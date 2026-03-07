  • Megjelenítés
Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, Irán Szaúd-Arábiát és Dubajt támadta – Híreink az iráni háborúról szombaton
Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, Irán Szaúd-Arábiát és Dubajt támadta – Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombaton már nyolcadik napjába lépett az iráni háború. Izrael újabb nagyszabású csapássorozat hajtott végre a perzsa állam fővárosa, Teherán ellen, a Mehrabad repülőtér lángra kapott. Pár órával később Irán a zsidó állam elleni támadással válaszolt. Folytatódik Irán arab öbölállamok elleni akciója is: Szaúd-Arábia azt jelentette, hogy a Sajbah olaj- és gázmező felé tartó 16 drón semlegesítettek, Dubaj légvédelme pedig szintén lelőtt támadóeszközöket. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.
Szaúdi légibázis ellen indított támadást Irán

A szaúdi védelmi minisztérium szombati jelentése szerint elfogtak és megsemmisítettek két iráni ballisztikus rakétát, amelyek a Szultán Herceg Légibázis felé tartottak.

(Al Jazeera)

Az izraeli hadsereg és a Hezbollah összecsapott a libanoni-szíriai határon

Libanoni jelentések szerint az izraeli hadsereg (IDF) összecsapott az Irán-barát libanoni síita terrorcsoport, a Hezbollah fegyvereseivel a libanoni-szíriai határon.

A Hezbollah jelentése szerint Szíria felől négy izraeli katonai helikopter érkezett Libanonba, melnyek személyzete landolás után harcba keveredett a terroristákkal.

Az IDF egyelőre nem erősítette meg az értesüléseket.

(Times of Israel)

Dubajt és Manamát is támadás érte

Szombat reggel két robbanás volt az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Dubajban, illetve egy robbanás Bahrein fővárosában, Manamában.

A dubaji kormányzat megerősítette, hogy lelőttek egy támadóeszközt, amely lezuhanva kisebb károkat okozott, de személyi sérülés nem történt.

(Times of Israel, CNN)

Szaúd-Arábia a Sajbah olajmező felé tartó drónokat fogott el

A szombat reggei órákban Szaúd-Arábia elfogott és megsemmisített 16 drónt, amelyek a Közel-Kelet egyik legnagyobb olaj- és gázmezője, a Sajbah felé tartottak.

Az olajmező napi 1 millió hordó olajat termel, működtetője a szaúdi állami Aramco olajvállalat.

(CNN)

Irán ellencsapással válaszolt az izraeli támadásra

Néhány órával azt követően, hogy újabb izraeli csapássorozat érte Teheránt, Irán Izrael elleni támadással válaszolt. Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint éjfél óta összesen 5 iráni ballisztikus rakétát lőttek le. Az IDF szerint egyik rakéta sem ért lakott területet, sérültjei nincsenek a támadásnak.

(Times of Israel)

Nagyszabású izraeli támadás érte Teheránt, egy reptér is lángra kapott

Szombat reggel Izrael "széleskörű csapáshullámot" indított az iráni főváros, Teherán ellen. A város számos pontján robbanások hallatszottak, füst és tűz látszottak. Lángra kapott a város központjától nem messze található Mehrabad repülőtér is.

(CNN)

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

