Tragikus rejtély: 12 éve nem tudni, hogyan tűnt el egy repülő 239 emberrel – Lezárult a legújabb kutatás

Malajzia vasárnap bejelentette, hogy január folyamán eredmény nélkül lezárult a december végén indított legújabb kutatás, amely célja a több mint egy évtized után is megmagyarázhatatlanul eltűnt MH370-es malajziai légijárat megtalálása volt.

Tizenkét évvel ezelőtt, 2014. március 8-án tűnt el a radarok képernyőiről a Malaysia Airlines Boeing 777-es repülőgépe, amely a malajziai fővárosból, Kuala Lumpurból tartott Pekingbe. A fedélzeten összesen 239 ember tartózkodott, többségében kínai, de négy francia állampolgár is.

Ez a polgári repülés egyik legnagyobb rejtélye:

a többszöri kutatás ellenére sem a repülőgépet, sem a feketedobozokat, sem az utasokat nem találták meg.

Egy Malajziával kötött megállapodás után az amerikai-brit tengeri kutatóvállalat, az Ocean Infinity december 31-én indított új missziót az Indiai-óceán déli részén, mely időtartama 55 napra volt tervezve.

Az aktív kutatási szakasz 2026. január 23-án ért véget - számolt be a malajziai közlekedési minisztérium egy közleményben.

A kutatási tevékenységek nem vezettek a repülőgép roncsai helyének azonosításához

- áll a dokumentumban. "A kormány megerősíti elkötelezettségét, hogy folyamatosan tájékoztatja a családokat, és minden új, hasznos információt közöl velük" - közölte a malajziai tárca.

A kínai utasok hozzátartozói vasárnap nyílt levelet tettek közzé Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnöknek. A levélben azt kifogásolták, hogy nem fordítanak kellő figyelmet rájuk. "Megértjük a kutatásokkal kapcsolatos nehézségeket, de január 15-e óta a családok nem kaptak új jelentést a kutatások előrehaladásáról. Két hónapja többször is megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a malajziai közlekedési minisztériummal a Malaysia Airlines és a kínai kormány közvetítésével, de soha nem kaptunk választ" - panaszolták.

Az Ocean Infinity 2018-ban végzett első kutatásai nem hoztak eredményt. Ezt megelőzően Ausztrália három éven át, 2017 januárjáig folytatott eredménytelen missziókat.

"Nem kérünk sokat, csak azt, hogy lássanak, hallgassanak meg és kezeljenek minket érzésekkel és méltósággal rendelkező emberi lényekként" - írták a kínai családok levelükben.

