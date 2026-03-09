Szintet lépett az amerikai hadsereg: olyan pusztító hálózatot próbálnak ki, amire eddig nem volt példa

A CDF CFWE 26 kísérletsorozat keretében végrehajtott értékelés során a SlingWorks hálózatba szervezett működését vizsgálták. A tesztek arra keresték a választ, hogyan képes a rendszer a valós idejű felderítési adatokat csapásmérő drónokkal összekapcsolni, ezáltal felgyorsítva a célfelderítési és tűzvezetési ciklust.
A technológia lényege, hogy egyetlen platformon integrálja a drónok működtetéséhez szükséges összes komponenst: szenzorokat, irányítórendszereket, indítóállásokat, illetve magát a drónt is.
Az Army Aviation Future Capability Directorate tájékoztatása szerint a kísérlet egyik fő kérdése az volt, hogy a SlingWorks képes-e a tűzvezetéshez szükséges pontosságú céladatokat előállítani. Emellett azt is vizsgálták, hogy a rendszer mennyire zökkenőmentesen illeszthető be a hadsereg meglévő digitális irányítási infrastruktúrájába.
Az úgynevezett "vetett hatáseszközök" (launched effects) olyan pilóta nélküli platformok, amelyeket földi járművekről vagy más indítópontokról alkalmaznak felderítési, elektronikai hadviselési, illetve csapásmérési feladatokra. Az amerikai szárazföldi haderő modernizációs keretrendszerében ezek a képességek az elosztott érzékelés megerősítését, valamint a több parancsnoki szintet átívelő, gyors célkijelölést szolgálják. A koncepció célja a páncélos kötelékek hatótávolságának és reagálóképességének javítása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
