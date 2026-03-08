  • Megjelenítés
Egyre biztosabb: elárulta egy iráni döntéshozó, ki lesz a rezsim új vezetője
Globál

Egyre biztosabb: elárulta egy iráni döntéshozó, ki lesz a rezsim új vezetője

Portfolio
Az iráni Szakértők Tanácsának egyik tagja szerint Hámenei ajatollah fia lesz az ország következő legfőbb vezetője. Mindeközben Izrael kiterjesztette légicsapásait az iráni üzemanyagraktárakra is, aminek következtében Teherán felett vastag fekete füst gomolyog - tudósított a Reuters.

Hoszeinali Eskevári ajatollah, a legfőbb vezetőt megválasztó 88 tagú Szakértők Tanácsának tagja egy iráni médiában közzétett videóban jelezte, hogy Modzstaba Hamenei követi apját, Ali Hamenei ajatollahot a legfőbb vezetői poszton.

A Hámenei név megmarad. A szavazás megtörtént, az eredményt hamarosan bejelentik

- mondta Eskevári, de további részleteket nem közölt. Modzstaba Hamenei apjához hasonlóan keményvonalas politikusnak számít. Ez a poszt a végső szót biztosítja számára az Iszlám Köztársaság minden állami ügyében.

A kinevezés - amennyiben megerősítést nyer - Donald Trump amerikai elnök rosszallását is kiválthatja. Trump korábban azt követelte, hogy az Egyesült Államoknak is legyen beleszólása az új iráni vezető kiválasztásába, amit Teherán határozottan elutasított.

Izrael mindeközben folytatta az iráni célpontok elleni csapásokat. Szombaton megölték Abolkászem Babáit, a legfőbb vezető katonai irodájának frissen kinevezett irányítóját. Az amerikai-izraeli hadművelet kilencedik napján, vasárnap éjjel olajraktárakat értek találatok Teheránban. A helyiek beszámolói szerint a tüzek éjjel narancsszínű lángoszlopokkal égtek, nappal pedig sűrű fekete füst borította be a fővárost. Bahreini jelentések szerint Irán egy tengervíz-sótalanító üzemet is megtámadott a szigetországban.

Kapcsolódó cikkünk

Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

