  • Megjelenítés
Lángokban áll Oroszország egyik fontos olajlétesítménye, Donald Trump elmondta, miért nincs még béke - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Globál

Lángokban áll Oroszország egyik fontos olajlétesítménye, Donald Trump elmondta, miért nincs még béke - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Portfolio
A hétvége folyamán Oroszország intenzíven bombázott több ukrán nagyvárost is. Harkivban a támadás során tíz ember vesztette életét. Vasárnap hajnalban az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint 72 ukrán drónt lőtt le a légvédelem orosz területek felett. Donald Trump amerikai elnök szombaton közölte, hogy ukrajnai háború lezárását a két ország közötti személyes ellenségeskedés akadályozza. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.
Megosztás

Nem akármilyen eszközökkel fegyverezné fel a Közel-Keletet az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok Ukrajnában tesztelt drónelhárító rendszereket szállít közel-keleti partnereinek, a térséget sújtó iráni támadások során alkalmazott drónok elleni hatékonyabb védekezés támogatására - írta meg a Wall Street Journal értesülései alapján a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Nem akármilyen eszközökkel fegyverezné fel a Közel-Keletet az Egyesült Államok
Megosztás

Pusztító csapás érte Oroszországot: súlyos károkról tett bejelentést a kormányzó

Az ukrán hadsereg nagyszabású rakétatámadást hajtott végre Belgorod ellen. A csapások következtében a régió energetikai infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett – jelentette be a helyi kormányzó - jelentette a TASZSZ.

Tovább a cikkhez
Pusztító csapás érte Oroszországot: súlyos károkról tett bejelentést a kormányzó
Megosztás

Tűz ütött ki egy orosz olajlétesítményben

700 négyzetméteres területen ütött ki tűz a krasznodari Armavir városában - közölte Telegram csatornáján a regionális műveleti központ. Jelenleg nem tisztázott, mi áll a tűz hátterében.

(TASZSZ)

Megosztás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton
Itt a lista, ezek a pártok kerülhetnek rá szavazólapra: harmadik a TISZA, hetedik a FIDESZ
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility