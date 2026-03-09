Trump bejelentette a háború végét, Irán tovább támad, rakéták indultak a NATO felé – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Libanon az Iránhoz köthető konfliktus újabb frontjává válhat - figyelmeztetett hétfőn kiadott közleményében Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő.

Kallas felhívta a figyelmet: a Hezbollah libanoni fegyveres mozgalom azon döntése, hogy Irán támogatására támadást indít Izrael ellen, veszélyezteti az egész térséget és súlyosbítja a konfliktust. Hangsúlyozta, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez a nemzetközi joggal összhangban, ugyanakkor minden olyan fegyveres csoport, amely bekapcsolódik a háborúba, legitim célponttá válik. A Hezbollahnak le kell fegyvereznie és fel kell hagynia minden Izrael elleni támadással - tette hozzá.

A főképviselő ugyanakkor úgy fogalmazott, Izrael válaszlépései aránytalanul súlyosak voltak.

A katonai műveletek tömeges lakóhelyelhagyáshoz vezetnek, tovább destabilizálva az amúgy is törékeny helyzetet, és azzal fenyegetnek, hogy Libanont és lakosságát egy olyan háborúba sodorják, amely nem az övék - mondta.

Kaja Kallas felszólította Izraelt, hogy hagyjon fel libanoni műveleteivel, hangsúlyozva, hogy Libanon szuverenitását és területi integritását tiszteletben kell tartani.

Kiemelte: a diplomácia és a tűzszünethez való visszatérés jelenti a legjobb esélyt arra, hogy Libanon elkerülje a káoszba süllyedést. Az Európai Unió teljes mértékben támogatja az ENSZ libanoni békefenntartó misszióját mandátuma végrehajtásában, és biztosítani kell a békefenntartók biztonságát - tette hozzá.

A további emberéletek elvesztésének, a lakosság elvándorlásának és a regionális eszkalációnak a megakadályozása azonnali prioritás - hangsúlyozta, hozzátéve: ehhez minden félnek tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, különösen a nemzetközi humanitárius jogot, valamint biztosítania kell a civilek és a polgári infrastruktúra védelmét.

Az EU továbbra is Libanon és lakossága mellett áll, és vészhelyzeti tartalékaiból mintegy 130 ezer érintett megsegítéséhez nyújt támogatást - áll a közleményben.

(MTI)