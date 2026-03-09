Hirtelen felhívta egymást Putyin és Trump - Két fontos kérdésről beszéltek a vezetők

A beszélgetés egy órán át tartott, a fő téma az iráni háború és az ukrajnai háború volt.
A két vezető közti beszélgetés Usakov szerint „őszinte és konstruktív” volt, konkrétumokat az orosz fél nem közölt.
A hangsúlyt az iráni konfliktus és az Ukrajna-kérdés rendezésére irányuló amerikai tárgyalási erőfeszítések kapták”
– mondta az orosz tanácsadó.
Usakov annyit mondott még, hogy Putyin „gyors és diplomatikus rendezést” szeretne az iráni háború lezárása végett, illetve arra is kitért, hogy az orosz haderő jelenleg „jelentős sikerek mellett” halad előre a frontvonalon Ukrajnában.
Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images
