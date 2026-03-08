Lesújtó jelentés: totálisan kiürült a Hormuzi-szoros, de van egy kiskapu

A Bloomberg által összeállított hajókövetési adatok szerint a megfigyelt időszakban egyetlen iráni kötődésű ömlesztettáru-szállító hagyta el a Perzsa-öblöt. Az ellenkező irányban egyetlen hajó sem kelt át. Az utolsó, Iránhoz nem köthető kereskedelmi hajó a kínai tulajdonú Sino Ocean volt. Ez a jármű még szombat délelőtt haladt át a szoroson.
A forgalom leállását a kereskedelmi hajók elleni sorozatos rakéta- és dróntámadások okozták.
A tartós fenyegetettség miatt az olajtankerek sem tudnak ki- és behaladni az öbölből. Ennek következtében a tárolókapacitások kezdenek megtelni, több finomító pedig kénytelen volt visszafogni a termelését. Irak már csökkentette a kitermelést, és Kuvait, valamint az Egyesült Arab Emírségek is követte a példáját. Szaúd-Arábia eközben rekordszintre emelte a vörös-tengeri termináljain keresztül történő szállításokat. Péntekre mindössze kilenc üres szupertanker maradt az öbölben.
A helyzet pontos felmérését jelentősen nehezíti a térségben tapasztalható széleskörű jelzavarás. Emellett sok hajó kikapcsolta az automatikus azonosító rendszerét (AIS). A járművek pozíciója így gyakran csak napokkal később válik ismertté, amikor újra megjelennek a műholdas adatfolyamokban. Az Iránhoz köthető tankerek jellemzően AIS-jel nélkül közlekednek a Perzsa-öböltől egészen a Malaka-szorosig. Ez nagyjából tíznapos útnak felel meg. Mivel
egyre több más hajó is átvette ezt a biztonsági gyakorlatot, a valós forgalom akár nagyobb is lehet a kimutatottnál.
Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images
Egyre biztosabb: elárulta egy iráni döntéshozó, ki lesz a rezsim új vezetője
Ennek Trump nem fog örülni.
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Forgatókönyvek, elemzések, árfolyamhatások és a parlamenti választás.
Kimondta a magas rangú tiszt: nincs menekvés, még sokáig fog tartani az Egyesült Államok háborúja
Elmondta a bejrúti támadás okát.
Terjed a gyakorlat Magyarországon: sok helyen korlátozásokba futhatnak az autósok a benzinkutakon
Növekszik a lakossági félelem.
Szivárognak a tervek: bevethetik az amerikai elitalakulatokat, tizenegy atombombára elegendő dúsított urán tűnt el
Egyetlen információra várnak.
Megtorlásra készül a rettegett Forradalmi Gárda: az egekbe lőhetik ezzel az olaj árát
A szóvivő kikotyogta Teherán valódi célját.
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.