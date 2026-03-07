Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, Irán Szaúd-Arábiát és Dubajt támadta – Híreink az iráni háborúról szombaton

Szaúdi légibázis ellen indított támadást Irán
A szaúdi védelmi minisztérium szombati jelentése szerint elfogtak és megsemmisítettek két iráni ballisztikus rakétát, amelyek a Szultán Herceg Légibázis felé tartottak.
Az izraeli hadsereg és a Hezbollah összecsapott a libanoni-szíriai határon
Libanoni jelentések szerint az izraeli hadsereg (IDF) összecsapott az Irán-barát libanoni síita terrorcsoport, a Hezbollah fegyvereseivel a libanoni-szíriai határon.
A Hezbollah jelentése szerint Szíria felől négy izraeli katonai helikopter érkezett Libanonba, melnyek személyzete landolás után harcba keveredett a terroristákkal.
Az IDF egyelőre nem erősítette meg az értesüléseket.
Israeli troops reportedly attempted a helicopter landing operation in a Hezbollah stronghold in eastern Lebanon overnight, leading to clashes, according to Lebanese media and the terror group.Hezbollah claimed four Israeli helicopters arrived from the direction of Syria, and… pic.twitter.com/4sQkeKHxpU https://t.co/4sQkeKHxpU— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 7, 2026
Dubajt és Manamát is támadás érte
Szombat reggel két robbanás volt az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Dubajban, illetve egy robbanás Bahrein fővárosában, Manamában.
A dubaji kormányzat megerősítette, hogy lelőttek egy támadóeszközt, amely lezuhanva kisebb károkat okozott, de személyi sérülés nem történt.
Szaúd-Arábia a Sajbah olajmező felé tartó drónokat fogott el
A szombat reggei órákban Szaúd-Arábia elfogott és megsemmisített 16 drónt, amelyek a Közel-Kelet egyik legnagyobb olaj- és gázmezője, a Sajbah felé tartottak.
Az olajmező napi 1 millió hordó olajat termel, működtetője a szaúdi állami Aramco olajvállalat.
(CNN)
Irán ellencsapással válaszolt az izraeli támadásra
Néhány órával azt követően, hogy újabb izraeli csapássorozat érte Teheránt, Irán Izrael elleni támadással válaszolt. Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint éjfél óta összesen 5 iráni ballisztikus rakétát lőttek le. Az IDF szerint egyik rakéta sem ért lakott területet, sérültjei nincsenek a támadásnak.
(Times of Israel)
Nagyszabású izraeli támadás érte Teheránt, egy reptér is lángra kapott
Szombat reggel Izrael "széleskörű csapáshullámot" indított az iráni főváros, Teherán ellen. A város számos pontján robbanások hallatszottak, füst és tűz látszottak. Lángra kapott a város központjától nem messze található Mehrabad repülőtér is.
Video showing strikes earlier tonight against Mehrabad International Airport in the Iranian capital of Tehran, with strikes by Israel and/or the United States targeting civil infrastructure and aircraft at the airport, including at least one Boeing 747. pic.twitter.com/m836Kalzbw https://t.co/m836Kalzbw— OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2026
(CNN)
Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, Irán Szaúd-Arábiát és Dubajt támadta – Híreink az iráni háborúról szombaton
Szombaton már nyolcadik napjába lépett az iráni háború. Izrael újabb nagyszabású csapássorozat hajtott végre a perzsa állam fővárosa, Teherán ellen, a Mehrabad repülőtér lángra kapott. Pár órával később Irán a zsidó állam elleni támadással válaszolt. Folytatódik Irán arab öbölállamok elleni akciója is: Szaúd-Arábia azt jelentette, hogy a Sajbah olaj- és gázmező felé tartó 16 drón semlegesítettek, Dubaj légvédelme pedig szintén lelőtt támadóeszközöket. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
