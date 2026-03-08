  • Megjelenítés
Tragikus rejtély: 12 éve nem tudni, hogyan tűnt el egy repülő 239 emberrel – Lezárult a legújabb kutatás
Globál

Tragikus rejtély: 12 éve nem tudni, hogyan tűnt el egy repülő 239 emberrel – Lezárult a legújabb kutatás

MTI
|
Portfolio
Malajzia vasárnap bejelentette, hogy január folyamán eredmény nélkül lezárult a december végén indított legújabb kutatás, amely célja a több mint egy évtized után is megmagyarázhatatlanul eltűnt MH370-es malajziai légijárat megtalálása volt.

Tizenkét évvel ezelőtt, 2014. március 8-án tűnt el a radarok képernyőiről a Malaysia Airlines Boeing 777-es repülőgépe, amely a malajziai fővárosból, Kuala Lumpurból tartott Pekingbe. A fedélzeten összesen 239 ember tartózkodott, többségében kínai, de négy francia állampolgár is.

Ez a polgári repülés egyik legnagyobb rejtélye:

a többszöri kutatás ellenére sem a repülőgépet, sem a feketedobozokat, sem az utasokat nem találták meg.

Egy Malajziával kötött megállapodás után az amerikai-brit tengeri kutatóvállalat, az Ocean Infinity december 31-én indított új missziót az Indiai-óceán déli részén, mely időtartama 55 napra volt tervezve.

Még több Globál

Lángokban áll Oroszország egyik fontos olajlétesítménye, Donald Trump elmondta, miért nincs még béke - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Robbanás rázta meg az amerikai nagykövetséget az európai fővárosban: nem zárják ki a terrortámadást a hatóságok

Az aktív kutatási szakasz 2026. január 23-án ért véget - számolt be a malajziai közlekedési minisztérium egy közleményben.

A kutatási tevékenységek nem vezettek a repülőgép roncsai helyének azonosításához

- áll a dokumentumban. "A kormány megerősíti elkötelezettségét, hogy folyamatosan tájékoztatja a családokat, és minden új, hasznos információt közöl velük" - közölte a malajziai tárca.

A kínai utasok hozzátartozói vasárnap nyílt levelet tettek közzé Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnöknek. A levélben azt kifogásolták, hogy nem fordítanak kellő figyelmet rájuk. "Megértjük a kutatásokkal kapcsolatos nehézségeket, de január 15-e óta a családok nem kaptak új jelentést a kutatások előrehaladásáról. Két hónapja többször is megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a malajziai közlekedési minisztériummal a Malaysia Airlines és a kínai kormány közvetítésével, de soha nem kaptunk választ" - panaszolták.

Az Ocean Infinity 2018-ban végzett első kutatásai nem hoztak eredményt. Ezt megelőzően Ausztrália három éven át, 2017 januárjáig folytatott eredménytelen missziókat.

"Nem kérünk sokat, csak azt, hogy lássanak, hallgassanak meg és kezeljenek minket érzésekkel és méltósággal rendelkező emberi lényekként" - írták a kínai családok levelükben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Apokaliptikus felvételek: a végítélet napjára ébredtek Teheránban, fekete eső esik, tűzfolyamok szelik át a várost
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility