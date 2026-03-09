Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Tudósításunk itt folytatódik
Hétfői hírfolyamunkat itt követhetik:
Hivatalos: megválasztották Irán új vezetőjét, Trump máris keményen üzent - A háború új szintre léphet
Irán új legfelsőbb vezetőjévé nevezték ki Modzstaba Hameneit, az egy héttel ezelőtt légicsapásban megölt Ali Hamenei fiát. Mindeközben az Egyesült Államok és Izrael folytatja az Irán elleni hadműveleteket, az olajárak pedig meredeken emelkednek.
Brutális olajárrobbanással indul a hét! - Szárnyal a dollár, ütik a forintot
Hatalmas, 20 százalék körüli áremelkedéseket láthatunk az olajpiacon a Brent és a West Texas Intermediate (WTI) esetében is, miután nem látszanak arra utaló jelek, hogy enyhülne a közel-keleti konfliktus. A feszültséget pedig tovább növeli, hogy Irán Ali Hamenei ajatollah fiát, Mojtabát nevezte ki új legfelsőbb vezetőnek. A kockázatkerülés ismét felerősödött, a dollár szárnyal, a forintot ütik, a tőzsdék esésben vannak a határidős indexek szerint. A forint kilátásairól is szó lesz a következő befektetői klubunkon!
Videón a drónvadászat
Az Egyesült Arab Emírségek felvételeket hozott nyilvánosságra arról, ahogy iráni Sahed típusú drónokat semmisítenek meg. A jelentés szerint Apache helikopterekkel hajtották végre az akciót.
#UAE / #SaudiArabia – #Iran: The Saudi and UAE Ministries of Defence have released footage showing Iranian drones being intercepted and shot down after entering their airspace in separate incidents. pic.twitter.com/Stt6275v2E https://twitter.com/hashtag/UAE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— POPULAR FRONT (@PopularFront_) March 8, 2026
Lesújtó jelentés: totálisan kiürült a Hormuzi-szoros, de van egy kiskapu
A Hormuzi-szoros gyakorlatilag hetedik napja blokád alatt áll. Az elmúlt 24 órában kizárólag Iránhoz köthető kereskedelmi hajók haladtak át a szoroson. Ezzel a világ egyik legfontosabb energiaellátási útvonalán szinte teljesen leállt a forgalom - írta a Bloomberg.
Egyre biztosabb: elárulta egy iráni döntéshozó, ki lesz a rezsim új vezetője
Az iráni Szakértők Tanácsának egyik tagja szerint Hámenei ajatollah fia lesz az ország következő legfőbb vezetője. Mindeközben Izrael kiterjesztette légicsapásait az iráni üzemanyagraktárakra is, aminek következtében Teherán felett vastag fekete füst gomolyog - tudósított a Reuters.
CENTCOM: újabb amerikai katona vesztette életét
Életét vesztette az Egyesült Államok hetedik katonája is az Irán elleni hadműveletek során. A Központi Parancsnokság (CENTCOM) bejelentése szerint az iszlamista rezsim március 1-én mért csapást szaúd-arábiai támaszpontokra, ahol amerikai katonák is tartózkodtak. Elmondták, hogy nem új támadásról van szó, egy korábban már ismertetett esetről van szó, akkor súlyos megsebesült a szóban forgó katona, aki később a kórházban hunyt el.
CENTCOM UpdateTAMPA, Fla. – Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026
Kimondta a magas rangú tiszt: nincs menekvés, még sokáig fog tartani az Egyesült Államok háborúja
Effie Defrin, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szóvivője értékelte a közel-keleti eseményeket.
Rég nem látott ilyet az olajpiac: meredeken emelkednek az árak, de ez még csak a kezdet lehet
Az olajárak közel négy éve nem látott szintre, a hordónkénti 100 dolláros lélektani határ közelébe emelkedtek. Ennek oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja gyakorlatilag elzárta a Hormuzi-szorost. Emiatt az Öböl-térség legnagyobb termelői kénytelenek voltak visszafogni a kitermelésüket - írta meg a Financial Times.
A britek semlegesítettek egy iráni drón
Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma közölte, hogy sikeresen semlegesítettek egy drónt, amelyet Irán lőtt ki Irak irányába.
Srí Lankára menekült az iráni hadihajó legénysége
Nagy figyelmet kapott, hogy az Egyesült Államok egyik tengeralattjárója megsemmisítette az IRIS Denát, Irán egyik hadihajóját Srí Lanka közelében. Teherán egyébként az eset után 104 halálos áldozatot és 32 sérültet ismert el. Volt itt egy másik jármű is, az IRIS Busehr, amely kikötött a szigetországban. A jármű Colombóban dokkolt, majd a 208 fős legénység elhagyta azt. A jelentések szerint hivatalosan motorhiba miatt álltak meg, sokkal valószínűbb, hogy
a katonák lényegében dezertáltak az iszlamista rezsimbe vetett hit miatti összeomlás következtében.
Azt írják, jelenleg a helyi hatóságok felügyelete alatt vannak egy helyi bázison.
Legalább 517 ezer menekült Libanonban
A legfrissebb információk szerint már legalább 517 ezer ember ember kényszerült elhagyni az otthonát Libanonban a háborús események következtében.
Szivárognak a tervek: bevethetik az amerikai elitalakulatokat, tizenegy atombombára elegendő dúsított urán tűnt el
Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki különleges alakulatok bevetését, hogy megszerezzék Irán majdnem fegyvertisztaságú dúsított uránkészletét. Ezt három, a tárgyalásokat jól ismerő diplomáciai forrás közölte, miután egyre nagyobb aggodalom övezi az anyag pontos hollétét - írta meg a Bloomberg.
Megtorlásra készül a rettegett Forradalmi Gárda: az egekbe lőhetik ezzel az olaj árát
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) szóvivője megszólalt az iráni energetikai infrastruktúrát ért támadásokat követően – közölte az Al-Dzsazíra.
Irán Jordániát lőtte drónnal
A jordániai Irbid városa felett fogtak egy drónt, amit az iszlamista rezsimből lőttek ki. A sebesültekről és anyagi kárról egyelőre nem érkezett jelentés.
Nincs ENSZ-felhatalmazás az Irán elleni háborúra, de azért morálisan védhető Trump lépése?
A nemzetközi kapcsolatokban a nyilvánvalóan törvénytelen kormányzati intézkedések néha erkölcsileg megvédhetők. Bár ritkák azok a történelmi példák, amikor a legitimitás felülírja a jogszerűséget, mégis léteznek ilyenek. Az a kérdés, hogy az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni közös háborúja ilyen esetnek tekinthető-e, több figyelmet érdemelne, mint amennyit eddig kapott.
Nem hatódott meg Trump az üzemanyagárak emelkedésétől: „ez egy kis probléma”
Donald Trump amerikai elnök az iráni háború miatt emelkedő üzemanyagárak kapcsán azt mondta az ABC News-nak, hogy szerinte ez rendben van, ez csak egy kis probléma.
A demokraták belengették, hogy nem fognak még több pénzt megszavazni a Pentagonnak az iráni háborúra
Több demokrata törvényhozó jelezte, hogy ellenzi a Pentagon számára az iráni háború fényében történő további finanszírozás iránti esetleges kérést, mivel a Trump-kormányzat nem vázolta fel megfelelően a céljait vagy a háború időtartamára vonatkozó elvárásait.
A kongresszus tavaly egy kétpárti csomagban közel 900 milliárd dolláros finanszírozást engedélyezett a katonai programokra, hogy a védelmi minisztériumot az idei költségvetési évig finanszírozza.
A Trump-kormányzat azonban tájékoztatta a törvényhozókat arról, hogy esetleg több pénzre van szükség a konfliktus közepette, amely elemzők becslése szerint naponta több mint 890 millió dollárjába kerül az amerikai adófizetőknek.
Ezen a bizonyos ponton az adminisztráció nem tudta megindokolni vagy igazolni ezt a háborút a Közel-Keleten
– mondta Hakeem Jeffries, a Képviselőház demokrata frakciójának vezetője az NBC-nek.
(CNN)
Egy alapvető feltételt támasztott Trump Irán legfőbb vezetőjével szemben
Donald Trump amerikai elnök vasárnap az ABC News-nak azt mondta, hogy Irán következő legfőbb vezetője „nem fog sokáig maradni”, ha az irániak nem kapják meg előbb az ő jóváhagyását.
Az Emírségek nem akar eszkalációt, de mindent megtesz biztonsága érdekében
Az Egyesült Arab Emírségek nem kíván belekeveredni az Iránnal való eszkalációba, de fenntartja magának a jogot, hogy megvédje szuverenitását – közölte az öbölállam külügyminisztériuma.
Az Egyesült Arab Emírségek hangsúlyozza, hogy nem törekszik arra, hogy konfliktusokba vagy eszkalációba keveredjen (…) azonban megerősíti teljes jogát, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen szuverenitása, nemzetbiztonsága és területi integritása védelmében... a nemzetközi joggal és az ENSZ Alapokmányával összhangban
– tette közzé Afra Al Hameli külügyminisztériumi szóvivő az X-en.
(CNN)
Brutálisan visszaesett az iraki olajtermelés
Az iraki olajtermelés mára napi 3 millió hordóval csökkent. A termelés napi 4,3 millió hordóról esett vissza napi 1,3 millió hordóra.
Trump telefonált az őt felbőszítő európai vezetővel
Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap beszélt Donald Trump amerikai elnökkel - közölte a Downing Street.
A vezetők először a közel-keleti helyzetről és az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok közötti katonai együttműködésről beszéltek, amelynek keretében a brit légierő (RAF) bázisait használják a régióbeli partnerek kollektív önvédelmének támogatására
- közölte Starmer szóvivője. A brit miniszterelnök "őszinte részvétét" fejezte ki Trumpnak és az amerikai népnek a háborúban elesett hat amerikai katona halála miatt.
A közlemény szerint "mindketten várakozással tekintenek a következő beszélgetésükre."
IRGC: Irán megsemmisített négy THAAD-radart
Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy az elmúlt 24 órában négy, az amerikai THAAD rakétaelhárító rendszerhez kapcsolódó radart semmisített meg a közel-keleti régióban.
Az IRNA iráni állami hírügynökség szerint a radarokat iráni precíziós rakéták találták el egy nagyszabású támadás keretében.
(Al-Dzsazíra)
Megszólalt az IDF a teheráni csapásokról
Az izraeli hadsereg közölte: légicsapásokat hajtottak végre Teheránban, egyebek mellett az iráni űrügynökséget és lőszerraktárakat célba véve.
Az IDF szerint a csapások többek közt "darabjaira szedték" a Forradalmi Gárda (IRGC) űrhaderejének a főhadiszállását.
(Al-Dzsazíra)
Keményen visszaszólt Trumpnak a megtámadott ország: bátor katonáink vannak, akik készek elpusztítani az ellenséget!
Irán külügyminisztere elutasította a tűzszüneti felhívásokat a közel-keleti háborúban, mondván, Iránnak folytatnia kell a harcot a népe és a biztonsága érdekében - derült ki Abbász Aragcsi vasárnapi interjújából, amelyet az amerikai NBC News Meet the Press című műsorának adott. Donald Trump pénteken a Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy kizárólag "feltétel nélküli megadást" fogad el Irántól.
Közel 400 halott Libanonban
Kevesebb mint egy hét alatt 394 ember vesztette életét Libanonban izraeli légicsapásokban, köztük 83 gyermek és 42 nő - közölte vasárnap Rakan Naszreddin libanoni egészségügyi miniszter.
A támadásokban további 1130 ember megsebesült. Naszreddin elmondta, hogy a sebesültek között 254 gyermek és 274 nő van. Mint hozzátette, számos találat ért lakónegyedeket és polgári létesítményeket.
(MTI)
Robbanások Teheránban, légi riadó Izraelben
Az izraeli hadsereg közlése szerint Irán rakétákat lőtt ki Izrael ellen, a légvédelmi rendszer dolgozik.
Közben az iráni állami média jelentése szerint robbanásokat hallottak az iráni főváros több pontján.
(Al-Dzsazíra)
Washington: az iráni rezsim "nyilvánvalóan semmibe veszi a civilek életét"
Az amerikai központi parancsnokság (CENTCOM) arra kérte az iráni civileket, hogy maradjanak otthon, azt állítva, hogy az iráni haderő sűrűn lakott területeket használ drónok és rakéták kilövésére.
Ez a veszélyes döntés veszélybe sodorja Irán civil lakosságának az életét, mivel a katonai célokra használt helyszínek elveszítik a védett státuszt, és a nemzetközi jog értelmében legitim katonai célpontokká válhatnak
- áll az amerikai közleményben.
Brad Cooper admirális, a CENTCOM parancsnoka hozzátette: "Irán terrorista rezsimje nyilvánvalóan semmibe veszi a civilek életét azzal, hogy megtámadja az öböl menti partnereket, miközben veszélyezteti saját népe biztonságát."
(Al-Dzsazíra)
Teherán: háborús bűncselekmények az olajtárolók elleni támadások
Sűrű fekete füst gomolyog Teherán felett, miután olajdepókat támadtak az amerikai-izraeli erők.
Az iráni külügyminisztérium szóvivője szerint a nagyszabású támadás a konfliktus "veszélyes új szakaszát" jelzi, és háborús bűncselekménynek minősül.
Az üzemanyagraktárak célba vételével az agresszorok veszélyes és mérgező anyagokat juttatnak a levegőbe – megmérgezik a civileket, pusztítják a környezetet és tömegesen veszélyeztetik az emberéleteket
- közölte a teheráni tárca sajtótitkára az X-en.
(Al-Dzsazíra)
Reagált Donald Trump: segítő kezet nyújtott Oroszország a súlyos támadás alá vett közel-keleti hatalomnak?
Donald Trump amerikai elnök nem tulajdonított különös jelentőséget azoknak a beszámolóknak, amelyek szerint Oroszország célpontkijelölési adatokkal segíti Iránt az Egyesült Államok és Izrael elleni közel-keleti háborúban - számol be a Kyiv Independent.
Uniós állampolgárok tértek vissza a Közel-Keletről
Vasárnap reggel a Brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren landolt az első repülőjárat, amely belgákat és más uniós országok állampolgárait szállította a Közel-Keletről. Amszterdamban péntek éjjel érkezett a hazatérőket szállító első járat a régióból.
A hazatérőket szállító első repülőgép szombat este szállt fel Ománból, fedélzetén 234 utassal, közöttük 195 belga, 22 spanyol, 13 francia, két luxemburgi és két svéd állampolgár utazott.
Belgium vasárnap további négy katonai járat indulását tervezi a térségből, köztük az Egyesült Arab Emírségekből és Ománból, fedélzetükön egyenként száz-száz utassal. Ezek a repülőgépek várhatóan hétfőn hajnalban érkeznek Belgiumba.
Belgium charterjáratot is szervezett a Cyprus Airways segítségével. Ez a repülőgép körülbelül 180 embert szállít Dubajból ciprusi megállóval a Zaventem repülőtérre, ahová várhatóan vasárnap késő este érkezik meg.
Ha minden tervezett járat elindulhat, a hétvégén körülbelül 570 ember érkezhet a Közel-Keletről Belgiumba. A Belga hírügynökség úgy tudja, mintegy 900 belga állampolgár kért segítséget hazatéréséhez a Perzsa-öböl államaiból.
Szombaton egy Ománból induló járat az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren is leszállt, fedélzetén 281 emberrel. Egy egyiptomi járat is érkezett Hollandiába péntek este, fedélzetén 56 holland állampolgárral.
Mintegy 9500 holland állampolgár töltött ki űrlapot, amelyen hazaszállítását kérte, közülük kb. 5000-en jogosultak kormányzati segítségre.
(MTI)
Hamarosan megérkezik az olasz hadihajó Ciprushoz
Az olasz haditengerészet Federico Martinengo nevű hadihajója vasárnap délután érkezik meg Ciprushoz - közölte a római védelmi tárca, amely a többcélú fregattal csatlakozott az iráni dróntámadások érte sziget védelmét biztosító európai erőkhöz.
A Federico Martinengo a haditengerészet egyik legmodernebb, FREMM osztályú, többcélú fregattja. A dél-olaszországi Taranto kikötőjéből pénteken indult el.
A második világháborúban hősi halált halt ellentengernagyról elnevezett, 144 méter hosszú, több mint százhatvan fős legénységű hadihajó alkalmas felszíni, légvédelmi és tengeralattjáró-elhárítási feladatokra, fedélzetéről légvédelmi rakéták, torpedók, harci helikopterek üzemeltetésére képes.
Guido Crosetto védelmi miniszter március 5-én jelentette be a római parlamentben, hogy Olaszország részt vállal a védelmi műveletben, amely Franciaországgal, Spanyolországgal, Hollandiával, Lengyelországgal közösen Ciprus védelmét kívánja garantálni.
(MTI)
Meghalt két izraeli katona
Az izraeli hadsereg (IDF) szerint a 38 éves Maher Khatar Dél-Libanonban halt meg. A második elesett katonát egyelőre nem azonosították.
(Al-Dzsazíra, Times of Israel)
Három ember megsebesült Izraelben
Az izraeli hadsereg korábban bejelentette, hogy iráni rakétatámadás alatt áll az ország.
Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint segítséget nyújtanak három, repeszdaraboktól megsebesült embernek, egy 40, 25 és 56 éves férfinak. Előbbi súlyos állapotban van.
Az IDF szerint mentőegységek dolgoznak Izrael középső részén.
(Al-Dzsazíra)
Dolgozik az Emirátusok légvédelme
Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma közölte: az ország légvédelme jelenleg Iránból érkező rakétákra és drónokra reagál.
(Al-Dzsazíra)
HRANA: több mint 1200 halott civilről tudni Iránban
Az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (HRANA) szerint legalább 1205 civil halt meg Iránban, amióta az Egyesült Államok és Izrael múlt szombaton megtámadta az országot. A halálos áldozatok között 194 gyermekről számoltak be.
A HRANA több, a nemzetközi humanitárius jog által védett létesítmény elleni csapásról is hírt adott Iránban pénteken és szombaton. Homejnben egy leányiskolát, Zanganehben egy klinikát, Eszlamsahrban egy lakóotthont, Kesmben egy sótalanító üzemet ért támadás.
(CNN)
Robbanás rázta meg az amerikai nagykövetséget az európai fővárosban: nem zárják ki a terrortámadást a hatóságok
Robbanás történt az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél vasárnap hajnalban. A detonáció nem okozott személyi sérülést, de az épületben kisebb anyagi kár keletkezett. A norvég rendőrség nem zárja ki a terrorizmus lehetőségét a közel-keleti háborúval összefüggésben, de más potenciális indítékokat is vizsgálnak.
Több mint ezer román állampolgárt evakuáltak a Közel-Keletről
A bukaresti hatóságok eddig több mint ezer, Közel-Keleten rekedt román állampolgárt szállítottak haza az evakuáló, illetve az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa keretében megszervezett járatokkal, és további járatok előkészítésén dolgoznak - jelentett be Ilie Bolojan román miniszterelnök.
A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint a közel-keleti konfliktus által érintett román állampolgárok közül mintegy 14 ezren kérték a román hatóságok segítségét a hazajutáshoz. Mint közölték, csak az Egyesült Arab Emírségekben 400 elsőbbséget élvező esetről van szó. A külügy adatai szerint a konzuli szolgálatokhoz fordult román állampolgárok közül mintegy ezret a román hatóságok segítéségével sikerült hazaszállítani, 500-an pedig maguk oldották meg a hazajutásukat.
(MTI)
Rakéták indultak meg Izrael ellen Iránból
Az izraeli hadsereg figyelmeztetése szerint Irán rakétákat lőtt ki a zsidó állam felé. Hozzátették, az izraeli légvédelem dolgozik a fenyegetés elhárításán.
Leó pápa békét sürgetett a közel-keleti konfliktusban
XIV. Leó pápa vasárnap azt mondta, hogy Iránból és az egész Közel-Keletről továbbra is mélyen nyugtalanító hírek érkeznek, és az erőszak befejezését, valamint a párbeszédnek teret nyitó újbóli erőfeszítéseket sürgette.
A pápa a Szent Péter téren tartott Angelus-imádságon elmondta, hogy a konfliktus félelmet és gyűlöletet szít, és aggodalmakat kelt, hogy tovább terjedhet, magával rántva más országokat, köztük a „kedves Libanont” is.
Emeljük alázatos imánkat az Úrhoz, hogy a bombák dübörgése megszűnjön, a fegyverek elhallgassanak, és megnyíljon a tér a párbeszéd számára, amelyben a népek hangja meghallható – hirdette Leó pápa.
(Reuters)
Egy iráni kurd csoport mindenre készen áll
Az Egyesült Államokkal tárgyalásban álló egyik iráni kurd csoport azt állítja, hogy továbbra is „minden helyzetre készen áll”, annak ellenére, hogy Donald Trump elnök a jelek szerint kizárja az iráni kurd csoportok bevonását egy esetleges Irán elleni szárazföldi offenzívába.
Ami fontos, hogy az iráni kurd pártok erősebbek, mint valaha, és felkészültek minden forgatókönyvre – közölte a Szabad Élet Kurdisztáni Pártja (PJAK).
A PJAK hozzátette, hogy már politikai befolyással és saját erőkkel rendelkezik Iránon belül.
(CNN)
Spanyolország evakuálta teheráni nagykövetségét
Spanyolország evakuálta teheráni nagykövetségét - közölte José Manuel Albares külügyminiszter az X közösségi oldalon, azt követően, hogy a nagykövet és az eddig az iráni fővárosban maradt személyzet átlépte az azerbajdzsáni határt a hétvégén.
(MTI)
Macron hétfőn Ciprusra látogat
Emmanuel Macron francia elnök hétfőn Ciprusra látogat, hogy támogatásáról biztosítsa az EU-tag szigetországot, amely iráni csapás célpontja volt – írta az Elysée-palota.
Macron találkozik Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnökkel és Kiriákosz Miszotákisz görög miniszterelnökkel is – közölte a francia elnöki hivatal.
(Reuters)
Most már biztos: megszületett a döntés a következő iráni vezető személyéről
Az Irán legfelsőbb vezetőjét kiválasztó testület, a Szakértők Gyűlése döntött az új vezető személyéről. A kiválasztott nevét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Mohammad Mehdi Mirbágeri, a testület egy másik tagja szintén megerősítette a döntést. Az iráni Fársz hírügynökség által közzétett videóban úgy fogalmazott, hogy "megszületett a többségi véleményt tükröző határozott álláspont".
Ezek a bejelentések egybevágnak a ma reggeli értesülésekkel, miszerint a testület már megegyezett az új legfelsőbb vezető személyéről. A név hivatalos közzétételére azonban még nem került sor.
"Nincs szükségünk ilyen szövetségesekre" - Keményen beszólt Trump az Egyesült Királyságnak
Donald Trump ismét keményen bírálta Nagy-Britanniát. London ugyanis nem engedélyezte azonnal az amerikai erőknek, hogy a brit katonai támaszpontokat használják az Irán elleni csapásokhoz. Az amerikai elnök közben jelezte: a britek két repülőgép-hordozó Közel-Keletre küldését is fontolgatják.
Halálos támadás ért egy bejrúti szállodát, Izrael szerint a Forradalmi Gárda embereit célozták
Legalább négy ember meghalt és tíz megsebesült egy bejrúti szállodát ért támadásban – jelentette be vasárnap a libanoni egészségügyi minisztérium.
Izrael azt közölte, hogy az iráni Forradalmi Gárda vezetőit vette célba a libanoni fővárosban.
A támadás célpontja a Ramada szálloda volt a tengerparton, egy turisztikai övezetben, amelyet eddig elkerültek az Irán-barát síita mozgalmat célzó izraeli támadások.
Az izraeli hadsereg a Telegramon azt közölte, hogy „pontos csapást mért az iráni Iszlám Forradalmi Gárda al-Kudsz libanoni hadtestének kulcsfontosságú parancsnokaira Bejrútban”.
A bejrúti szállodában történt eseten kívül 12 ember halt meg az izraeli légitámadásokban szombat éjjel és vasárnap reggel között – jelentette az ANI helyi hírügynökség.
(MTI)
Szabályosan letarolták Teherán olajlétesítményeit, súlyos probléma van az üzemanyag-ellátással
Izraeli–amerikai rakétatámadás érte szombat éjjel Teherán üzemanyag-tározóit. A csapás megbénította a főváros üzemanyag-ellátását. Az iráni hatóságok szerint nincs ellátási hiány, de a hálózat teljes helyreállítása időbe telhet – írja a CNN.
Bejelentették: hamarosan korlátozzák az üzemanyagárakat egy európai országban
Az olasz kormány az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését fontolgatja, miután a közel-keleti konfliktus hatására emelkedő üzemanyagárak a vártnál magasabb áfabevételt eredményeztek. Az olasz vállalkozások szerint az energiaköltségek drasztikus növekedése súlyos terhet róhat a gazdaságra.
Amerikai hírszerzés: hozzáférhet Irán a magasan dúsított uránhoz
Az amerikai hírszerző ügynökségek megállapították, hogy Irán vagy potenciálisan egy másik csoport visszaszerezheti Irán elsődleges, magasan dúsított urániumot tartalmazó raktárát, annak ellenére, hogy azt az ország iszfaháni nukleáris létesítménye alá temették az amerikai csapások tavaly.
A hírszerzést ismerő tisztviselők szerint Irán most egy „nagyon szűk hozzáférési ponton keresztül” juthat hozzá az uránhoz.
Nem világos, hogy Irán milyen gyorsan tudná elszállítani az uránt, amely gáz formájában van és tartályokban tárolják.
Amerikai tisztviselők azt mondták, hogy az amerikai titkosszolgálati szervek folyamatos megfigyelés alatt tartják az iszfaháni telephelyet, és bíznak abban, hogy fel tudnák fedezni az iráni kormány vagy más csoportok bármilyen kísérletét az urán mozgatására, illetve reagálni tudnának rá.
Ez az uránkészlet kulcsfontosságú építőelem lenne, ha Irán úgy döntene, hogy atomfegyver előállítása felé halad.
Először szállnak fel utasszállító gépek Izraelből a háború kitörése óta
Február 28-a, az Irán elleni háború kitörése óta először szállnak fel utasszállító repülőgépek Izraelből, a tel-avivi Ben Gurion reptérről.
Szerdán már részlegesen megnyitott a reptér, de akkor csak az érkező, izraeli állampolgárokat hazaszállító repülőgépek számára.
Indonézia szerint három állampolgáruk eltűnt, miután egy vontatóhajó elsüllyedt a Hormuzi-szorosban
Az indonéz külügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben közölte, hogy a legénység három indonéz tagja eltűnt, miután a Musaffah 2 nevű, Egyesült Arab Emírségek lobogója alatt közlekedő vontatóhajó pénteken elsüllyedt a Hormuzi-szorosban.
Az egyik indonéz túlélőt égési sérülésekkel kezelik Ománban, de a legénység másik három tagjáról nincs információ.
A Musaffah 2 elsüllyedése előtt robbanás történt, amely miatt kigyulladt – áll a közleményben.
Pakisztáni állampolgár vesztette életét Dubajban
Pakisztán Egyesült Arab Emírségekben található nagykövetsége szerint egy pakisztáni állampolgár vesztette életét, mikor egy lelőtt drón darabjai lehullottak egy lakott területre az Emírségekhez tartozó Dubajban.
Az arab öbölállamokban rengeteg pakisztáni vendégmunkás dolgozik főleg építkezéseken.
(CNN)
Egyre több ország sodródik bele a közel-keleti háborúba - Globális konfliktus küszöbén állunk
Az Egyesült Államok és Irán között február végén kirobbant fegyveres konfliktusba egyre több ország válik érintetté, így a háború gyorsan globális méretűvé válik. Egyre több ország sodródik a háború hatókörébe, miközben a szemben álló felek szövetségesei is mozgósítják a haderejüket - írja elemzésében a Sky News.
Súlyosan megfenyegette Izrael a következő iráni vezetőt
Ma reggel arról érkeztek, hogy Iránban összeült a Szakértői Testület és valószínűleg megszületett a döntés a következő ajatollah személyéről, hamarosan pedig a nyilvánosság elé tárják, ki lesz az ország következő legfőbb vezetője.
Az izraeli hadsereg a híreket követően X-bejegyzésben arról írt, hogy a zsidó állam Ali Hámenei ajatollah minden lehetséges utódját célba veszi. Emellett megfenyegették azokat is, akik részt vesznek az új legfelsőbb vezető megválasztásában.
(Reuters)
Nem akármilyen eszközökkel fegyverezné fel a Közel-Keletet az Egyesült Államok
Az Egyesült Államok Ukrajnában tesztelt drónelhárító rendszereket szállít közel-keleti partnereinek, a térséget sújtó iráni támadások során alkalmazott drónok elleni hatékonyabb védekezés támogatására - írta meg a Wall Street Journal értesülései alapján a Kyiv Independent.
Apokaliptikus felvételek: a végítélet napjára ébredtek Teheránban, fekete eső esik, tűzfolyamok szelik át a várost
Teherán közel 10 millió lakosa sötét felhőkkel borított reggelre ébredt, miután izraeli csapások érték Irán olajtárolóit – jelentette a CNN teheráni tudósítója.
Iráni F-14-es vadászgépeket semmisített meg Izrael
Az izraeli hadsereg közlése szerint az iszfaháni repteret ért szombati támadásban több F-14-es vadászgépet is megsemmisített az izraeli légierő.
Az F-14-es amerikai gyártmányú vadászgép, ezeket Irán még az 1979-es iszlám forradalom előtt, a sah idejében vásárolta az Egyesült Államoktól.
Többségi konszenzus született, ki legyen Irán legfőbb vezetője
Többségi konszenzus alakult ki az Irán megölt legfőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah utódjáról – közölte vasárnap a Mehr hírügynökség szerint a szakértői gyűlés tagja, Mohammadmehdi Mirbakeri ajatollah.
Megjegyezte azonban, hogy „néhány akadályt” még meg kell oldani a folyamatot illetően.
Az iráni média szerint az iráni legfelsőbb vezető kinevezésével megbízott testületnek kisebb nézeteltérése volt abban, hogy a végső döntésüknek személyes találkozót kell-e követnie, vagy e formaság betartása nélkül jelentik be.
(Reuters)
Megszólalt Kína: tárgyalóasztalhoz kellene ülnie a feleknek
Vang Ji kínai külügyminiszter a háború befejezésére szólította fel a feleket vasárnap.
Az összes félnek vissza kellene térnie a tárgyalóasztalhoz, amint lehetséges, és különbségeiket egyenlő párbeszéden keresztül megoldani
– fogalmazott Vang Ji.
A kínai külügyminiszter szerint az iráni háborúnak soha nem szabadott volna kitörnie, és senkinek nem szolgál előnyére.
Donald Trump amerikai elnök hamarosan látogatást tesz Pekingbe, ahol Hszi Csin-ping kínai államfővel is találkozik.
(CNN)
Vízsótalanító üzemet ért támadás Bahreinben
Iráni dróntámadás okozott anyagi károkat egy bahreini vízsótalanító üzemben – közölte az ország belügyminisztériuma.
Ez egy nappal azután történt, hogy Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azt mondta, hogy az Egyesült Államok „precedenst teremtve” megtámadott egy édesvíz-sótalanító üzemet Irán déli részén.
Laridzsáni: „Trump meg fog fizetni ezért” – Trump: „azt sem tudom, ki ez az ember”
Donald Trump amerikai elnök szombaton félresöpörte Irán legfőbb nemzetbiztonsági tisztviselőjének fenyegetéseit a CBS News-nak adott telefonos interjújában.
Kijózanító jelentést tett le az asztalra az amerikai hírszerzés: aligha teljesülnek Trump iráni álmai
Az amerikai Nemzeti Hírszerzési Tanács titkos jelentése megállapította, hogy még egy, az Egyesült Államok által Irán ellen indított nagyszabású támadás sem döntené meg az iráni rezsimet – írja a The Washington Post.
Az izraeli légierő újabb csapást indított Irán ellen
Az izraeli hadsereg bejelentése szerint újabb légitámadás-sorozatot indítottak az iráni rezsim ellen.
Iráni rakéták tartanak Izrael felé
Az izraeli hadsereg friss közlése szerint iráni rakéták tartanak a zsidó állam felé, a légvédelmi rendszerek működésbe léptek.
Folytatódnak Irán támadásai a térség arab országai ellen
Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen.
- Kuvaitban két határőr vesztette életét vasárnap hajnalban szolgálatteljesítés közben, de haláluk pontos okát nem közölték. A kuvaiti nemzetközi repülőtérnél egy üzemanyagtartályt ért dróncsapás, tűz ütött ki. Egy állami hivatal főépületét is csapás érte. Három ballisztikus rakéta elfogásáról is jelentés érkezett.
- Szaúd-Arábiában a védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. A főváros, Rijád diplomáciai negyede ellen is dróntámadás volt, amit a légvédelem kivédett.
- Bahreinben tűz ütött ki egy kikötőben, a helyi belügyminisztérium szerint az „iráni agresszió” következtében.
- Az Egyesült Arab Emírségek rakétafenyegetéssel szembeni ellenintézkedésekről számolt be.
(CNN)
Nem hagynak alább Irán támadásai az öbölállamok ellen, folytatódik Teherán bombázása – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban hatalmas lánggal ég egy üzemanyagtároló létesítmény. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
