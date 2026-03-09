NATO-tagállamot támadott Irán – Megint riasztott a légvédelem, figyelmeztetett a török védelmi tárca

ez már a második eset volt egy héten belül, hogy egy Irán területéről kilőtt ballisztikus rakéta behatolt a török légtérbe.
A rakétát a NATO légvédelmi rendszerei semmisítették meg a Földközi-tenger keleti térségében.
Törökország nagy hangsúlyt fektet a jószomszédi kapcsolatokra és a regionális stabilitásra
- közölte az ankarai védelmi minisztérium az incidens nyomán. Hozzátették:
ugyanakkor ismét hangsúlyozzuk, hogy határozottan és habozás nélkül megteszünk minden szükséges intézkedést az országunk területét és légterét fenyegető veszélyekkel szemben.
A tárca leszögezte:
Újra hangsúlyozzuk, hogy mindenkinek érdekében áll megfogadni Törökország figyelmeztetéseit ebben a tekintetben.
Törökország a múlt héten szintén azzal vádolta Iránt, hogy rakétát lőtt ki területe felé, amit az iráni fegyveres erők tagadtak.
Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján
tagadta, hogy teherán múlt héten Törökország, illetve a Ciprusi brit támaszpontok és Azerbajdzsán területét támadta volna.
Az iráni szóvivő felvetette, hogy néhány támadást az ellenség "rendezhetett meg", hogy "éket verjen közénk és más országok közé."
A szóvivő hangsúlyozta, hogy Irán "határozottan törekszik jó és baráti kapcsolatok fenntartására" a Közel-Kelet országaival, melyek közül sokat iráni rakéták és drónok vettek célba az amerikai-izraeli támadásokra válaszul.
A Reuters kiemeli:
Törökország NATO-tagállamként az Észak-atlanti Szövetség kollektív védelmi garanciáját élvezi.
Az iráni ballisztikus rakéták ismételt behatolása a török légtérbe potenciálisan az Észak-atlanti Szerződés 5. cikkelyének alkalmazását is felvetheti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nem enged von der Leyen – végső ítéletet mondott Ukrajnáról és a világról
A szabályok kora lejárt, de végigviszik, amit megígértek.
Ütött az igazság órája a magyar bankoknál - Valami eltörött, visszatérnek a szűk esztendők?
Három bő esztendő után ismét elmaradhat a tulajdonosi elvárásoktól az eredmény.
Ikonikus modell gyártását állítja le az Audi
Több mint három évtized után.
A háború miatt drasztikus lépésre szánta el magát a világ legnagyobb olajexportőre
Követik más közel-keleti országok példáját.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára!
Nem véletlen, hogy a kormány hétfőn rendkívüli ülésen tárgyalja az üzemanyagok árának ügyét.
Irán hallani sem akar tűzszünetről: az ország feldarabolásával vádolják Trumpot, csak hogy rátegye a kezét az olajra
Teherán tagadta, hogy Törökországot, Ciprust és Azerbajdzsánt lőtték volna.
Bejelentette Orbán Viktor: rendkívüli kormányülés jön, amelyen eldőlhet az üzemanyag-árstop kérdése
Hamarosan fontos döntés érkezik.
Parázs viták az AI-ról: bemutatjuk a mesterséges intelligencia valódi arcát
Rendhagyó formátum érkezik az AI in Business rendezvényünkön.
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.