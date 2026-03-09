Bejelentette Donald Trump: lényegében vége van a háborúnak - Amerika elérte a céljait

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az iráni háborúnak lényegében vége van, Amerika elérte a céljait – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök.

A kijelentést Trump eredetileg a CBS News Fehér Házba delegált riporterének mondta el, aki a riport megjelenése előtt erről X-oldalára posztolt. Később a teljes riport lement a CBS műsorán is.

Szerintem a háborúnak lényegében vége van, úgy körülbelül”

– mondta Trump elnök.

Nincs haditengerészetük, nincs kommunikációjuk, nincs légierejük”

– mondta az amerikai elnök. Hozzátette: a drónok is elfogytak, a dróngyártó képesség megsemmisült.

Ha megnézik, katonai értelemben semmi nem maradt belőlük

- mondta.

Trump arra is kitért, hogy

az amerikai katonai célokat sokkal előbb elérték, mint azt tervezték – a Fehér Ház 4-5 hetes háborúval tervezett.

Sokkal jobban állunk, mint eredetileg terveztük [...]. Most már a fejemben van a lezárás

- mondta.

Trump azt is elmondta, hogy fontolgatja, hogy „átveszi” a Hormuzi-szoros irányítását, de jelenleg „átmennek a hajók” a régión.

Mindent ellőttek, amit el tudnak lőni, jobb, ha nem ügyeskednek, vagy vége az országnak”

– idézi a riporter az amerikai elnököt.

Trump arról is beszélt, hogy nem örül neki, hogy Irán vezetését az előző ajatollah fia vette át, de nincs semmi, amit üzenni akarna neki.

A háborús övezetben egyelőre nincs jele de-eszkalációnak - az izraeli hadsereg 10 perce jelentett iráni ballisztikus rakétatámadást a zsidó állam középső része ellen. A piacok viszont reagálnak: az olajárak meredeken esni, a tőzsdék emelkedni kezdtek.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images