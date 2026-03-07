  • Megjelenítés
Lerántotta a leplet Oroszország: kiderült az Egyesült Államok sötét terve, Ukrajna csak egy eszköz ehhez
Megszólalt Marija Zaharova, orosz külügyi szóvivő, aki szerint az Egyesült Államok éppen az energiapiac teljes átalakítására készül – közölte a TASzSz.

Zaharova szerint Washington az energiapiac teljes átalakítására törekszik, hogy az megfelelje a saját érdekeinek. Ugyanakkor ezt nem túl pozitív kontextusban tálalta a szóvivő. Szerinte Amerika mindenkit függővé akar tenni, fizikailag és az árszabás tekintetében egyaránt. A lépésre magyarázatot is mondott:

kritikus gazdasági helyzete és hatalmas államadóssága láthatóan lehangoló helyzetbe hozta az amerikai vezetést: az ország, az Egyesült Államok, lényegében csődben van

– jelentette ki Zaharova.

Kijelentette, hogy Amerika ezzel lényegében csak a saját problémáját igyekszik megoldani, és ezért a nemzetközi jogi normákat is képesek figyelmen kívül hagyni. Azzal zárta az orosz külügyi szóvivő a gondolatmenetét, hogy szerinte

Ukrajna csak egy eszköz a „kalandok megvalósításához”.

Oroszország tűnik eddig az egyik legnagyobb győztesnek az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen vívott háborújának. A kétségessé vált kőolaj- és földgázszállítmányok miatt Washington több kedvezményt is engedett az orosz nyersanyagok áramlásának.

