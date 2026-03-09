  • Megjelenítés
Lépett az európai atomhatalom: megindulnak a hadihajók a Közel-Kelet felé
Globál

Lépett az európai atomhatalom: megindulnak a hadihajók a Közel-Kelet felé

Portfolio
Franciaország jelentős haditengerészeti erőt vezényel a Földközi-tengerre, a Vörös-tengerre, valamint esetlegesen a Hormuzi-szoroshoz. A lépés célja, hogy "védelmi jellegű" támogatást nyújtson közel-keleti szövetségeseinek - írta meg az Al-Dzsazíra.

Emmanuel Macron francia elnök Cipruson jelentette be a lépést, miután a szigetországot a múlt héten dróntalálat érte.

Ha Ciprust támadás éri, akkor Európát éri támadás

– fogalmazott Macron. Franciaország összesen

nyolc hadihajót, köztük egy repülőgép-hordozó harccsoportot és két helikopterhordozót vezényel a térségbe.

Még több Globál

142 vádpont, köztük kémkedés és terrorizmus: így próbálják örökre eltüntetni a politikából a fő ellenzéki vezetőt

Pedro Sánchez: Nem a háborúra!

A NATO területére lőtt ki rakétát Irán, megvan az új vezető, akinek Putyin máris gratulált – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Az államfő közölte, hogy a művelet tisztán védelmi és hajókísérő jellegű lesz. Az akciót európai és Európán kívüli államokkal közösen készítik elő. A fő cél az, hogy a konfliktus legintenzívebb szakaszának lezárultát követően mielőbb biztosítsák a konténerszállítók és a tankerek kíséretét. Ennek eredményeként fokozatosan újra megnyithatják a Hormuzi-szorost a kereskedelmi forgalom előtt.

Kapcsolódó cikkünk

A NATO területére lőtt ki rakétát Irán, megvan az új vezető, akinek Putyin máris gratulált – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Címlapkép forrása: Gerard Bottino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára!
Aszódi Attila: Irán egy hétre lehet az atombombától - Ezen áll vagy bukik, mikor ér véget a háború
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility