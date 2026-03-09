  • Megjelenítés
FONTOS Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció
Megszavazták: most már nem éri meg adózási okokból elválni Svájcban
Globál

Megszavazták: most már nem éri meg adózási okokból elválni Svájcban

Portfolio
Svájc történelmi népszavazáson döntött az egyéni adózás bevezetéséről. A döntés megszünteti a házaspárok közös adóbevallási kötelezettségét, amely egy évtizedek óta vitatott, sokak szerint igazságtalan rendszer volt - közölte a Financial Times.

A svájci választópolgárok mintegy 54 százaléka szavazott igennel arra a reformra, amely az ország adórendszerének egyik legnagyobb átalakítását hozza el.

Az eddigi szabályozás szerint a házastársak kötelesek voltak jövedelmüket összevonni, és közös adóbevallást benyújtani.

A progresszív adórendszerben ez a megoldás a házaspárokat gyakran magasabb adósávba sorolta, mint az azonos jövedelmű, de nem házas párokat. Ezt a jelenséget a köznyelvben csak "házassági büntetésként" emlegették.

A jövedelmek összevonása egyébként nem ördögtől való gondolat, Franciaországban is működik egy hasonló rendszer – csak ott úgy találták ki, hogy a házasokat segítse a mechanizmus.

Még több Globál

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Fogy a türelem: Amerika szövetségeseinek elegük van Trump háborújából

Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

A reform várhatóan fokozatosan lép hatályba. A teljes bevezetésre legkésőbb 2032-ig kerül sor, hogy a szövetségi kormány és a 26 kanton adórendszere felkészülhessen a változásokra. A kormányzati becslések szerint az átalakítás mintegy 60 ezer új munkavállalóval bővítheti a munkaerőpiacot. Továbbá nagyjából 1 százalékkal emelheti a GDP-t, annak ellenére is, hogy az adóbevételek csökkenni fognak.

A reform támogatói régóta amellett érveltek, hogy a közös adózás visszatartotta a második kereső – jellemzően a feleség – munkavállalását. A pluszjövedelem ugyanis a házastárs fizetésével összevonva már magasabb adókulcs alá esett. A PwC tavalyi adatai szerint mindössze a svájci nők 60 százaléka dolgozik teljes munkaidőben, ami jócskán elmarad a 78 százalékos OECD-átlagtól. A konzervatív országban a nők egyébként csak 1971-ben kaptak szövetségi szavazati jogot.

Az eddigi rendszer abszurd megkerülési technikákat is szült.

Voltak párok, akik esküvői szertartást tartottak hivatalos házasságkötés nélkül, mások pedig adómegtakarítási célból a nyugdíjba vonuláskor fontolgatták a válást.

A kormányzati becslések szerint az adófizetők nagyjából fele jár jobban a reformmal. Mintegy egyharmaduk alig érzékeli majd a változást, és csak egy kisebbség fizet majd többet.

Az ellenzők szerint ugyanakkor az átalakítás növeli a bürokráciát, mivel a házaspároknak ezentúl külön adóbevallást kell benyújtaniuk, ez jelentősen megterhelheti az adóhatóságokat. Egyes konzervatív csoportok pedig a hagyományos családmodell rombolását tulajdonították a változásnak.

A vasárnapi szavazáson a svájci közvetlen demokrácia keretében összesen négy kérdésről döntöttek a választók. Egy másik kiemelt javaslat a készpénz elérhetőségének alkotmányos rögzítését célozta. A szavazók több mint 70 százaléka támogatta, hogy a szövetségi alkotmány a jövőben garantálja a fizikai készpénzhez való hozzáférés fenntartását.

Címlapkép forrása: Peter Cade

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére
Bejelentette Donald Trump: lényegében vége van a háborúnak - Amerika elérte a céljait
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility