Erős állítás: hatalmas összeget emészthetett fel eddig Amerika háborúja Iránnal

Az Egyesült Államok vezetője korábban azt mondta, hogy „nagyon kemény” támadást fog ma mérni a közel-keleti hatalomra. Aragcsi erre úgy válaszolt, hogy Washington eszkalációra készül, ám ez nem lesz váratlan:
pontosan erre készülnek fel hatalmas fegyveres erőink, és ezt is fogja elérni
– jelentette ki.
Az ellenség anyagi terheiről is szólt, szerinte az amerikai hadseregnek egy hét alatt összesen 100 milliárd dollárjába került a háború. Szerinte a választók nem erre szavaztak korábban az Egyesült Államokban, ehelyett Washingtont szerinte Izrael ráveszi, hogy „vívja meg helyette a háborút”.
Arról is beszélt, hogy korábban Maszúd Peszeskján iráni elnök nyitottságot mutatott a deeszkalációra, amikor bocsánatot kért az Öböl országaitól a támadások miatt. Azt is mondta, hogy a korábban rendszeresen célba vett országokat nem fogják támadni, kivéve, ha onnan indítanak támadást. Aragcsi szerint ezt a gesztust Trump azonnal „megölte”.
Nem sokkal a kijelentését követően síita hatalom újabb drón- és rakétahullámot indított a térség országai ellen.
Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images
