  • Megjelenítés
Bejelentette Donald Trump: lényegében vége van a háborúnak - Amerika elérte a céljait
Globál

Bejelentette Donald Trump: lényegében vége van a háborúnak - Amerika elérte a céljait

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az iráni háborúnak lényegében vége van, Amerika elérte a céljait – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök.

A kijelentést Trump eredetileg a CBS News Fehér Házba delegált riporterének mondta el, aki a riport megjelenése előtt erről X-oldalára posztolt. Később a teljes riport lement a CBS műsorán is.

Szerintem a háborúnak lényegében vége van, úgy körülbelül”

– mondta Trump elnök.

Nincs haditengerészetük, nincs kommunikációjuk, nincs légierejük”

Még több Globál

Trump bejelentette a háború végét, Irán tovább támad, rakéták indultak a NATO felé – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Hirtelen felhívta egymást Putyin és Trump - Két fontos kérdésről beszéltek a vezetők

Lángba borult az oroszok repülőtere, teljes pályás lerohanással próbálkozik Moszkva Zaporizzsjában - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

– mondta az amerikai elnök. Hozzátette: a drónok is elfogytak, a dróngyártó képesség megsemmisült.

Ha megnézik, katonai értelemben semmi nem maradt belőlük

- mondta.

Trump arra is kitért, hogy

az amerikai katonai célokat sokkal előbb elérték, mint azt tervezték – a Fehér Ház 4-5 hetes háborúval tervezett.

Sokkal jobban állunk, mint eredetileg terveztük [...]. Most már a fejemben van a lezárás

- mondta.

Trump azt is elmondta, hogy fontolgatja, hogy „átveszi” a Hormuzi-szoros irányítását, de jelenleg „átmennek a hajók” a régión.

Mindent ellőttek, amit el tudnak lőni, jobb, ha nem ügyeskednek, vagy vége az országnak”

– idézi a riporter az amerikai elnököt.

Trump arról is beszélt, hogy nem örül neki, hogy Irán vezetését az előző ajatollah fia vette át, de nincs semmi, amit üzenni akarna neki.

A háborús övezetben egyelőre nincs jele de-eszkalációnak - az izraeli hadsereg 10 perce jelentett iráni ballisztikus rakétatámadást a zsidó állam középső része ellen. A piacok viszont reagálnak: az olajárak meredeken esni, a tőzsdék emelkedni kezdtek.

Kapcsolódó cikkünk

A NATO területére lőtt ki rakétát Irán, megvan az új vezető, akinek Putyin máris gratulált – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára!
Trump bejelentette a háború végét, Irán tovább támad, rakéták indultak a NATO felé – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Aszódi Attila: Irán egy hétre lehet az atombombától - Ezen áll vagy bukik, mikor ér véget a háború
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility