Különleges gépet küldött az iráni fenyegetés miatt Ciprusra London - Már vadászik a Crowsnest

A brit védelmi minisztérium március 7-én jelentette be a repülőgép indulását az RNAS Culdrose támaszpontról.

A Crowsnest rendszerrel felszerelt Merlin feladata a kiterjesztett, látóhatáron túli radarlefedettség biztosítása.

A telepítés fő célja a brit erők, a ciprusi brit felségterületek és a regionális partnerek védelme. Különös hangsúlyt kap az egyre korszerűbb légi fenyegetések – köztük a drónok – elhárítása.

A Merlin azonban nem egyedül látja el ezt a feladatot. A brit védelmi minisztérium korábban már AW159 Wildcat típusú helikoptereket is a térségbe vezényelt. Ezeket a gépeket kifejezetten drónelhárítási műveletekre jelölték ki. A két helikoptertípus együttesen egy többrétegű légi megfigyelő és védelmi hálózatot alkot a Földközi-tenger keleti medencéjében. A rendelkezésre álló információk alapján a Wildcatek a Crowsnest segítségével tegnap már hatástalanítottak iráni drónokat is.

Címlapkép forrása: UK Ministry of Defence via Wikimedia Commons