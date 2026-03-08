  • Megjelenítés
Szabotázsakciót hajtottak végre Oroszország ellen: fontos logisztikai központ sérült meg
Szabotázsakciót hajtottak végre Oroszország ellen: fontos logisztikai központ sérült meg

Az ukrán Ates ellenállási mozgalom beszámolója szerint tagjaik március 7-ről 8-ra virradó éjjel megsemmisítettek egy villanymozdonyt az oroszországi Brjanszk városában. Az akciót annak ellenére hajtották végre, hogy a létesítményben korábban szigorították a biztonsági intézkedéseket - számoltak be ukrán lapok.

A csoport közlése szerint ugyanezen a vasúti telepen már 2025 novemberében is végrehajtottak egy szabotázsakciót. Bár az orosz hatóságok ezt követően megerősítették az őrséget, új kamerákat telepítettek és megszigorították a beléptetést, ezek a lépések nem akadályozták meg az újabb támadást. Az Ates szerint ügynökeik továbbra is képesek bejutni a szigorúan őrzött létesítményekbe.

A partizánmozgalom hangsúlyozta, hogy

a brjanszki vasúti csomópont kritikus fontosságú az orosz Szever (Északi) haderőcsoport utánpótlása szempontjából.

A mozdony megsemmisítése így az orosz katonai logisztika egyik kulcspontjára mért érzékeny csapást.

Ugyanezen az éjszakán dróntámadás érte a Krasznodari határterületen található, Armavir melletti kőolajvezeték-elosztókzpontot is. A csapás következtében hatalmas tűz ütött ki a létesítményben.

