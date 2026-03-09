A közel-keleti háború eddigi legkínosabb bakijáról terjedtek a hírek: megszólalt az amerikai parancsnokság

Robbanások rázták meg Bahreint, ezt követően pedig arról kezdtek terjedni információk, hogy nem Irán volt a felelős a detonációért.

A médiában elterjedt egy olyan információ, amely szerint az Egyesült Államok szövetségesében, Bahreinben

egy célt tévesztő amerikai Patriot rakéta okozott károkat.

Az incidensben összesen 32 ember sérült meg, lakókörnyéken történt a becsapódás. A hír nagyon rossz színbe hozta a térségi amerikai fegyverek megbízhatóságát, nem véletlen, hogy hamarosan az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) is megszólalt az ügyben.

Határozottan tagadták az egyre terjengő állításokat, hangsúlyozva, hogy valójában orosz és iráni dezinformációs kampányról lehet szó. Kijelentették, hogy nem egy hibás, célt tévesztő légvédelmi rakétarendszer egyik rakétája volt a felelős, hanem egy öngyilkos iráni drón.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio