NATO-tagállamot támadott Irán – Megint riasztott a légvédelem, figyelmeztetett a török védelmi tárca
A NATO légvédelme a Földközi-tenger keleti medencéjében megsemmisített egy újabb, Iránból indított ballisztikus rakétát, amely megsértette Törökország légterét - közölte hétfőn a török védelmi tárca a Reuters szerint.

ez már a második eset volt egy héten belül, hogy egy Irán területéről kilőtt ballisztikus rakéta behatolt a török légtérbe.

A rakétát a NATO légvédelmi rendszerei semmisítették meg a Földközi-tenger keleti térségében.

Törökország nagy hangsúlyt fektet a jószomszédi kapcsolatokra és a regionális stabilitásra

- közölte az ankarai védelmi minisztérium az incidens nyomán. Hozzátették:

ugyanakkor ismét hangsúlyozzuk, hogy határozottan és habozás nélkül megteszünk minden szükséges intézkedést az országunk területét és légterét fenyegető veszélyekkel szemben.

A tárca leszögezte:

Újra hangsúlyozzuk, hogy mindenkinek érdekében áll megfogadni Törökország figyelmeztetéseit ebben a tekintetben.

Törökország a múlt héten szintén azzal vádolta Iránt, hogy rakétát lőtt ki területe felé, amit az iráni fegyveres erők tagadtak.

Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján 

tagadta, hogy teherán múlt héten Törökország, illetve a Ciprusi brit támaszpontok és Azerbajdzsán területét támadta volna.

Az iráni szóvivő felvetette, hogy néhány támadást az ellenség "rendezhetett meg", hogy "éket verjen közénk és más országok közé."

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Irán "határozottan törekszik jó és baráti kapcsolatok fenntartására" a Közel-Kelet országaival, melyek közül sokat iráni rakéták és drónok vettek célba az amerikai-izraeli támadásokra válaszul.

A Reuters kiemeli:

Törökország NATO-tagállamként az Észak-atlanti Szövetség kollektív védelmi garanciáját élvezi.

Az iráni ballisztikus rakéták ismételt behatolása a török légtérbe potenciálisan az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkelyének alkalmazását is felvetheti.

