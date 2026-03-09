A NATO területére lőtt ki rakétát Irán, megvan az új vezető, akinek Putyin máris gratulált – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma szerint ma 15 iráni ballisztikus rakétát észlelt a légvédelmük, melyek közül 12-t megsemmisítettek, három pedig a tengerbe zuhant.

Emellett 18 iráni drónt is azonosítottak. 17-et elfogtak, 1 pedig lezuhant az Emírségek területén.

Az iráni háború kezdete óta az Egyesült Arab Emírségekre kilőtt rakéták és drónok száma összesen 253, illetve 1440.

A február 28-a óta megindult támadásokban négy ember halt meg az országban.

(Al-Dzsazíra)