Kijózanító jelentést tett le az asztalra az amerikai hírszerzés: aligha teljesülnek Trump iráni álmai

A dokumentum létét három, a tartalmát ismerő forrás is megerősítette.

A jelentés kétségbe vonja Donald Trump amerikai elnök szavainak realitását, aki azt ígérte, hogy elsöpri az iráni vezetést, és új kormányzatot ültet az ország élére.

A jelentés, amely körülbelül egy héttel azelőtt készült el, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megkezdte volna a háborút, utódlási forgatókönyveket vázolt fel két esetre: az Irán vezetői elleni szűkebb értelemben vett műveletekre, illetve az iráni vezetés és kormányzati intézmények elleni szélesebb körű támadásra.

A hírszerzés mindkét esetben arra a következtetésre jutott, hogy

Irán vallási és katonai intézményrendszere a hatalom folytonosságának megőrzését célzó protokollok követésével reagálna a legfőbb vezető, Ali Hámenei ajatollah meggyilkolására.

Azt, hogy Irán széttöredezett ellenzéke átveszi az ország irányítását, „valószínűtlennek” minősítette a jelentés – mondták a név nélkül nyilatkozó források.

A jelentés valószínűleg nem vázolt fel olyan forgatókönyveket, mint amerikai szárazföldi csapatok bevetése, vagy a kurdok felfegyverzése.

