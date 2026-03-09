Megjött az első fecske: üzemanyag-árstopot vezettek be, rendkívüli válságtanácskozásra ülnek össze az európai vezetők

Dél-Korea közel három évtized után először vezet be hatósági árat az üzemanyagokra. A lépésre azután kerül sor, hogy a közel-keleti konfliktus miatt meredeken emelkedni kezdtek a világpiaci nyersolajárak. A helyzet energetikai hatásainak felmérése érdekében az Európai Unió is rendkívüli egyeztetéseket tart.

Li Dzsemjung dél-koreai elnök hétfőn, egy rendkívüli kormányülésen jelentette be, hogy

a kabinet maximált árat vezet be a kőolajtermékekre

- írta meg a Reuters.

Az államfő hangsúlyozta az intézkedés gyors és határozott végrehajtását. Dél-Koreában utoljára az 1990-es években alkalmaztak hasonló árszabályozást.

A döntés hátterében az iráni válság áll, amely 120 dollár környékére lökte a nyersolaj hordónkénti világpiaci árát. A drágulás különösen érzékenyen érinti az importőr országokat. Mivel Dél-Korea hagyományosan nagymértékben függ a közel-keleti olajszállítmányoktól, a jelenlegi helyzet komoly gazdasági kihívást jelent számukra.

A hírügynökség arról is beszámolt, hogy az Európai Bizottság szóvivője hétfőn közölte, hogy

e hét csütörtökön összeülnek az EU kőolaj- és földgázellátási koordinációs csoportjai.

Az olajárak mellett a földgáz is jelentős pluszban nyitott: az európai (TTF) gázárak benchmarkjának számító következő havi kontraktus határidős jegyzése több mint 20 százalékkal ugrott meg péntekhez képest, így egészen 62 euró/MWh-ig felszaladt. Ezzel még nem érte el az iráni háború kitörése óta jegyzett legmagasabb árszintet, de nagyon közel került hozzá.

