Erős állítás: hatalmas összeget emészthetett fel eddig Amerika háborúja Iránnal
Globál

Erős állítás: hatalmas összeget emészthetett fel eddig Amerika háborúja Iránnal

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere reagált Donald Trump amerikai elnök kijelentésére – írja a Sky.

Az Egyesült Államok vezetője korábban azt mondta, hogy „nagyon kemény” támadást fog ma mérni a közel-keleti hatalomra. Aragcsi erre úgy válaszolt, hogy Washington eszkalációra készül, ám ez nem lesz váratlan:

pontosan erre készülnek fel hatalmas fegyveres erőink, és ezt is fogja elérni

– jelentette ki.

Az ellenség anyagi terheiről is szólt, szerinte az amerikai hadseregnek egy hét alatt összesen 100 milliárd dollárjába került a háború. Szerinte a választók nem erre szavaztak korábban az Egyesült Államokban, ehelyett Washingtont szerinte Izrael ráveszi, hogy „vívja meg helyette a háborút”.

Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton

Amerika az orosz olajszankciók feloldását fontolgatja, elképesztő számokat közöltek az ukránok – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Lerántotta a leplet Oroszország: kiderült az Egyesült Államok sötét terve, Ukrajna csak egy eszköz ehhez

Arról is beszélt, hogy korábban Maszúd Peszeskján iráni elnök nyitottságot mutatott a deeszkalációra, amikor bocsánatot kért az Öböl országaitól a támadások miatt. Azt is mondta, hogy a korábban rendszeresen célba vett országokat nem fogják támadni, kivéve, ha onnan indítanak támadást. Aragcsi szerint ezt a gesztust Trump azonnal „megölte”.

Nem sokkal a kijelentését követően síita hatalom újabb drón- és rakétahullámot indított a térség országai ellen.

Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton

Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

