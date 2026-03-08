Egyre biztosabb: elárulta egy iráni döntéshozó, ki lesz a rezsim új vezetője

Hoszeinali Eskevári ajatollah, a legfőbb vezetőt megválasztó 88 tagú Szakértők Tanácsának tagja egy iráni médiában közzétett videóban jelezte, hogy Modzstaba Hamenei követi apját, Ali Hamenei ajatollahot a legfőbb vezetői poszton.
A Hámenei név megmarad. A szavazás megtörtént, az eredményt hamarosan bejelentik
- mondta Eskevári, de további részleteket nem közölt. Modzstaba Hamenei apjához hasonlóan keményvonalas politikusnak számít. Ez a poszt a végső szót biztosítja számára az Iszlám Köztársaság minden állami ügyében.
A kinevezés - amennyiben megerősítést nyer - Donald Trump amerikai elnök rosszallását is kiválthatja. Trump korábban azt követelte, hogy az Egyesült Államoknak is legyen beleszólása az új iráni vezető kiválasztásába, amit Teherán határozottan elutasított.
Izrael mindeközben folytatta az iráni célpontok elleni csapásokat. Szombaton megölték Abolkászem Babáit, a legfőbb vezető katonai irodájának frissen kinevezett irányítóját. Az amerikai-izraeli hadművelet kilencedik napján, vasárnap éjjel olajraktárakat értek találatok Teheránban. A helyiek beszámolói szerint a tüzek éjjel narancsszínű lángoszlopokkal égtek, nappal pedig sűrű fekete füst borította be a fővárost. Bahreini jelentések szerint Irán egy tengervíz-sótalanító üzemet is megtámadott a szigetországban.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Terjed a gyakorlat Magyarországon: sok helyen korlátozásokba futhatnak az autósok a benzinkutakon
Növekszik a lakossági félelem.
Szivárognak a tervek: bevethetik az amerikai elitalakulatokat, tizenegy atombombára elegendő dúsított urán tűnt el
Egyetlen információra várnak.
Megtorlásra készül a rettegett Forradalmi Gárda: az egekbe lőhetik ezzel az olaj árát
A szóvivő kikotyogta Teherán valódi célját.
Zelenszkij bejelentette: olyat tettek az ukránok, ami miatt alaposan fájhat az orosz hadvezetés feje
Régóta nem történt ilyen.
Nincs ENSZ-felhatalmazás az Irán elleni háborúra, de azért morálisan védhető Trump lépése?
Ritkák azok az esetek, amikor a legitimitás felülírja a jogszerűséget.
Nem hatódott meg Trump az üzemanyagárak emelkedésétől: „ez egy kis probléma”
Szerinte fontosabb, hogy 44 iráni hajót elsüllyesztettek.
Egy alapvető feltételt támasztott Trump Irán legfőbb vezetőjével szemben
Ha ez nem teljesül, „nem fog sokáig maradni”.
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.