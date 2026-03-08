Lesújtó jelentés: totálisan kiürült a Hormuzi-szoros, de van egy kiskapu

A Bloomberg által összeállított hajókövetési adatok szerint a megfigyelt időszakban egyetlen iráni kötődésű ömlesztettáru-szállító hagyta el a Perzsa-öblöt. Az ellenkező irányban egyetlen hajó sem kelt át. Az utolsó, Iránhoz nem köthető kereskedelmi hajó a kínai tulajdonú Sino Ocean volt. Ez a jármű még szombat délelőtt haladt át a szoroson.

A forgalom leállását a kereskedelmi hajók elleni sorozatos rakéta- és dróntámadások okozták.

A tartós fenyegetettség miatt az olajtankerek sem tudnak ki- és behaladni az öbölből. Ennek következtében a tárolókapacitások kezdenek megtelni, több finomító pedig kénytelen volt visszafogni a termelését. Irak már csökkentette a kitermelést, és Kuvait, valamint az Egyesült Arab Emírségek is követte a példáját. Szaúd-Arábia eközben rekordszintre emelte a vörös-tengeri termináljain keresztül történő szállításokat. Péntekre mindössze kilenc üres szupertanker maradt az öbölben.

A helyzet pontos felmérését jelentősen nehezíti a térségben tapasztalható széleskörű jelzavarás. Emellett sok hajó kikapcsolta az automatikus azonosító rendszerét (AIS). A járművek pozíciója így gyakran csak napokkal később válik ismertté, amikor újra megjelennek a műholdas adatfolyamokban. Az Iránhoz köthető tankerek jellemzően AIS-jel nélkül közlekednek a Perzsa-öböltől egészen a Malaka-szorosig. Ez nagyjából tíznapos útnak felel meg. Mivel

egyre több más hajó is átvette ezt a biztonsági gyakorlatot, a valós forgalom akár nagyobb is lehet a kimutatottnál.

