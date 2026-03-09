Pedro Sánchez: Nem a háborúra!

A legtöbben még emlékszünk arra, amikor 2003 februárjában Colin Powell, az akkori amerikai külügyminiszter, ott állt az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt és egy – állítólag lépfenét (anthrax) tartalmazó – kis fiolát emelt a kamerák elé. Az üzenete egyszerű volt: Iraknak tömegpusztító fegyverei vannak – meg kell támadnunk!
Spanyolországnak megvolt a saját ilyen pillanata. Akkori miniszterelnökünk, José María Aznar, a következőket közölte a nyilvánossággal:
Biztosak lehetnek benne, hogy igazat mondok: az iraki rezsim tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik.
Kevesen hittek neki. A spanyolok mindössze 5%-a támogatta a beavatkozást. Valójában milliók vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak egy háború ellen, amelyet illegálisnak, erkölcstelennek és feleslegesnek tartottak. De Aznar úr ennek ellenére belerángatott minket a háborúba.
A többi már történelem. Szomorú történelem.
Az iraki háború nyolc évig tartott. 300 000 ember - leginkább ártatlan civil - életét követelte, és az egész Közel-Keletet egyre súlyosabb destabilizációba sodorta. Emellett Európa számára a berlini fal leomlása óta a legsúlyosabb bizonytalansági hullámot váltotta ki, hozzájárulva a terrorizmus hatalmas megugrásához, a migrációs válsághoz és az árak emelkedéséhez, ami több millió háztartás vásárlóerejét rontotta.
A demokrácia és a béke terjesztését célzó küldetéseként aposztrofált háború pontosan ezeknek az ellenkezőjét érte el.
Ma hasonló helyzettel állunk szemben, és kormányom álláspontja megegyezik azzal, amit a spanyol társadalom két évtizeddel ezelőtt hangoztatott:
NEM A HÁBORÚRA.
Nem az egyoldalú nemzetközi jogsértésre. Nem a múlt hibáinak megismétlésére. Nem arra az elképzelésre, hogy a világ problémáit bombákkal lehet megoldani.
Ez a álláspont nem az amerikai kormány iránti ellenszenvből fakad, és még kevésbé a brutális iráni rezsim iránti szimpátiából. Kormányom mindig is támogatta a transzatlanti összetartozást, és többször is egyértelműen elítélte az ajatollahok által saját népüknek – különösen a nőknek – és a régió számos országának okozott szörnyű károkat.
Álláspontunk abból fakad, hogy ez a háború illegális, súlyos fenyegetést jelent a szabályokon alapuló nemzetközi rend számára, és ellentétes az emberiség érdekeivel.
Azt senki sem tudja, hogy a háború hozzájárul-e a keményvonalas rezsim bukásához, az viszont bizonyos, hogy hatalmas lesz az ára, és azt nem csak az ajatollahok fogják megfizetni, hanem a polgári lakosság is - méghozzá aránytalanul nagy mértékben. A világ többi része sem ússza meg, rájuk közlekedési zavarok, magasabb árak, fokozott nyugtalanság és nagyobb gazdasági bizonytalanság várnak.
Az Európai Központi Bank egy korábbi elemzése szerint a Hormuzi-szoros részleges blokádja az euróövezet GDP-növekedésének 0,7 százalékpontos csökkenéséhez és csaknem egy százalékponttal magasabb inflációhoz vezethet egyetlen év alatt. Ez az elemzés azonban nem vette figyelembe a jelenleg kialakulóban lévő katonai konfliktus mértékét.
Az Irán elleni háború hozzájárulhat a katonai iparágak nyereségének növekedéséhez, valamint bizonyos helyeken a belföldi problémák és hiányosságok elfedéséhez. De nem fogja biztonságosabbá tenni Izraelt, vagy elősegíteni a Gázai övezetre vonatkozó méltányos megoldás meglelését. Nem fogja gyengíteni Vlagyimir Putyint, és megkönnyíteni a béke megteremtését Ukrajnában. Nem fogja elősegíteni a szegénység felszámolását a globális déli országokban, és megoldani az éghajlatváltozás problémáját. És biztosan nem fog magasabb béreket, erősebb közszolgáltatásokat és jobb életet hozni hazánk polgárainak.
Mindezek miatt úgy döntöttünk, hogy nem engedélyezzük az Egyesült Államoknak, hogy a területünkön található katonai bázisokat felhasználják ehhez a művelethez.
Ez jogunkban áll, nemcsak szuverén országként, de kétoldalú megállapodásaink alapján is. Ez a felelősségünk is, a spanyol nép jólétének őrzőiként, és egyben kötelességünk is, ENSZ tagországként és a nemzetközi jog határozott támogatójaként. A valódi szövetségesek nehéz időkben kölcsönös támogatással tartoznak egymásnak, nem pedig vak engedelmességgel, ami ki tudja, milyen útra visz.
A háború nem megoldás.
Ezért dolgozunk vállvetve európai partnereinkkel és a térség számos országával, hogy konszenzust alakítsunk ki a feszültség enyhítéséről, biztosítsuk a tűzszünetet, és újra megnyissuk az utat a diplomácia és a béke felé.
Egyesek naivnak tartják törekvésünket. De az igazán naiv az a hit, hogy a most látott, egyre fokozódó drón- és rakétatámadások bármi jóhoz vezethetnek.
Naivitás azt gondolni, hogy a hamvakból majd demokrácia és stabilitás születik. A történelem már lefolytatta ezt a kísérletet – és nem jött be.
Szerencsére nem csak mi gondolkodunk így. Az elmúlt néhány napban számos ország fogalmazott meg hasonló álláspontot, és remélem, még sokan csatlakoznak hozzájuk.
Itt az ideje, hogy eldöntsük, melyik legyen a közös jövőnket ebben az évszázadban formáló alapelv: az erő szabálya vagy a szabályok ereje.
Spanyolország mindig a nemzetközi jog, a nemzetek közötti együttműködés és az emberi élet védelme mellett fog állni. A minket megválasztó állampolgárok erre adnak nekünk felhatalmazást. És ez az egyetlen út, amely lehetővé teszi az emberiség számára, hogy előre haladjon, és mindenki számára jólétet teremtsen.
Pedro Sánchez Spanyolország miniszterelnöke.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
