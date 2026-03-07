Nagy a baj: csökkenti a kitermelést az iráni rakéták miatt az olajmonarchia

A Kuvaiti Kőolajipari Vállalat (KPC) közleménye szerint az intézkedés a cég kockázatkezelési és üzletfolytonossági stratégiájának része. Hozzátették, hogy a döntést a helyzet alakulásának függvényében folyamatosan felülvizsgálják.

A vállalat hangsúlyozta, hogy a belföldi ellátás a meglévő tervek alapján teljes mértékben biztosított.

Kiemelték: amint a biztonsági körülmények lehetővé teszik, azonnal visszaállítják a korábbi termelési szinteket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images