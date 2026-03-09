  • Megjelenítés
Reagált Izrael az új iráni vezető kinevezésére – Ez alapján egyértelmű, most mi következik
Portfolio
Reagált az izraeli külügyminisztérium Modzsataba Hámenei ajatollah kinevezésére, mint Irán legfőbb vezérére.

Jeruzsálem külügyi tárcája az X közösségi oldalon reagált az új iráni vezető kinevezésére.

Az alma nem esik messze a fájától. Modzsataba Hámenei kezei már most is véresek attól a vérontástól, amely alapvetése volt édesapja uralmának. Újabb zsarnok fogja folytatni az iráni rezsim brutalitását”

– írják.

Mellékeltek egy képet is, melyen a két Hámenei keletnémet AKM-gépkarabély másolatokat tart a kezében.

Ezek alapján várható, hogy Jeruzsálem Ali Hámenei ajatollahhoz hasonlóan veszélyes szereplőként azonosítva az új vezetőt, Modzsataba Hámeneit is megpróbálja majd megölni.

Címlapkép forrása: Saeid Zareian/picture alliance via Getty Images

