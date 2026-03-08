"Nincs szükségünk ilyen szövetségesekre" - Keményen beszólt Trump az Egyesült Királyságnak

Donald Trump ismét keményen bírálta Nagy-Britanniát. London ugyanis nem engedélyezte azonnal az amerikai erőknek, hogy a brit katonai támaszpontokat használják az Irán elleni csapásokhoz. Az amerikai elnök közben jelezte: a britek két repülőgép-hordozó Közel-Keletre küldését is fontolgatják.

Donald Trump. amerikai elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében "egykor nagy szövetségesnek" nevezte az Egyesült Királyságot. Leszögezte, hogy "emlékezni fog" a brit támogatás hiányára. Hozzátette:

az Egyesült Államoknak nincs szüksége olyan szövetségesekre, akik csak akkor csatlakoznak egy háborúhoz, amikor azt már megnyerték.

A bejegyzés azután jelent meg, hogy a brit védelmi minisztérium szombaton bejelentette a Prince of Wales repülőgép-hordozó előkészítését egy esetleges bevetésre. Brit hivatalos források szerint azonban a hadihajó közel-keleti kivezényléséről még nem született végleges döntés.

Trump az elmúlt napokban többször is támadta Keir Starmer brit miniszterelnököt. Azt állította, hogy a kormányfő tönkretette a két ország hagyományosan szoros kapcsolatát. Starmer azzal védekezett, hogy a brit támaszpontok használatának engedélyezése előtt meg kellett győződnie a katonai fellépés jogszerűségéről és megalapozottságáról. Később végül hozzájárult, hogy az amerikai erők igénybe vegyék a létesítményeket az iráni rakétaraktárak és indítóállások elleni csapásokhoz. Ezeket a műveleteket a brit miniszterelnök védelmi jellegűnek nevezte.

Yvette Cooper brit külügyminiszter vasárnap a Sky News hírcsatornának nyilatkozva visszafogottan reagált Trump szavaira.

Megtanultam ebben a munkában, hogy a katonai és diplomáciai lényegre kell összpontosítani, nem a közösségimédia-bejegyzésekre

- fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy a brit megközelítés a higgadt és megfontolt döntéshozatalon alapul, nem pedig a retorikán.

A két szövetséges közötti feszültség nem új keletű. Starmer az idei év korábbi szakaszában is bírálta Trumpot a Grönland megvásárlására vonatkozó szándéka, valamint az európai katonák afganisztáni missziójával kapcsolatos megjegyzései miatt.

