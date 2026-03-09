Trump: Amerika megsemmisítő vereséget mér Iránra - Közel a győzelem, de még "nem nyertünk eleget"

Republikánus vezetőknek tart sajtónyilvános beszédet Donald Trump elnök Floridában: elsősorban Iránról beszél. Az amerikai vezető úgy látja: a háborúnak hamarosan vége, az USA és Izrael győzni fog, Irán gyakorlatilag katonailag és politikailag megsemmisült.

Trump azzal kezdte mondandóját: az iráni háború „rövidtávú kirándulás lesz,” melynek célja az, hogy

megszabaduljon a világ pár „nagyon gonosz embertől.”

Trump dicsérte az amerikai haderőt és saját magát, amiért szerinte „újjáépítette” az USA katonai képességeit, elmondása szerint „szétverik” az iráni haderőt, izraeli-amerikai közös erővel.

Azt mondta, megsemmisítették Irán vezetését, szerinte „senki nem tudja, kik azok, akik az ország vezetői lesznek most”, ugyanakkor elmondta, hogy úgy látja:

még nem nyertünk eleget.”

Ezzel valamelyest árnyalta a CBS-nek tett nyilatkozatát, melyben arról beszélt, hogy „lényegében” legyőzték Iránt.

Előre megyünk, mindennél jobban elkötelezettek vagyunk, hogy végső győzelmet arassunk és leszámoljunk ezzel a régóta fennálló veszéllyel, örökre”

– mondta.

Arra is kitért, hogy szerinte Irán megtámadta volna Amerikát / Izraelt, ha ők nem támadnak, mostanra viszont

megsemmisítették az ellenséges rakéta és drónindítók nagy részét.

Azt is elmondta, hogy ha Irán atomfegyverhez jutott volna, Izrael ellen használták volna.

Trump beszélt az öböl térségi államok elleni iráni támadásokról is: úgy látja, ezek a csapások közelebb lökték az olajmonarchiákat az Egyesült Államokhoz.

A beszéde utáni sajtótájékoztatón Donald Trump arról beszélt, hogy az USA jelentős lépéseket tett Irán kapcsán és az akció gyakorlatilag befejeződött. Az elnök hozzátette, hogy eddig több mint 5000 célpontot támadtak meg, beleértve a dróngyártásért, az iráni hajózási infrastruktúráért és a rakétaképességért felelős helyszíneket is. Azt is mondta, hogy az ország rakétaképességei 10%-ra csökkentek.

Trump szerint még mindig számos olyan célpont van, amelyet az Egyesült Államok még nem támadott – de amelyeket „egy nap alatt” el lehet pusztítani. „Megvárjuk, hogy mi történik, mielőtt megtámadnánk őket” – jelezte. Megemlítette, hogy ezeket a célpontokat nagyon könnyű eltalálni, de a károk ezeken a helyszíneken pusztítóak lehetnek Irán számára.

Címlapkép forrása: White House / Public Domain