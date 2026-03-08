  • Megjelenítés
Globál

"Nincs szükségünk ilyen szövetségesekre" - Keményen beszólt Trump az Egyesült Királyságnak

Portfolio
Donald Trump ismét keményen bírálta Nagy-Britanniát. London ugyanis nem engedélyezte azonnal az amerikai erőknek, hogy a brit katonai támaszpontokat használják az Irán elleni csapásokhoz. Az amerikai elnök közben jelezte: a britek két repülőgép-hordozó Közel-Keletre küldését is fontolgatják.

Donald Trump. amerikai elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében "egykor nagy szövetségesnek" nevezte az Egyesült Királyságot. Leszögezte, hogy "emlékezni fog" a brit támogatás hiányára. Hozzátette:

az Egyesült Államoknak nincs szüksége olyan szövetségesekre, akik csak akkor csatlakoznak egy háborúhoz, amikor azt már megnyerték.

A bejegyzés azután jelent meg, hogy a brit védelmi minisztérium szombaton bejelentette a Prince of Wales repülőgép-hordozó előkészítését egy esetleges bevetésre. Brit hivatalos források szerint azonban a hadihajó közel-keleti kivezényléséről még nem született végleges döntés.

Trump az elmúlt napokban többször is támadta Keir Starmer brit miniszterelnököt. Azt állította, hogy a kormányfő tönkretette a két ország hagyományosan szoros kapcsolatát. Starmer azzal védekezett, hogy a brit támaszpontok használatának engedélyezése előtt meg kellett győződnie a katonai fellépés jogszerűségéről és megalapozottságáról. Később végül hozzájárult, hogy az amerikai erők igénybe vegyék a létesítményeket az iráni rakétaraktárak és indítóállások elleni csapásokhoz. Ezeket a műveleteket a brit miniszterelnök védelmi jellegűnek nevezte.

Még több Globál

Nem hagynak alább Teherán támadásai az öbölállamok ellen, konszenzus született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Szabotázsakciót hajtottak végre Oroszország ellen: fontos logisztikai központ sérült meg

Lángokban áll Oroszország egyik fontos olajlétesítménye, Donald Trump elmondta, miért nincs még béke - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Yvette Cooper brit külügyminiszter vasárnap a Sky News hírcsatornának nyilatkozva visszafogottan reagált Trump szavaira.

Megtanultam ebben a munkában, hogy a katonai és diplomáciai lényegre kell összpontosítani, nem a közösségimédia-bejegyzésekre

- fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy a brit megközelítés a higgadt és megfontolt döntéshozatalon alapul, nem pedig a retorikán.

A két szövetséges közötti feszültség nem új keletű. Starmer az idei év korábbi szakaszában is bírálta Trumpot a Grönland megvásárlására vonatkozó szándéka, valamint az európai katonák afganisztáni missziójával kapcsolatos megjegyzései miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Nem hagynak alább Teherán támadásai az öbölállamok ellen, konszenzus született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nem hagynak alább Teherán támadásai az öbölállamok ellen, konszenzus született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility