Egy alapvető feltételt támasztott Trump Irán legfőbb vezetőjével szemben

Trump azután szólalt meg, hogy kiderült: az iráni legfőbb vezetőt választó Szakértők Gyűlése már megállapodott a következő vezető személyében, de a nevet egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Meg kell szereznie a jóváhagyást tőlünk. Ha nem kapja meg tőlünk a jóváhagyást, nem fog sokáig kitartani. Biztosítani akarjuk, hogy ne kelljen 10 évente visszamennünk, amikor nincs olyan elnök, mint én, aki nem fogja ezt megtenni
– mondta az amerikai elnök.
Arra a kérdésre, hogy hajlandó lenne-e jóváhagyni valakit, aki kapcsolatban áll a régi rezsimmel, Trump így válaszolt:
Igen, hajlandó lennék, hogy jó vezetőjük legyen, igen, hajlandó lennék. Számos olyan ember van, aki megfelelne.
Iránról szólva azt mondta még, hogy bár most már „papírtigrisek”, egy hete még nem volt azok.
Az volt a tervük, hogy megtámadják az egész Közel-Keletet, hogy elfoglalják az egész Közel-Keletet.
Trump az ABC News-nak zárta ki, hogy különleges erőket küldjön be Irán dúsítotturán-készletének lefoglalására.
Minden napirenden van. Minden
– fogalmazott az Egyesült Államok vezetője.
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
