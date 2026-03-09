Félelmetes amerikai fegyvert vetettek be a fagyos északon: 900 kilós bombák hullottak az égből

A gyakorlat során a gépek közeli légi támogatási és nagy hatótávolságú csapásmérési forgatókönyveket hajtottak végre. Mindez az Északi-sarkvidék közelében, annak jellegzetesen zord időjárási viszonyai között történt. A hadgyakorlat időzítése azért is figyelemre méltó, mert Norvégia nemrég vette át az utolsó darabot a tervezett, 52 gépből álló F-35A flottájából. Ezzel az F-35 program partnernemzetei közül elsőként teljesítette maradéktalanul a beszerzési tervét.

A bevetett fegyver típusa külön jelentőséggel bír. A GBU-31 a JDAM (Joint Direct Attack Munition) bombacsalád 2000 fontos, vagyis nagyjából 900 kilogrammos változata.

A rendszer lényege, hogy egy navigációs rendszerrel és műholdas vezérléssel felszerelt irányítókészletet szerelnek a hagyományos, szabadon eső bombákra, Ezzel a megoldással precíziós fegyverré alakítva azokat.

Amerikai katonai források szerint a JDAM legnagyobb előnye, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között is pontos találatot képes elérni. Nem igényel ugyanis folyamatos vizuális követést vagy lézeres rávezetést. Ez különösen fontos szempont a norvég hadszíntéren, ahol a sűrű felhőzet és a rossz látási viszonyok gyakran korlátozzák a légi hadműveleteket.

