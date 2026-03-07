Készültségbe helyezték a brit flotta büszkeségét - Napokon belül útnak indulhat a HMS Prince of Wales

A készenléti idő lerövidítése révén a hadihajó jóval gyorsabban reagálhat, amennyiben a brit vezetés a mozgósítás mellett dönt. A Sky News forrása szerint a legénységet már értesítették a lehetséges bevetésről.

Ez a lépés azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy a portsmouthi támaszpontú óriáshajót a Perzsa-öbölbe vagy Ciprus térségébe vezénylik. Ugyanakkor nagyobb mozgásteret biztosít a brit miniszterelnök számára, ha szükségessé válna a gyors reagálás.

A HMS Prince of Wales F–35-ös vadászgépeket hordoz. A hadihajó bevetéséhez emellett több kísérőhajóra és egy tengeralattjáróra is szükség van.

Címlapkép forrása: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images