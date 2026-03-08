  • Megjelenítés
Nem hagynak alább Irán támadásai az öbölállamok ellen, folytatódik Teherán bombázása – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Globál

Nem hagynak alább Irán támadásai az öbölállamok ellen, folytatódik Teherán bombázása – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Portfolio
Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban hatalmas lánggal ég egy üzemanyagtároló létesítmény. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Megosztás

Laridzsáni: „Trump meg fog fizetni ezért” – Trump: „azt sem tudom, ki ez az ember”

Donald Trump amerikai elnök szombaton félresöpörte Irán legfőbb nemzetbiztonsági tisztviselőjének fenyegetéseit a CBS News-nak adott telefonos interjújában.

Tovább a cikkhez
Laridzsáni: „Trump meg fog fizetni ezért” – Trump: „azt sem tudom, ki ez az ember”
Megosztás

Kijózanító jelentést tett le az asztalra az amerikai hírszerzés: aligha teljesülnek Trump iráni álmai

Az amerikai Nemzeti Hírszerzési Tanács titkos jelentése megállapította, hogy még egy, az Egyesült Államok által Irán ellen indított nagyszabású támadás sem döntené meg az iráni rezsimet – írja a The Washington Post.

Tovább a cikkhez
Kijózanító jelentést tett le az asztalra az amerikai hírszerzés: aligha teljesülnek Trump iráni álmai
Megosztás

Az izraeli légierő újabb csapást indított Irán ellen

Az izraeli hadsereg bejelentése szerint újabb légitámadás-sorozatot indítottak az iráni rezsim ellen.

(Times of Israel)

Megosztás

Iráni rakéták tartanak Izrael felé

Az izraeli hadsereg friss közlése szerint iráni rakéták tartanak a zsidó állam felé, a légvédelmi rendszerek működésbe léptek.

(Al Jazeera)

Megosztás

Folytatódnak Irán támadásai a térség arab országai ellen

Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen.

  • Kuvaitban két határőr vesztette életét vasárnap hajnalban szolgálatteljesítés közben, de haláluk pontos okát nem közölték. A kuvaiti nemzetközi repülőtérnél egy üzemanyagtartályt ért dróncsapás, tűz ütött ki. Egy állami hivatal főépületét is csapás érte. Három ballisztikus rakéta elfogásáról is jelentés érkezett.
  • Szaúd-Arábiában a védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. A főváros, Rijád diplomáciai negyede ellen is dróntámadás volt, amit a légvédelem kivédett.
  • Bahreinben tűz ütött ki egy kikötőben, a helyi belügyminisztérium szerint az „iráni agresszió” következtében.
  • Az Egyesült Arab Emírségek rakétafenyegetéssel szembeni ellenintézkedésekről számolt be.

(CNN)

Megosztás

Nem hagynak alább Irán támadásai az öbölállamok ellen, folytatódik Teherán bombázása – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban hatalmas lánggal ég egy üzemanyagtároló létesítmény. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Kapcsolódó cikkünk

Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kemény csapással fenyegette meg Trump Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton
Bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv: drámai szintre emelkedhet az olaj ára
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility