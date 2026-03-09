  • Megjelenítés
Elszálltak az árak, fájdalmas döntést kellett meghoznia az európai államnak az amerikai vadászgépekkel kapcsolatban
Svájc megerősítette, hogy továbbra is kitart az F-35A lopakodó vadászgépek beszerzése mellett. A költségnövekedés miatt azonban az eredetileg tervezett 36 helyett csupán 30 darabot rendelnek, a finanszírozáshoz pedig további parlamenti póthitelt kérnek - közölte az Army Recognition.

A Szövetségi Tanács 2026. március 6-án hivatalosan is bejelentette a beszerzés módosítását, amelynek értelmében az ország csökkenti az F-35A vadászgépek tervezett darabszámát. Az eredeti tervek még 36 gép vásárlásáról szóltak. A 2025-ös,

Egyesült Államokkal folytatott, a szerződés pontosítását célzó tárgyalások során azonban jelentős árkülönbözet és költségemelkedés merült fel, ezért a megrendelést körülbelül 30 darabra mérséklik.

A lépés célja, hogy a projekt az Air2030 program költségkeretein belül maradjon, amelyet a svájci választópolgárok egy korábbi népszavazáson már jóváhagytak. A kormány a 2026-os hadseregről szóló előterjesztésében 394 millió svájci frank (mintegy 505 millió dollár) póthitelt kér a parlamenttől. Ezzel az összeggel az inflációt és az egyéb felmerülő költségnövekedéseket kívánják ellensúlyozni.

Svájc 2027 második negyedévéig közli a végleges darabszámot az Egyesült Államok kormányával. Erre azért van szükség, hogy az ország biztosítsa a helyét az F-35A vadászgépek gyártási ütemtervében.

