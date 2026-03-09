Aszódi Attila: Irán egy hétre lehet az atombombától - Ezen áll vagy bukik, mikor ér véget a háború

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Izrael és az USA Irán elleni támadásának 2026. február 28-i kezdete óta sok kritika jelent meg azzal kapcsolatban, hogy az Iránnal fennálló vitás kérdéseket esetleg nem így kellett volna rendezni. Én magam nem szeretem sem az erőszakot, sem a katonai megoldásokat, így nem ebben a vitában szeretnék véleményt nyilvánítani, sokkal inkább abban a két kérdésben keresem a választ – elsősorban az iráni nukleáris program szempontjából –, hogy mi látszik az elmúlt napok eseményei alapján a korábbi iráni kijelentések valóságtartalmát illetően, és mire következtethetünk a most látott eseményekből arra vonatkozóan, hogy mi történt volna, ha ez a mostani izraeli-amerikai katonai beavatkozás nem történt volna meg.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Ismertem egy gorillát. Felemelt egyszer egy akkora követ, hogy nem tudta letenni.

Az idézet 2003-ból származik, amikor Pakson a 2. blokkban egy súlyos üzemzavar történt, és miniszteri biztosként kellett segítenem a problémák elhárítását. Egy műszaki problémát tárgyaló megbeszélés során egy radiokémikus kolléga mondta az idézett szavakat, arra utalva, hogy bizonyos helyzetekben lehetnek olyan feladatok, amelyek megkezdése előtt még a szokásosnál is alaposabban kell végig gondolni, hogy a tervezett lépések hatására beálló állapot kezelhető marad-e, és nem jutunk-e még bonyolultabb körülmények közé. Pl. egy erősen sugárzó anyag sugárvédelemből való kiemelése is ilyen lehet, ha azt a vért mögé nem tudjuk visszatenni, de az élet számos területén előfordulhat, hogy nem kellően előkészített lépéseink nem közelebb, hanem távolabb visznek az elérendő céltól.

Megítélésem szerint ilyen helyzetbe manőverezte magát Irán.

Kezdjük az alapoktól

Kezdjük az alapoknál: az atomfegyverek elterjedése érdekében létrehozott nemzetközi keretrendszer alapvető célja, hogy újabb országok ne tehessenek szert atomfegyverre, azok az országok, akik pedig rendelkeznek atomfegyverrel, ne kereskedhessenek atombombákkal és az az azokhoz szükséges technológiákkal (ami a hagyományos fegyvereknél lehetséges).

Mindennek a fő célja, hogy a környezetben és az emberi életben hatalmas pusztításra képes atomfegyverek ne terjedjenek, a számuk ne növekedjen tovább.

Az atomfegyverrel rendelkező országok alapvető hozzáállása az elrettentés koncepciója.



A szembenálló felek kezében lévő atomfegyverek tartják vissza a feleket attól, hogy ezeket az eszközöket ténylegesen bevessék egymással szemben, hiszen a válaszcsapásban ők is megsemmisülnének. A nemzetközi non-proliferációs keretrendszer célja, hogy a nukleáris fegyverkezési versenyt kordában tartsa.

Ahogy arról több helyen beszéltem 2025 nyarán, az Irán elleni amerikai-izraeli „Midnight Hammer” hadművelet kapcsán , az elrettentés koncepciója a második világháború utáni időszakban működött, atomfegyvert egyik konfliktusban sem vetettek be, bár kétség kívül növekedett azon országok köre, akik végül kifejlesztettek atomfegyvereket. Az USA (1945) után a Szovjetunió – ma Oroszország (1949), az Egyesült Királyság (1952), Franciaország (1960), Kína (1964), India (1974), Pakisztán (1998) és Észak-Korea (2006). Izrael sosem ismerte el, hogy rendelkezik atomfegyverrel, nyilvánosan nem tesztelt ilyen eszközt, de köztudomású, hogy kifejlesztette ezt a kapacitását az 1960-as évek vége felé.

A Nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (Non-Proliferation Treaty, NPT, magyarul Atomsorompó Szerződés) az aláírás idején tudottan atomfegyverrel rendelkező országokat, azaz az Amerikai Egyesült Államokat, Oroszországot, az Egyesült Királyságot, Franciaországot és Kínát ismeri el úgy, mint „nukleáris fegyverrel rendelkező államok”, ők írták alá ilyen státuszban az NPT-t, és ők öten az ENSZ Biztonsági Tanácsának Állandó tagjai.

Az NPT-t a jelen állás szerint 191 ország ratifikálta (Magyarország pl. 1968-ban), ami által az NPT az egyik legszélesebb körben elfogadott nemzetközi egyezmény. (Ugyanakkor az NPT-t India, Izrael és Pakisztán nem írta alá.) Az NPT atomfegyverrel rendelkező részes felei azt vállalták, hogy

sem közvetlenül, sem közvetve nem adnak át más országnak nukleáris fegyvereket,



míg az ENSZ BT fent említett 5 állandó tagján kívüli országok kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem törekszenek nukleáris fegyverek kifejlesztésére és/vagy beszerzésére, és beleegyeztek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) biztosítéki rendszerének alkalmazásába.

Az NPT keretrendszerében a nemzetközi safeguards rezsim lényegi eleme, hogy az Atomsorompó Szerződés hatálya alá tartozó tevékenységeket (ez nem csak direkt atomfegyver fejlesztést jelent, hanem pl. a nukleáris üzemanyagciklushoz vagy kettős célú technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységet is) be kell jelenteni. A tagállami bejelentést a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség verifikálja, majd monitorozza technikai eszközök (pl. a létesítményekbe kihelyezett kamerák) segítségével, továbbá rendszeres, eseti, bejelentett és be nem jelentett ellenőrzések segítségével.

Irán ütközései az Atomsorompó Egyezmény kereteivel

Irán 1970-ben ratifikálta az NPT-t, de többször felmerült annak gyanúja, hogy a vállalt rendelkezéseket nem tartja be. Ilyen volt például, hogy 2002-ben a NAÜ vizsgálni kezdte, hogy Irán bejelentés nélkül nagy méretű föld alatti dúsítóművet épített Natanz-ban. Szintén akkor derült ki, hogy az Arak telephelyen egy nehézvíz-előállító üzemet építettek, aminek az lehetett a célja, hogy nehézvíz hűtésű, nehézvíz moderálású reaktort működtessenek, amivel természetes uránból hatékonyan lehet plutóniumot tenyészteni, ami – a magasan dúsított uránnál még hatékonyabb – atombomba alapanyag, hiszen a kritikus tömege alig haladja meg a 6 kg-ot (az urán esetén ez kb. 50 kg).

A natanzi föld alatti dúsító és az araki nehézvíz üzem be nem jelentésével Irak megsértette az Atomsorompó egyezményben vállalt bejelentési kötelezettségeit.

2003-ban, amikor a NAÜ ellenőrei végre bemehettek a natanzi föld alatti dúsítóműbe és felületi szennyezettség mintákat vettek, akkor nagyon magas dúsítású urán nyomaira bukkantak. Irán tagadta, hogy magas szintre dúsított volna, és azt állította, hogy a centrifugák korábban szennyeződtek a megtalált hasadóanyag-nyomokkal, de ez nagyon nehezen volt hihető magyarázat, miután a centrifugasor és az egész létesítmény építését előre nem jelentették be.

2009-ben nyugati titkosszolgálatok felfedték, hogy Fordow-ban Irán szintén épített egy föld alatti, titkos, a NAÜ-nek be nem jelentett dúsítóművet, ami ugyan kiterjedésében kisebb, mint a Natanzban lévő üzem, ugyanakkor sokkal mélyebbre építették egy hegy gyomrába.

Ezek miatt nem volt hihető, hogy ez is a polgári, békés atomenergia programot szolgálná.

2011-ben a NAÜ több olyan iráni tevékenységről is jelentést tett, amelyek arra utaltak, hogy Irán atombomba detonátorának fejlesztésén és tesztelésén dolgozik, illetve terveket készít arra, hogy ballisztikus rakéta fejébe hogyan lehetne egy atombombát integrálni.

2003 és 2012 között számos olyan kommunikáció történt Irán és a nemzetközi szervezetek között, ami azt mutatta, hogy Irán részéről hiányzik a transzparencia. Az Atomsorompó Egyezmény alatt szükséges információcsere folytonossága megszakadt, ami rendkívül sok konfliktust és bizalmatlanságot szült a nemzetközi közösség és Irán között.

A viták rendezésére 2015 júliusában Irán Kínával, Franciaországgal, Németországgal, Oroszországgal, az Egyesült Királysággal és az Európai Unióval egy Közös Átfogó Cselekvési Tervben állapodott meg (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA). Ezzel a nemzetközi közösség fő célja az volt, hogy a polgári nukleáris programhoz szükséges dúsítási szinten belül tartsa az Iránban dúsított uránt, valamint korlátozza azt a képességet, hogy Irán a dúsítási technológia továbbfejlesztésével, további dúsítási kapacitások kiépítésével olyan helyzetbe kerüljön, ami által képessé válik rövid idő alatt az atomfegyverek létrehozásához szükséges 90%-os vagy afölötti dúsítású urán létrehozására.

A Közös Átfogó Cselekvési Terv (JCPOA)

A Cselekvési terv fő céljai és rendelkezései az alábbiak voltak:

Az Iránban dúsított urán dúsítási szintjét ideiglenesen 3,67%-ban limitálta, ami teljesen összhangban lenne a polgári célú felhasználással.

A dúsított urán mennyiségére vonatkozó korlátot Irán számára 10.000 kg-ról 300 kg-ra csökkentette.

A cselekvési terv aláírása előtti 19.000 darabról Iránnak 6000-re kellett csökkentenie az összeszerelt centrifugák darabszámát, ami több, mint kétharmados redukciót jelentett.

Irán a legrégebbi centrifuga technológiát vállalta használni, a még az 50-es évekből származó technológiájú IR-1s típusokat, amelyek sokkal kevésbé hatékonyak, mint a legújabb centrifugák.

Fordow-ban 15 évre megtiltották a dúsítást, a telephelyet más kutatási feladatokra kellett volna átállítani.

Az Arak telephelyen találhatói nehézvizes reaktort át kellett tervezni és át kellett építeni, hogy biztosan alkalmatlan legyen plutónium tenyésztésére.

A NAÜ az NPT Kiegészítő Jegyzőkönyv rendelkezése szerinti ellenőrzési jogot kapott Irán felett, bármikor, az év bármely órájában ellenőrizhettek bármely létesítményt az országban, akár olyanokat is, amelyeket Irán nem jelentett be nukleáris létesítményként.

Külön dedikált kommunikációs csatornát hoztak létre Irán kettős felhasználású nukleáris technológiák vásárlásainak figyelemmel kísérésére és jóváhagyására.

Az Irán által vállalt korlátozó intézkedések ellentételezéseként korábbi gazdasági szankciókat szüntettek meg, lehetővé téve Irán számára, hogy újra kilépjen a nemzetközi olajpiacra, belépjen a SWIFT banki átutalási rendszerbe és hozzáférjen korábban befagyasztott iráni vagyonelemekhez.

Az Egyezmény bármely részes fele jogot kapott arra, hogy kezdeményezze az Irán elleni gazdasági szankciók újbóli életbe léptetését, ha úgy látta, hogy Irán súlyosan megsérti az egyezmény rendelkezéseit.

2016 januárja és 2019 májusa között a NAÜ figyelemmel kísérhette Irán nukleáris tevékenységeit, és ellenőrizhette, hogy azok összhangban vannak-e a JCPOA cselekvési terv keretében vállalt kötelezettségeivel. 2018 májusában Donald Trump első elnöki ciklusa alatt az USA kilépett a JCPOA-ból. Az akkori amerikai kormányzati kommunikáció szerint ennek alapvető okai az alábbiak voltak:

A JCPOA Cselekvési Tervvel kapcsolatos legfőbb amerikai kritika az volt, hogy annak rendelkezései nem az iráni urándúsítási program megszüntetését tűzték ki célul, hanem csak 10-15 éves elhalasztását. A lejárati idő után Irán a nukleáris programja megvalósításában visszatérhetett volna oda, ahol előtte tartott.

A Cselekvési Terv csak az urándúsítással foglalkozott, és nem rendelkezett az iráni ballisztikus rakéta fejlesztési program sorsáról. Jelek mutattak arra, hogy a rakétafejlesztés töretlenül zajlik a háttérben, de erre a JCPOA korlátozásai eleve nem is vonatkoztak.

Az amerikai kormányzat azt rótta fel Iránnak, hogy a JCPOA által felszabadított iráni anyagi erőforrásokat Irán proxy háborúk és terrorszervezetek finanszírozására fordítja. (Az USA szerint a regionális stabilitás növelése helyett Irán a többlet erőforrásait arra használta, hogy növelje befolyását Jemenben, Szíriában és Libanonban az ott zajló konfliktusokban.)

Kritikát kapott az is, hogy a Cselekvési Terv nem ad kellő keretet a szükséges helyszíni ellenőrzésekhez. Nem sokkal korábban titkosszolgálati jelentések feltárták pl., hogy Irán olyan katonai fejlesztési archívumot állított fel, amivel célja az lehetett, hogy a JCPOA lejárta után a lehető leggyorsabban visszatérhessen a korábbi atombomba fejlesztéseihez.

A Trump elnök által 2018 májusában bejelentett intézkedés – az, hogy az USA kilép a JCPOA megállapodásból – vélhetően azt a fő célt szolgálta, hogy a feleket újra tárgyalóasztalhoz ültesse, és a JCPOA-t egy átfogó szerződéssel váltsák fel.

Az amerikai „maximális nyomás” elnevezésű stratégia arra törekedett, hogy súlyos gazdasági szankciókkal kényszerítse Iránt a tárgyalóasztalhoz,



és olyan megállapodást kössön, amely

véglegesen véget vetne Irán nukleáris programjának (időkorlát nélkül, örökre);

leállítaná az összes ballisztikusrakéta-fejlesztést;

véget vetne az összes regionális proxy támogatásának, növelve a régiós stabilitást;

kiszabadítaná az összes, Iránban jogtalanul fogva tartott külföldi állampolgárt.

A JCPOA európai uniós aláírói nagyon nem értettek egyet az USA kilépésével, mert kifejezetten tartottak a katonai eszkalációtól (ami most végül be is következett). Emmanuel Macron személyesen próbálta rábeszélni Trump elnököt a meglévő keretrendszert fenntartására, sikertelenül. Fontos megjegyezni, hogy Franciaország 2015 után komoly beruházásokat eszközölt az iráni olajipar és pl. a polgári repülőgép-eladás valamint az újautó-eladás területén az újrainduló amerikai szankciók hatására francia cégek jelentős gazdasági károkat szenvedtek el.

2019 májusától (az amerikai kilépés bejelentésének időpontjától számított egy év lejártától) kezdve a NAÜ szerint Irán fokozatosan felhagyott kötelezettség-vállalásainak teljesítésével, majd 2021 februárjában teljesen megszüntette azok végrehajtását.

2022 júniusában Irán eltávolította a NAÜ összes, a JCPOA-hoz kapcsolódó felügyeleti és ellenőrző berendezését az iráni létesítményekből.

2025 májusában a NAÜ bejelentette, hogy mivel több mint négy éve nem tudta végrehajtani a JCPOA-val kapcsolatos ellenőrzéseit és megfigyeléseit, az Ügynökség elvesztette a centrifugák, centrifuga forgórészek és fúvókák, nehézvíz és a „sárga pogácsa” (yellowcake) gyártásával és jelenlegi készleteivel kapcsolatos ismereteinek folytonosságát, amelyet nem lehet helyreállítani. 2025. június 12-én a NAÜ kormányzótanácsa határozatában 20 év után először hivatalosan is kijelentette, hogy Irán megsértette a non-proliferációs kötelezettségeit.

Az uránércből kivont uránforma, az uránbányák helyszínéről tipikusan ebben a formában szállítják el a kitermelt uránt. Egy sárga por, ami az urán különböző oxidjait tartalmazza, legnagyobbrészt U3O8 formában.

Irán utóbbi három évtizedes nukleáris ambícióit, ezek nemzetközi ellenőrzési próbálkozásait külső szakértői szemmel áttekintve – véleményem szerint – elég nehéz lenne azzal vádolni az iráni vezetést, hogy tényleg polgári atomenergetikai programot vitt véghez. Nehezen hihető, hogy ezek a lépések nem atombomba előállítására irányultak, ami

az iráni ballisztikus rakéta és drónfejlesztésekkel együtt teljesen megalapozottan keltett súlyos nemzetközi aggodalmakat.

A Midnight Hammer (2025 június) hadművelet hatásai az iráni nukleáris programra

Ahhoz képest, hogy a Közös Átfogó Cselekvési Terv még 2015-ben azt tűzte ki célul, hogy a maximális dúsítás 3,67% lesz és a dúsított urán készletek nem haladják meg összesen a 300 kg-ot, 2025 nyarára a NAÜ becslése szerint valójában 2%-os dúsításig 2200 kg, 5% dúsításig 5500 kg, 20% dúsításig 274,5 kg, míg 60%-os dúsításig dúsított uránból 408,6 kg készlettel rendelkezett Irán!

Hatalmas mennyiségek relatív és abszolút értelemben egyaránt.

És legyen világos: nincs olyan békés célú állami atomenergetikai program, ami 20% feletti dúsítású uránt igényelne, főleg nem ilyen mennyiségben! A fenti számok csak egy masszív katonai programmal lehetnek magyarázhatók.

2025 júniusában a 12 napos „Midnight Hammer” hadművelet során azok a létesítmények, amelyekről tud a külvilág, és amelyek érdemi szerepet játszanak ebben a programban, mind találatokat kaptak és jelentős károsodást szenvedtek el. A félrevezető talán az lehetett, hogy az amerikai elnök már akkor is megsemmisítő csapásról beszélt. Pedig tudtuk, hogy a már magasan dúsított uránt napokkal a támadások előtt kimenekítették az érintett létesítményekből, és az is világos volt, hogy önmagában a meglévő centrifuga kaszkádok lerombolása nem fogja örökre lenullázni az iráni programot, hiszen ha a legújabb (IR-6) centrifugák technológiája rendelkezésükre áll, akkor akár a nulláról a dúsítólétesítmények újra megépíthetőek.

Ezek az IR-6 centrifugák ráadásul akár egy nagyságrenddel is hatékonyabbak az energiafelhasználás szempontjából, mint az őstípusok. Így a hadművelet hatását inkább abban lehetett mérni, mennyivel késleltette az iráni nukleáris programot.

Az Epic Fury (2026 március) hadművelet hatásai az iráni nukleáris programra

Az amerikai kormányzat sajtóban tett kijelentései alapján úgy tudjuk, hogy az utóbbi időszakban zajló tárgyalások során az iráni delegáció húzta az időt, láthatóan nem akart megegyezni. Ez üzenhette azt, hogy az iráni nukleáris fegyverprogram köszöni szépen, jól van, és valójában már csak egy kis időre van szükség, hogy az első bombához szükséges magas dúsítású uránhoz eljussanak.

Ez vezetett el a 2026. február 28-án indult „Epic Fury” hadművelethez, ami már nem egyszerűen a nukleáris fegyverprogram lenullázását tűzte ki célul, hanem az USA kormánya szerint a teljes politikai rezsimváltást Iránban.

A rendelkezésünkre álló információk alapján az irániak nem tétlenkedtek az előző katonai beavatkozás óta eltelt 9 hónapban: a NAÜ 2026. február 27-i hivatalos dokumentuma szerint Irán 440,9 kg 60%-os dúsítású uránnal rendelkezett február végén, amiből a nemzetközi ellenőrök 432,9 kg-ot verifikáltak UF6 vegyület formában. Az amerikai különmegbízott Steve Witkoff 2026. március 2-i nyilatkozata szerint az irániak azzal „dicsekedtek” a genfi tárgyalások során, hogy tovább növelték a 60%-os dúsítású uránkészleteiket, és jelenleg kb. 460 kg 60% dúsítású uránnal rendelkeznek (tehát 9 hónap alatt 408,6 kg-ról közel 12,5%-kal növelték ennek a fontos frakciónak a mennyiségét), vélhetően erre a dúsítási szintre koncentráltak az életben maradt vagy újraélesztett centrifugákban.

Az amerikai kormányzati becslések szerint

nem 1 évre lehetnek a bombához szükséges teljes anyagmennyiség előállításától, hanem akár 1 hétre, és napok alatt akár kb. 10 atombombához szükséges 90% feletti dúsítású uránnal rendelkezhetnek.

(Nagyon fontos lesz majd a jövőben a 460 kg 60%-os dúsítású uránmennyiség ellenőrök általi konfirmálása, és hogy azt a NAÜ hivatalosan is erősítse meg. Nyilvános NAÜ dokumentumot ezzel a számmal eddig én nem találtam.) A kérdés ma már nem az, hogy mikor szerzik meg az első töltetet, hanem sokkal inkább az, hogy a teljes magas dúsítású készletből mennyi idő alatt készíthetnek több töltetet. Ez lehet a fő oka annak, hogy az amerikai kormányzat most avatkozott be.

Érdemes megjegyezni, hogy a legmagasabb diplomáciai szinteken elhangzó kijelentések között vannak ellentmondások, vagy nehezen harmonizálható elemek. Ahogy az amerikai kormányzat fő üzeneteit fent összefoglaltam, említenem kell, hogy a NAÜ főigazgatója – pozíciójánál fogva is – visszafogottabban fogalmaz. Raffael Grossi 2026. március 2-i nyilatkozata sem mondja ki, hogy Irán rendelkezne atomfegyverrel, vagy erre direktben törekedne, mert ezt nem tudja a maga eszközeivel 100%-osan bizonyítani. Ugyanakkor abban ugyanúgy fogalmaz, ahogy Trump elnök: Irán nem tehet szert atomfegyverre. Grossi ugyanakkor a katonai erő helyett a diplomáciai megoldást sürgeti, megint csak nyilván az intézményi pozíciójából fakadóan.

„Ahhoz, hogy hosszú távon biztosíthassuk, hogy Irán nem szerez be nukleáris fegyvereket, és hogy fenntartsuk a globális non-proliferációs rendszer hatékonyságát, vissza kell térnünk a diplomáciához és a tárgyalásokhoz.” - mondta Grossi.

A félrevezetés szándékával vitt iráni kormányzati kommunikáció, a transzparencia hiánya hosszú időre visszatekintve, elsősorban az USA és Izrael ellen megfogalmazott súlyos fenyegetések nehezen teszik hihetővé, hogy ha Irán megszerzi (vagy már megszerezte) az első atombombához szükséges töltetet, azt ne használná. Hogy mire használhatná, arról az összefoglalásban írok, mert ez is többrétű kérdés.

Összefoglaló következtetéseim

Az elmúlt hónapok eseményei, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentései alapján a 2025 nyarán bekövetkezett támadás után is feltehetően tovább folyt Iránban a magasan dúsított urán előállítása.

Az Irán által alkalmazott dúsítási szintek és dúsított urán mennyiségek egy polgári atomenergia programmal NEM indokolhatóak.

A nyugati atomhatalmak kételyeit tovább erősíthette az iráni tárgyalódelegáció által megvalósított időhúzási taktika az elmúlt hetek genfi tárgyalásai során, ami arra utalhatott, hogy az első bomba befejezéséhez napokra lehet már csak szükségük és a tárgyalódelegáció arra játszott, hogy ezt az időt kihúzza. Ahogy Irán reagált a mostani támadásra, és a tény, hogy számos szomszédos arab országban található célpontot intenzíven támadtak az iráni erők, azt erősíti, hogy Irán eddigi lépései sem békés célokat szolgáltak. Aligha fogja tudni a következő iráni vezetés igazolni a nemzetközi közösség felé, hogy a békés célú atomenergia programra vonatkozó kijelentései, szándékai valósak voltak.

A mostani háború közvetlen veszélyt jelent az egész térség biztonságára, továbbá a globális olajellátásra való számottevő hatása miatt tulajdonképpen az egész világgazdaságra.

De Irán egy atomfegyverrel rendelkező, nagy hatótávolságú rakétákat és dróntechnológiát intenzíven fejlesztő – és azt eredményesen alkalmazó – országként még nagyobb veszélyt jelentene az egész világra.

A nemzetközi non-proliferációs rezsim pontosan arra lett kidolgozva, hogy megakadályozza új országok belépését az atomfegyverrel rendelkező országok klubjába. Egy a szomszédaival szemben agresszívan viselkedő ország még inkább veszélyes lenne a régiós- és világrendre. Ebben a pillanatban nem látszik tárgyalásos megoldás (főleg a fent leírt, diplomáciai megoldások sok évtizedes sikertelenségének fényében), ezért véleményem szerint az amerikai és izraeli támadások nagyon egzaktan megfogalmazott katonai célok eléréséig fognak folytatódni.

Ez szerintem nem így alakult volna, ha az első támadási hullám után Irán nem visszatámadással, hanem diplomáciai úton reagált volna. Mivel a tettek többet mutatnak, mint a szavak, az iráni fél elmúlt egy hétben tett válaszreakciói pontosabban mutatják a szándékait és motivációit, mint a korábbi időszak félrement diplomáciája. Éppen ezért – szerintem – egyelőre jó időre bezárult a tárgyalásos megoldások lehetőségének ablaka.

A külvilág elleni iráni fenyegetés most a szavakból átcsapott a tettekbe. Különösen erősen mutatja az iráni kormány és hadsereg elköteleződését a konfliktus kiterjesztésére az, hogy az ország politikai vezetésének elvesztése után ilyen intenzív rakéta és dróntámadásokat indítottak számos környékbeli országban található célpontok ellen. Szerintem ez annak bizonyítéka, hogy erre kész tervek álltak rendelkezésre, melyeket „csak” lefuttatni kellett, és erre a megmaradt vezetési struktúra is képes maradt.

A 2025 júniusi 12 napos háború kapcsán intenzív vita folyt itthon és külföldön is a szakértők között, hogy Irán valóban az atomfegyver kifejlesztésére törekszik-e, és ha igen, akkor mire használná. A válasz egyértelmű arra vonatkozóan, hogy az elmúlt három évtized iráni atomprogramja minden bizonnyal az elejétől mostanáig katonai célú volt. Ha Irán eljutna valaha az atombomba megszerzéséig, mire használná? Komplex kérdés, különösen az eltérő kultúrák és a régóta hiányzó transzparencia miatt.

Ugyanakkor több opció is feltételezhető:

a) A lehetőségek közül a legkisebb globális kockázattal járó forgatókönyv az lenne, ha Irán egy atomfegyvert maga is az elrettentésre tartana külső támadóval szemben . Ez a legkevésbé veszélyes felhasználási forgatókönyv, ugyanakkor a legkevésbé valószínű is, az elmúlt évtizedek eseményei fényében.

. Ez a legkevésbé veszélyes felhasználási forgatókönyv, ugyanakkor a legkevésbé valószínű is, az elmúlt évtizedek eseményei fényében. b) Lehet iráni szándék a regionális szerep növelése az atombomba védőernyője alatt , hagyományos fegyverekkel kiharcolva . Ezt támasztja alá az USA által kifogásolt számos proxy konfliktus, amelyek iráni támogatással valósultak meg a régóban. Ez azzal fenyeget, hogy a hagyományos fegyverekkel megvívott konfliktusok száma és intenzitása növekedne Irán atomhatalommá válását követően. Ez a Közel-Kelet biztonsága, a migráció és a térség globális olajtermelésben betöltött kiemelkedő szerepe miatt sok kedvezőtlen mellékhatással járna.

, . Ezt támasztja alá az USA által kifogásolt számos proxy konfliktus, amelyek iráni támogatással valósultak meg a régóban. Ez azzal fenyeget, hogy a hagyományos fegyverekkel megvívott konfliktusok száma és intenzitása növekedne Irán atomhatalommá válását követően. Ez a Közel-Kelet biztonsága, a migráció és a térség globális olajtermelésben betöltött kiemelkedő szerepe miatt sok kedvezőtlen mellékhatással járna. c) A korábbi iráni nyilatkozatok alapján az sem lenne kizárható, hogy Irán bevetne atomfegyvert valamelyik általa ellenségként megjelölt ország ellen. Ennek a forgatókönyvnek egyáltalán nem lenne nulla a valószínűsége, és mindenképpen azt jelentené, hogy Irán kilépne a nukleáris elrettentés koncepciójából. Figyelembe véve az ország méretét és erőforrásait, ez a forgatókönyv egy öngyilkos szcenárió, de ezzel együtt is óriási anyagi, környezeti és emberáldozati következményekkel járhat, és hangsúlyozom, látva az elmúlt időszak eseményeit, egyáltalán nem nulla valószínűségű.

Azt gondolnám, hogy az USA, Izrael és sok más külső szemlélő számára mind a b), mind a c) forgatókönyv vállalhatatlan kockázatokat rejt magában, így aligha fogják engedni ezeket megvalósulni. De az a) szcenárió is a nemzetközi safeguards keretrendszer kikezdéséhez vezethetne, amit a NAÜ hivatalból sem engedhet. Mivel az a) opcióból bármikor tovább léphetnének a b) vagy c) felé, ezért sem elképzelhető az a) opció megengedése sem.

Záró gondolatként a „gorillás” mottóra visszatérve azt gondolom, hogy Irán sok évtizede ápolt nukleáris fegyverkezési ambíciója egy olyan teher, ami könnyen az egész rezsimet, vagy akár az egész országot is agyonnyomhatja, de komolyan azzal a veszéllyel is fenyeget – több forgatókönyvön keresztül –, hogy az egész közel-keleti térséget hosszú időre destabilizálja, komoly negatív globális gazdasági hatásokat okozva. Ezeket mind el kellene kerülni, amihez viszont egy együttműködő iráni vezetés elengedhetetlen.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images