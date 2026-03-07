  • Megjelenítés
Trump elárulta, hogy mi az ukrajnai béke legnagyobb akadálya
Globál

Trump elárulta, hogy mi az ukrajnai béke legnagyobb akadálya

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szerint az Ukrajna és Oroszország közötti személyes ellenségeskedés akadályozza a háború lezárását. Ezt egy biztonsági csúcstalálkozó megnyitóján nyilatkozta. Hozzátette, hogy a tárgyalások során az egyik fél mindig visszalépett a megállapodástól - jelentette a RBK.

Trump az amerikai kontinens védelmi csúcstalálkozóján ismét azt hangoztatta, hogy eddig nyolc háborút zárt le, a kilencedik pedig úton van. Állítása szerint az ukrán konfliktus megoldása tűnt a legegyszerűbbnek, ám a gyűlölet útját állja a békének.

Az a gyűlölet, ami Putyin és az ő partnere [Zelenszkij] között van, annyira erős… Azt gondolná az ember, hogy Ukrajna és Oroszország lehetne egy kicsit bajtárs, de szó sincs erről

– fogalmazott az amerikai elnök.

Trump hozzátette, hogy a tárgyalások során többször is közel kerültek a megállapodáshoz, de az egyik fél mindig visszakozott.

Nagyon-nagyon nehezen jutnak el odáig, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Sokszor közel voltunk, és mindig az egyik vagy a másik fél visszalépett

– hangsúlyozta.

Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok nem veszít sokat a konfliktussal. Úgy véli, az árat csak Ukrajna és Oroszország fizeti meg, elsősorban emberéletekben. Békítő erőfeszítéseit szívességként jellemezte Európa és maga az élet felé. "Minket ez nem nagyon érint, mert van egy óceán, ami elválaszt bennünket. Ezt szívességből teszem Európáért, és szívességből az életért" – mondta.

Caroline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője március 6-án azt közölte, hogy Trump továbbra is lehetségesnek tartja az ukrajnai békét. Steve Witkoff amerikai különmegbízott szintén optimistán nyilatkozott. Jelezte, hogy a záródokumentumon folyik a munka, és az elkövetkező hetekben újabb eredmények várhatók. Néhány nappal korábban ugyanakkor Trump azt sugallta, hogy Zelenszkij akadályozza a békemegállapodást. Eközben Ukrajna egyre gyengébb alkupozícióba kerül, a Kreml pedig állítólag kész a párbeszédre.

Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images

