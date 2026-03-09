Egy tinédzser lett a húsallergiát okozó ritka kór második áldozata a világon

Carmel Forbes új-dél-walesi halottkém megállapítása szerint Jeremy Webb halálát anafilaxiás sokk okozta, amely asztmás rohamot váltott ki.

A fiú ezzel világszinten a második hivatalosan igazolt halálos áldozata a betegségnek.

Az első egy amerikai férfi volt 2024-ben.

Ausztráliában a szindrómát elsősorban az ausztrál paralíziskullancs (Ixodes holocyclus) csípése okozza. A parazita nyálában természetes módon megtalálható egy alfa-gal nevű cukormolekula, amely az emberi szervezetben normális esetben nincs jelen. Csípéskor ez a molekula bejut a véráramba, és egyeseknél specifikus allergiás antitestek (IgE) termelődését indítja el.

Az érintettek ezt követően emlőshúst, zselatintartalmú termékeket vagy bizonyos gyógyszereket fogyasztva allergiás reakciót tapasztalhatnak. A tünetek órákkal a fogyasztás után jelentkeznek, és a csalánkiütéstől a súlyos, életveszélyes anafilaxiáig terjedhetnek.

Bár a mostani esetben egy tinédzser volt az áldozat, az alfa-gal szindróma jellemzően az idősebbeket érinti. Egy hamarosan megjelenő ausztrál kutatás szerint a betegség a 45–75 éves korosztályban a leggyakoribb, a nők pedig felülreprezentáltak, arányuk körülbelül 60 százalék.

A 2025-ig terjedő, tizenegy évnyi adatot feldolgozó vizsgálat kimutatta, hogy az éves esetszám 2020-ig viszonylag stabil maradt. Azóta viszont átlagosan évi 22 százalékkal emelkedik, és 2024-ben országszerte már 787 embernél mutattak ki alfa-gal antitesteket. A növekedés nagyjából 90 százaléka ugyanakkor a fokozott társadalmi tudatosságnak és a gyakoribb szűréseknek köszönhető, vagyis csak körülbelül 10 százalék jelent tényleges prevalencianövekedést.

Az esetek 96 százalékát a kullancsfaj elterjedési területén regisztrálták, azonban erős földrajzi koncentráció figyelhető meg. Különösen érintett Délkelet-Queensland és Új-Dél-Wales északi részének hátországa, Sydney északi tengerparti körzetei, valamint Új-Dél-Wales déli partvidéke.

Az ausztrál kutatók emellett azt is vizsgálják, hogy az alfa-gal expozíció összefüggésbe hozható-e szív- és érrendszeri betegségekkel. Egy elmélet szerint ugyanis az allergén enyhe, krónikus gyulladást okozhat a koszorúér-betegséghez társuló plakkokban.

Az alfa-gal szindrómának jelenleg nincs gyógymódja, ezért a prevenció kulcsfontosságú. A kullancsok által veszélyeztetett területeken zárt ruházat, vagyis hosszú ujjú felső és hosszú nadrág viselése, valamint DEET-tartalmú rovarriasztó használata javasolt. Csípés esetén kiemelten fontos a parazita szakszerű eltávolítása. A háztartási csipesz használata szigorúan tilos, mivel a kullancs összenyomása jelentősen fokozhatja az allergén bejutását a szervezetbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio