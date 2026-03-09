  • Megjelenítés
Izrael olyan támadást zúdított Iránra, amit már Trump sem nézett jó szemmel: indulatosan fogadták az apokaliptikus olajesőt
Globál

Portfolio
Izrael szombati, 30 iráni üzemanyagraktár ellen végrehajtott légicsapása jóval túltett azon, amire az Egyesült Államok előzetesen számított. Az amerikai Axios értesülései szerint a támadássorozat komolyabb nézeteltérést váltott ki a két szövetséges között, ami az első ellentétük az Irán elleni háború kitörése óta.

Az izraeli légierő szombati támadásai hatalmas tüzeket okoztak Teheránban, a lángok több kilométerről is látszottak, a fővárost pedig sűrű füst borította be. Többek közt a CNN tudósítója is "olajjal telített esőről" számolt be, a lakosokat arra intették, hogy ne menjenek ki az utcára. Az izraeli hadsereg (IDF) közleményben azzal indokolta a csapásokat, hogy az üzemanyagraktárak

az iráni rezsimet szolgálják, amely különböző felhasználóknak, köztük katonai szervezeteknek szállít üzemanyagot.

Egy izraeli katonai tisztségviselő hozzátette: a csapások részben azt az üzenetet közvetítették Irán felé, hogy hagyjon fel az izraeli civil infrastruktúra elleni támadásokkal.

Izraeli és amerikai tisztviselők az Axiosnak megerősítették, hogy az IDF előzetesen értesítette az amerikai hadsereget a tervezett csapásokról.

Egy amerikai forrás szerint azonban a Pentagont meglepte a támadások kiterjedtsége.

Nem tartottuk jó ötletnek

- fogalmazott egy magas rangú amerikai tisztségviselő. Egy izraeli forrás szerint az amerikaiak reakciója mindössze annyi volt:

WTF?,

ami a "mi a f---" káromkodás angol rövidítése.

Washington attól tart, hogy a hétköznapi irániak életét is érintő polgári infrastruktúra elleni csapások stratégiailag visszaüthetnek,

hisz erősíthetik a teheráni rezsim társadalmi támogatottságát, és felhajthatják a kőolaj világpiaci árát. Bár a találatot kapott létesítmények nem olajkitermelő egységek, az amerikai vezetés szerint az égő raktárakról készült felvételek megriaszthatják a piacokat.

Az elnöknek nem tetszik ez a támadás. Meg akarja őrizni az olajat, nem felgyújtani. Ráadásul ez az üzemanyag drágulására emlékezteti az embereket

- nyilatkozta Trump egyik tanácsadója az Axios hírportálnak.

Iráni oldalról a katonai műveleteket felügyelő Hátám al-Anbijá parancsnokság szóvivője figyelmeztetett:

ha folytatódnak az iráni olajipari infrastruktúra elleni támadások, Teherán hasonló csapásokkal válaszolhat a régióban.

Hozzátette, hogy Irán eddig nem vette célba a térség energetikai infrastruktúráját, ha azonban mégis megteszi, a kőolaj ára akár hordónként 200 dollárig is emelkedhet.

Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke szintén "késedelem nélküli" megtorlást helyezett kilátásba arra az esetre, ha az infrastruktúra elleni támadások nem szűnnek meg.

Washingtoni tisztviselők szerint a Jeruzsálemmel való nézeteltéréseket és a háborúval kapcsolatos amerikai elvárásokat a két szövetséges egy magas szintű politikai egyeztetés keretében tervezi rendezni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

