Reagált Donald Trump: segítő kezet nyújtott Oroszország a súlyos támadás alá vett közel-keleti hatalomnak?
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök nem tulajdonított különös jelentőséget azoknak a beszámolóknak, amelyek szerint Oroszország célpontkijelölési adatokkal segíti Iránt az Egyesült Államok és Izrael elleni közel-keleti háborúban - számol be a Kyiv Independent.

Trump a Washington Post értesüléseire reagálva úgy fogalmazott szombaton, hogy

nem tudjuk, de ha igen, akkor nem túl jól megy. [...] Nem ér túl sokat, ha megnézzük, mi történt Iránnal az elmúlt héten.

Amikor az amerikai elnököt kérdező riporterek tovább firtatták a témát, Trump arra utalt, hogy az amerikai hírszerzés is hasonlóan segíti Ukrajnát az orosz célpontok azonosításában.

Ők azt mondanák, hogy mi is ezt csináljuk ellenük, nem? Nem azt mondanák, hogy mi ellenük csináljuk ezt? Adhatnak annyi információt, amennyit csak akarnak, de azok, akiknek elküldik, túlterheltek. Oroszország is túlterhelt lenne

- tette hozzá az amerikai elnök.

Trump az iráni drónok témájára is kitért. Az iszlám köztársaság 2022-ben, az Ukrajna elleni teljes körű invázió legelején nagy mennyiségű Sahed drónról kötött adásvételi szerződést Oroszországgal. Moszkva azóta belföldön is gyárt Sahedeket, illetve a modellek orosz másolatait. A február 28-i amerikai-izraeli támadás után a Sahedek az Öböl menti olajmonarchiák elleni iráni csapásokban is feltűntek.

Az amerikai elnök kijelentette, Irán kezd kifogyni a drónokból.

Nagyon kemény csapást mértünk a gyártókapacitásukra. Jelenleg a kezdeti készleteik mintegy 9 százalékánál tartanak. Amikor ez véget ér, biztonságosabb világ vár ránk

- hangsúlyozta Trump.

