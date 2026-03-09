Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Több demokrata törvényhozó jelezte, hogy ellenzi a Pentagon számára az iráni háború fényében történő további finanszírozás iránti esetleges kérést, mivel a Trump-kormányzat nem vázolta fel megfelelően a céljait vagy a háború időtartamára vonatkozó elvárásait.

A kongresszus tavaly egy kétpárti csomagban közel 900 milliárd dolláros finanszírozást engedélyezett a katonai programokra, hogy a védelmi minisztériumot az idei költségvetési évig finanszírozza.

A Trump-kormányzat azonban tájékoztatta a törvényhozókat arról, hogy esetleg több pénzre van szükség a konfliktus közepette, amely elemzők becslése szerint naponta több mint 890 millió dollárjába kerül az amerikai adófizetőknek.

Ezen a bizonyos ponton az adminisztráció nem tudta megindokolni vagy igazolni ezt a háborút a Közel-Keleten

– mondta Hakeem Jeffries, a Képviselőház demokrata frakciójának vezetője az NBC-nek.

(CNN)