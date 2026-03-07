  • Megjelenítés
Nagy a baj: csökkenti a kitermelést az iráni rakéták miatt az olajmonarchia

Kuvait állami olajvállalata bejelentette, hogy elővigyázatossági okokból csökkentette a kőolaj-kitermelést és a finomítói kibocsátást. A lépést az országot ért támadásokkal, valamint a Hormuzi-szoros hajózási biztonságát fenyegető iráni akciókkal indokolták - írta meg az Al Jazeera.

A Kuvaiti Kőolajipari Vállalat (KPC) közleménye szerint az intézkedés a cég kockázatkezelési és üzletfolytonossági stratégiájának része. Hozzátették, hogy a döntést a helyzet alakulásának függvényében folyamatosan felülvizsgálják.

A vállalat hangsúlyozta, hogy a belföldi ellátás a meglévő tervek alapján teljes mértékben biztosított.

Kiemelték: amint a biztonsági körülmények lehetővé teszik, azonnal visszaállítják a korábbi termelési szinteket.

