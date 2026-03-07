Dubajban élő magyar lány: itt biztonságban érezzük magunkat, nem tervezek hazajönni

Elsőre rémisztőek voltak a háború hangjai, a durranások sokkolták az ott élőket, de mostanra megnyugodott Dubaj népe, a helyiek a jelek szerint teljesen megbíznak abban, hogy az ország vezetése képes garantálni a biztonságukat – nyilatkozta a Portfolio-nak egy Dubajban dolgozó, régebb óta a városban tartózkodó magyar nő. Krisztina egyelőre nem érzi sürgetőnek, hogy hazatérjen Magyarországra: szerinte a légvédelem kiválóan vizsgázott, a dubaji élet halad tovább a megszokott mederben, ha viszont kritikusra fordulna a helyzet, akkor ő maga is megfontolná, hogy elhagyja az országot.

Portfolio: Mit tapasztaltál testközelből a háború kitöréséből, hogyan érintette a Dubajban tartózkodókat az Irán által február 28-án elindított rakétatámadás?

V. Krisztina: Napközben volt egy nagyon tompa durranás, csak később értettük meg, hogy az volt az Abu-Dhabira mért és kivédett első támadás. Dubajban 16:30 körül történtek az első robbanások, amelyek az idő múlásával egyre sűrűsödtek. Ekkor még pontos információt nem kaptunk a helyzetről, azonkívül, hogy a légi közlekedés leállt. Ez volt a legstresszesebb időszak, mert csak robbanásokat hallottunk.

Mit kellett tennetek az első órákban?

Én a józan eszemre hallgatva bevásároltam vizet és élelmiszert, valamint összepakoltam a szükséges dolgokat egy hátizsákba, a lehető legrosszabbra felkészülve. Nem tudtuk, mivel állunk szemben. Nekem ez volt az első reflexem, nem pedig az, hogy az internetet bújjam, hogy megértsem, ki és miért támad – számomra ez másodlagos volt.

Milyen kommunikációt folytattak a helyi hatóságok a lakosság felé, és milyen csatornán?

Az első Security Alert [biztonsági értesítés] hajnali fél egykor érkezett a telefonunkra, amelyet három nagy robbanás követett. Ez az üzenet hangos sípolással érkezik minden egyes telefonra, amely az adott veszélyzónában tartózkodik. Az első éjszakai robbanások után másnap reggel szintén robbanásra riadtunk fel. Ekkor tudtuk meg, hogy ezek a robbanások nem földet érő csapások voltak, hanem a levegőben hatástalanított rakéták és drónok.

A mobiltelefonokra küldött biztonsági értesítés helyi idő szerint 2026. március 1-jén hajnalban.

A friss információkról az állam közösségi média felületeiről, például a Ministry of Defence Instagram-oldaláról tájékozódunk, folyamatosan nyomon követhetjük a frissítéseket, illetve az Al Jazeerán volt egy sajtótájékoztató, ahol beszámoltak az aktuális helyzetről.

Milyen a magyar hatóságokkal a kommunikáció? Hogyan működött a konzuli védelemre való regisztráció? Volt-e fennakadás ezekben?

Az első éjszakán a konzuli védelemre való feliratkozás nekem nem sikerült, valószínűleg a túlterhelt weboldal miatt. Másnap viszont már minden gördülékenyen ment. Nem minden országnak van ilyen lehetősége, ezért érdemes ezt kihasználni és feliratkozni, arra az esetre, ha valami nagyobb baj történne.

Milyen most a hangulat a városban? Érezni bármilyen feszültséget, vagy mennek tovább a dolgok a megszokott módon? Kevesebb turistát látni a plázákban vagy a tengerparton?

A városban minden a megszokott módon zajlik. Az első napokban kevesebb autót és sétáló embert láttunk, hiszen az állam arra kérte a lakosságot, hogy aki tud, maradjon beltéren. A dolgozóknak home office-t rendeltek el, a gyerekeknek távoktatást. Pár nap elteltével azonban az állam mindenfajta korlátozást feloldott. Az emberek nyugodtak, a családok sétálnak a bevásárlóközpontokban, a boltok polcai tele vannak, nincs pánikvásárlás, semmiben nincs hiány, és nem drágultak sem az élelmiszerárak, sem a közlekedés.

A közhangulat nagyon pozitív az itt lakók részéről, mert láthatóan és érezhetően is nagyon bíznak az ország vezetőiben, akik mindent megtesznek azért, hogy a lakosokat biztonságban tartsák.

Az itt ragadt turisták egy része valószínűleg másképp éli meg a helyzetet. Ha ezt a várost csak pár napra látogatóként érinti valaki, akkor nyilvánvalóan nincs tisztában az ország válságkezelési folyamataival, és nincs meg az a bizalom, amely egy helyiben megvan. Például akinek a járatát törölték a háború miatt, annak a szállás- és étel/italköltségét átvállalta az állam. Három nappal az első robbanás után már az éttermek, műsorok és klubok is teljes kapacitással üzemeltek, ahol a turisták egy része teljes nyugalomban töltötte a nyaralását, ezt a saját két szememmel láttam.

Dubajban élő magyarként mennyire érzitek magatokat biztonságban?

Mi jelenleg biztonságban érezzük magunkat, hiszen Dubaj felett a világ egyik legfejlettebb, réteges rakétavédelmi rendszere található, amely azonnal kifogástalanul működésbe lépett. Az első 36 órában rekordmennyiségű, több mint 700 támadás érte az Emirátusokat, ebből azonban egy sem ért célba.

Amilyen kár keletkezett az épületekben, azt mind megsemmisített rakéták vagy drónok darabjai okozták.

Tervezel hazajönni Magyarországra, ha van rá lehetőség, például evakuálás keretein belül?

Amennyiben a helyzet kritikusra fordul, abban az esetben természetesen igen. De egyelőre nem érzem ezt sürgetőnek, hiszen a kialakult helyzet ellenére az Egyesült Arab Emírségek a lehető legnagyobb biztonságot kínálja a lakosságnak. Ez pedig nem érzelmi alapú vélemény, hanem valós adatokból levont konklúzió. De mindenkinek a saját felelőssége teljes tudatában kell döntést hoznia, és minden emberi helyzet más és más, így én azt is megértem, aki azonnal útnak indult.

