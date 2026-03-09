Megszavazták: most már nem éri meg adózási okokból elválni Svájcban

A svájci választópolgárok mintegy 54 százaléka szavazott igennel arra a reformra, amely az ország adórendszerének egyik legnagyobb átalakítását hozza el.

Az eddigi szabályozás szerint a házastársak kötelesek voltak jövedelmüket összevonni, és közös adóbevallást benyújtani.

A progresszív adórendszerben ez a megoldás a házaspárokat gyakran magasabb adósávba sorolta, mint az azonos jövedelmű, de nem házas párokat. Ezt a jelenséget a köznyelvben csak "házassági büntetésként" emlegették.

A jövedelmek összevonása egyébként nem ördögtől való gondolat, Franciaországban is működik egy hasonló rendszer – csak ott úgy találták ki, hogy a házasokat segítse a mechanizmus.

A reform várhatóan fokozatosan lép hatályba. A teljes bevezetésre legkésőbb 2032-ig kerül sor, hogy a szövetségi kormány és a 26 kanton adórendszere felkészülhessen a változásokra. A kormányzati becslések szerint az átalakítás mintegy 60 ezer új munkavállalóval bővítheti a munkaerőpiacot. Továbbá nagyjából 1 százalékkal emelheti a GDP-t, annak ellenére is, hogy az adóbevételek csökkenni fognak.

A reform támogatói régóta amellett érveltek, hogy a közös adózás visszatartotta a második kereső – jellemzően a feleség – munkavállalását. A pluszjövedelem ugyanis a házastárs fizetésével összevonva már magasabb adókulcs alá esett. A PwC tavalyi adatai szerint mindössze a svájci nők 60 százaléka dolgozik teljes munkaidőben, ami jócskán elmarad a 78 százalékos OECD-átlagtól. A konzervatív országban a nők egyébként csak 1971-ben kaptak szövetségi szavazati jogot.

Az eddigi rendszer abszurd megkerülési technikákat is szült.

Voltak párok, akik esküvői szertartást tartottak hivatalos házasságkötés nélkül, mások pedig adómegtakarítási célból a nyugdíjba vonuláskor fontolgatták a válást.

A kormányzati becslések szerint az adófizetők nagyjából fele jár jobban a reformmal. Mintegy egyharmaduk alig érzékeli majd a változást, és csak egy kisebbség fizet majd többet.

Az ellenzők szerint ugyanakkor az átalakítás növeli a bürokráciát, mivel a házaspároknak ezentúl külön adóbevallást kell benyújtaniuk, ez jelentősen megterhelheti az adóhatóságokat. Egyes konzervatív csoportok pedig a hagyományos családmodell rombolását tulajdonították a változásnak.

A vasárnapi szavazáson a svájci közvetlen demokrácia keretében összesen négy kérdésről döntöttek a választók. Egy másik kiemelt javaslat a készpénz elérhetőségének alkotmányos rögzítését célozta. A szavazók több mint 70 százaléka támogatta, hogy a szövetségi alkotmány a jövőben garantálja a fizikai készpénzhez való hozzáférés fenntartását.

Címlapkép forrása: Peter Cade