Elszállt az olaj ára, de a java még csak most jön: három dolog, ami megbéníthatja a világot
Elszállt az olaj ára, de a java még csak most jön: három dolog, ami megbéníthatja a világot

Hétfő reggel arra ébredhettünk, hogy nagyot ugrott az olajár, egészen 120 dollárig is felszaladt a hordónkénti jegyzése. A matek egyszerű: elszállt az ár, újabb sokk jön az energiapiacon. A kommentárok inflációról, benzinkutakról és geopolitikáról szólnak, mintha ez egy újabb olajválság lenne a sok közül. Azonban van három olyan kieső alapanyag is, amiről csak kevesebb szó esik, de önmagában is súlyos károkat okoz a világnak.

 A Brent nyersolaj hordónkénti ára hétfőn az ázsiai kereskedésben 27 százalékot ugorva

egészen 120 dollárig emelkedett

- ilyen magasan 2022 nyara, az orosz-ukrán konfliktus kitörése óta nem járt az árjegyzés.

Csakhogy a történet valójában nem csak az olajról és földgázról, és azok árazásáról szól. Hanem arról, hogy mi történik az olajjal miután finomítják.

Azt csak kevesen hangoztatják, hogy a világ kéntermelésének túlnyomó része, a globális mennyiség nagyjából kilencven százaléka az olaj- és gázipari finomítás mellékterméke. A kén pedig nem egyszerű ipari vegyület:

ebből készül a világ legnagyobb volumenben gyártott kémiai anyaga, a kénsav.

A kénsav az ipari civilizáció egyik láthatatlan de kulcsfontosságú alapanyaga. Ezzel oldják ki az ércekből azokat a fémeket, amelyek nélkül a modern infrastruktúra nem létezik. Réz, nikkel, kobalt – ezek nélkül nincs elektromos hálózat, nincs akkumulátorgyártás, nincs adatközponti hardver, nincs elektronika. Amikor tehát az olajfinomítók kiesnek a rendszerből, nem csak az üzemanyag mennyisége csökken. A kéntermelés is visszaesik, vele együtt pedig a kénsavé – és ez végiggyűrűzik a teljes ipari láncon.

De bajban lehet a chipipar is. A világ LNG-kereskedelmének ötöde a Hormuzi-szoroson keresztül halad át. Az innen érkező gáz kulcsszerepet játszik több ázsiai ipari gazdaság energiatermelésében, köztük Taiwan esetében. A sziget energiaellátása erősen függ a cseppfolyós földgáztól, miközben itt működik a globális félvezetőgyártás központja, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

A vállalat gyártja a világ fejlett chipjeinek túlnyomó részét.

Ez azért problémás, mert a sziget erősen támaszkodik a gázerőművekre az áramellátásban. Ha a gázellátás megszakad, akkor azt a villamosenergia-termelés is megszenvedheti, a gyárak termelőképessége visszaeshet, kritikus helyzetben esetleg leállhatnak. Ekkor a világ fejlett félvezetőinek döntő része kiesik a piacról, ami nem csak az okostelefonokat érinti, hanem adatközpontokat, az autóipart, a katonai elektronikát és az AI-hardvert is.

De ott van a modern mezőgazdaság egyik alapvető alapanyaga, a szintetikus nitrogénműtrágya is, aminek egyik fő alapanyaga a földgázból előállított ammónia. A becslések szerint a világ népességének közel fele ennek a technológiának köszönhetően termelt élelmiszerből él. A műtrágya alapanyagainak jelentős része, nagyjából harmada a szoroson keresztül mozog. Ha ez a szűk átjáró kiesik a globális kereskedelemből, a hatás nem egyszerű terméshozam-csökkenés lenne. A modern mezőgazdasági rendszer működési feltétele sérülne.

Összegezve:

három kritikus ellátási lánc, egyetlen szűk földrajzi pont körül.

Amikor kiesnek az olajszállítmányok, akkor a világ hajlamos ezt egyszerűen energiaveszteségként értelmezni. Pedig ilyenkor nem csak üzemanyag tűnik el. Ipari alapanyagok is. Ezért a mostani helyzetet félrevezető pusztán olajár-válságként leírni. A mostani konfliktus valódi története az, hogy a modern civilizáció kritikus ellátási láncai mennyire kiszolgáltatottak és mennyire kevés alternatívára épülnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Fórum

