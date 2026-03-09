New York Times: amerikai támadás érhette az iráni iskolát, de Trump tagad

A felvételt vasárnap tette közzé a Mehr iráni hírügynökség, hitelességét a New York Times független forrásokból is ellenőrizte. A videón egy Tomahawk cirkálórakéta látható, amint becsapódik az iráni Iszlám Forradalmi Gárda iskola mellett fekvő haditengerészeti támaszpontjába.

A Tomahawk kizárólag az amerikai haderő arzenáljában szerepel, sem Izrael, sem Irán nem rendelkezik ilyen típusú fegyverrel.

A New York Times elemzése rámutat, hogy a videón a rakéta a támaszpont egyik épületét találja el. Amikor a kamera jobbra fordul, az általános iskola környékéről már hatalmas por- és füstfelhő száll fel.

Ez arra utal, hogy az iskolát röviddel a bázis elleni támadás előtt érhette találat.

A lap által összegyűjtött bizonyítékok, köztük műholdfelvételek, közösségimédia-bejegyzések és más ellenőrzött videók mind azt támasztják alá, hogy az iráni iskolát egy precíziós csapás érte.

Donald Trump elutasította az amerikai felelősséget.

Nem. A véleményem szerint és az alapján, amit láttam, ezt Irán tette

- jelentette ki szombaton. Hozzátette, hogy az irániak "köztudottan pontatlanok a rakétáikkal". Pete Hegseth védelmi miniszter ennél finomabban fogalmazott. Elmondása szerint a Pentagon már vizsgálja az ügyet, de hangsúlyozta:

civileket kizárólag Irán vesz célba.

Az amerikai haditengerészet az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásának február 28-i kezdete óta több tucat Tomahawk rakétát lőtt ki Iránra a New York Times szerint. Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) egy videót is nyilvánosságra hozott több Tomahawk rakéta indításáról.

A felvétel február 28-án, a dél-iráni bázis és a mellette lévő iskola elpusztítása napján készült.

Dan Caine, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke szerdán megerősítette, hogy az amerikai haderő valóban csapásokat mért Dél-Iránra a támaszpont és az iskola lebombázásának idején. A Caine által bemutatott térkép alapján a Hormuzi-szoroshoz közel fekvő Minab környéke is a célpontok között szerepelt a hadművelet első 100 órájában, bár annak helyszínét nem jelölte meg pontosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images