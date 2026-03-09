  • Megjelenítés
Megtörte a csendet Donald Trump: elmondta, mit gondol Irán új vezetőjéről
Megtörte a csendet Donald Trump: elmondta, mit gondol Irán új vezetőjéről

Irán hatalmas hibát követett el azzal, hogy Ali Hámenei egykori legfőbb vezér fiát nevezték ki az ország élére – mondta el ma este Donald Trump amerikai elnök az NBC Newsnak.

Szerintem hatalmas hibát követtek el”

– mondta Trump.

Hozzátette: „nem tudja, meddig fog tartani a dolog,” utalva arra, hogy az

új ajatollah is az izraeli-amerikai támadás célpontjává válhat.

Az elnökhöz hasonló véleményt fogalmazott meg Izrael is – a zsidó állam szerint Modzstaba Hámenei egy zsarnok, aki apjához hasonlóan tömeggyilkos szörnyűségeket művelet.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

