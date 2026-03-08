  • Megjelenítés
Kijózanító jelentést tett le az asztalra az amerikai hírszerzés: aligha teljesülnek Trump iráni álmai
Az amerikai Nemzeti Hírszerzési Tanács titkos jelentése megállapította, hogy még egy, az Egyesült Államok által Irán ellen indított nagyszabású támadás sem döntené meg az iráni rezsimet – írja a The Washington Post.

A dokumentum létét három, a tartalmát ismerő forrás is megerősítette.

A jelentés kétségbe vonja Donald Trump amerikai elnök szavainak realitását, aki azt ígérte, hogy elsöpri az iráni vezetést, és új kormányzatot ültet az ország élére.

A jelentés, amely körülbelül egy héttel azelőtt készült el, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megkezdte volna a háborút, utódlási forgatókönyveket vázolt fel két esetre: az Irán vezetői elleni szűkebb értelemben vett műveletekre, illetve az iráni vezetés és kormányzati intézmények elleni szélesebb körű támadásra.

A hírszerzés mindkét esetben arra a következtetésre jutott, hogy

Irán vallási és katonai intézményrendszere a hatalom folytonosságának megőrzését célzó protokollok követésével reagálna a legfőbb vezető, Ali Hámenei ajatollah meggyilkolására.

Azt, hogy Irán széttöredezett ellenzéke átveszi az ország irányítását, „valószínűtlennek” minősítette a jelentés – mondták a név nélkül nyilatkozó források.

A jelentés valószínűleg nem vázolt fel olyan forgatókönyveket, mint amerikai szárazföldi csapatok bevetése, vagy a kurdok felfegyverzése.

