetek az első órákban?
Én a józan eszemre hallgatva bevásároltam vizet és élelmiszert, valamint összepakoltam a szükséges dolgokat egy hátizsákba, a lehető legrosszabbra felkészülve. Nem tudtuk, mivel állunk szemben. Nekem ez volt az első reflexem, nem pedig az, hogy az internetet bújjam, hogy megértsem, ki és miért támad – számomra ez másodlagos volt.
Milyen kommunikációt folytattak a helyi hatóságok a lakosság felé, és milyen csatornán?
Az első Security Alert [biztonsági értesítés] hajnali fél egykor érkezett a telefonunkra, amelyet három nagy robbanás követett. Ez az üzenet hangos sípolással érkezik minden egyes telefonra, amely az adott veszélyzónában tartózkodik. Az első éjszakai robbanások után másnap reggel szintén robbanásra riadtunk fel. Ekkor tudtuk meg, hogy ezek a robbanások nem földet érő csapások voltak, hanem a levegőben hatástalanított rakéták és drónok.
A friss információkról az állam közösségi média felületeiről, például a Ministry of Defence Instagram-oldaláról tájékozódunk, folyamatosan nyomon követhetjük a frissítéseket, illetve az Al Jazeerán volt egy sajtótájékoztató, ahol beszámoltak az aktuális helyzetről.
Milyen a magyar hatóságokkal a kommunikáció? Hogyan működött a konzuli védelemre való regisztráció? Volt-e fennakadás ezekben?
Az első éjszakán a konzuli védelemre való feliratkozás nekem nem sikerült, valószínűleg a túlterhelt weboldal miatt. Másnap viszont már minden gördülékenyen ment. Nem minden országnak van ilyen lehetősége, ezért érdemes ezt kihasználni és feliratkozni, arra az esetre, ha valami nagyobb baj történne.
Milyen most a hangulat a városban? Érezni bármilyen feszültséget, vagy mennek tovább a dolgok a megszokott módon? Kevesebb turistát látni a plázákban vagy a tengerparton?
A városban minden a megszokott módon zajlik. Az első napokban kevesebb autót és sétáló embert láttunk, hiszen az állam arra kérte a lakosságot, hogy aki tud, maradjon beltéren. A dolgozóknak home office-t rendeltek el, a gyerekeknek távoktatást. Pár nap elteltével azonban az állam mindenfajta korlátozást feloldott. Az emberek nyugodtak, a családok sétálnak a bevásárlóközpontokban, a boltok polcai tele vannak, nincs pánikvásárlás, semmiben nincs hiány, és nem drágultak sem az élelmiszerárak, sem a közlekedés.
A közhangulat nagyon pozitív az itt lakók részéről, mert láthatóan és érezhetően is nagyon bíznak az ország vezetőiben, akik mindent megtesznek azért, hogy a lakosokat biztonságban tartsák.
Az itt ragadt turisták egy része valószínűleg másképp éli meg a helyzetet. Ha ezt a várost csak pár napra látogatóként érinti valaki, akkor nyilvánvalóan nincs tisztában az ország válságkezelési folyamataival, és nincs meg az a bizalom, amely egy helyiben megvan. Például akinek a járatát törölték a háború miatt, annak a szállás- és étel/italköltségét átvállalta az állam. Három nappal az első robbanás után már az éttermek, műsorok és klubok is teljes kapacitással üzemeltek, ahol a turisták egy része teljes nyugalomban töltötte a nyaralását, ezt a saját két szememmel láttam.
Dubajban élő magyarként mennyire érzitek magatokat biztonságban?
Mi jelenleg biztonságban érezzük magunkat, hiszen Dubaj felett a világ egyik legfejlettebb, réteges rakétavédelmi rendszere található, amely azonnal kifogástalanul működésbe lépett. Az első 36 órában rekordmennyiségű, több mint 700 támadás érte az Emirátusokat, ebből azonban egy sem ért célba.
Amilyen kár keletkezett az épületekben, azt mind megsemmisített rakéták vagy drónok darabjai okozták.
Tervezel hazajönni Magyarországra, ha van rá lehetőség, például evakuálás keretein belül?
Amennyiben a helyzet kritikusra fordul, abban az esetben természetesen igen. De egyelőre nem érzem ezt sürgetőnek, hiszen a kialakult helyzet ellenére az Egyesült Arab Emírségek a lehető legnagyobb biztonságot kínálja a lakosságnak. Ez pedig nem érzelmi alapú vélemény, hanem valós adatokból levont konklúzió. De mindenkinek a saját felelőssége teljes tudatában kell döntést hoznia, és minden emberi helyzet más és más, így én azt is megértem, aki azonnal útnak indult.
Címlapkép forrása: Andrew Aitchison via Getty Images
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
Már Irán határán készülődik a háborúra egy milícia - Csak Washingtonra várnak
Napok óta megy a találgatás, vajon sikerül-e felfegyverezni az iráni kurdokat.
Hiába drága az arany, egy ország továbbra is úgy vásárolja, mintha nem lenne holnap
A felhalmozási ciklus 2024 novemberében kezdődött.
Kiszivárgott Trump titkos katonai terve: megindulhatnak az amerikai katonák Iránba?
Több elemző is "második Afganisztánt" emleget.
Váratlan fordulat Amerikából: olyan engedményt kaphat Oroszország, amitől Ukrajna egyből kongatni kezdte a vészharangot
Nagy pénzekhez juthat Oroszország.
A márka, ami túl gyorsan lett túl drága
A Lululemon sikersztorija és fordulása.
Bekövetkezett, amitől a döntéshozók is rettegtek: egyszerre két problémát kéne kezelni Amerikában
Inflációs és munkanélküliség. Kezd elromlani a nagykép.
Drámai események: óriásit fordult a kocka Oroszország javára
Az Ural most először forog felárral a Brenthez képest.
Itt már tényleg mindenre lőnek: rakétát kaptak az ENSZ békefenntartói
Rakéta vágódott az UNIFIL bázisába.
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.