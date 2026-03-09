Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Trump: Amerika megsemmisítő vereséget mér Iránra - Közel a győzelem, de még "nem nyertünk eleget"
Republikánus vezetőknek tart sajtónyilvános beszédet Donald Trump elnök Floridában: az elnök eddig elsősorban Iránról beszél. Az amerikai vezető úgy látja: a háborúnak hamarosan vége, az USA és Izrael győzni fog, Irán gyakorlatilag katonailag és politikailag megsemmisült.
Támadás Kuvait ellen
Semmi jele annak, hogy a háborús feszültség érdemben csökkenne a Közel-Keleten: Irán most éppen újabb támadást indított Kuvait ellen.
Robbanások Karadzs városában
Az iráni település körül több robbanást is jelentett a helyi média, egyelőre nem tudni biztosan, hogy az izraeli-amerikai légierő bombázott-e.
EU: indokolt lenne a stratégiai olajtartalékok felszabadítása
Az iráni háború miatt kialakult piaci feszültségek újra előtérbe helyezték a stratégiai olajtartalékok szerepét Európában – írja a Bloomberg. Valdis Dombrovskis, az Európai Unió gazdasági biztosa szerint a jelenlegi helyzet „pont olyan”, amelyre ezeket a készleteket létrehozták: válság és ellátási zavar esetén a kormányok képesek gyorsan beavatkozni az árak és a kínálat stabilizálása érdekében.
Libanonban is kemény harcok dúlnak
Dél-Libanonban támad az izraeli hadsereg: folyamatosak a harcok a Hezbollah fegyvereseivel, de közben polgári áldozatokról is jönnek hírek.
Klajaa térségében meghalt egy libanoni keresztény pap is.
Hirtelen felhívta egymást Putyin és Trump - Két fontos kérdésről beszéltek a vezetők
Telefonon beszélt egymással Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök – jelentette be Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó, az AFP tudósítása szerint.
Nincsenek sérültjei az újabb iráni támadásnak
Miközben Trump bejelentette, hogy lényegében vége a háborúnak, Irán Izrael központi részét lőtte ballisztikus rakétákkal, sérültekről nem érkezett hír.
Bejelentette Donald Trump: lényegében vége van a háborúnak - Amerika elérte a céljait
Az iráni háborúnak lényegében vége van, Amerika elérte a céljait – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök.
Omán gratulált Iránnak
A közel-keleti országot vezető szultán gratulációját küldte Iránnak az új legfőbb vezér kinevezéséhez.
Ománt több drón- és rakétatámadás is érte Irán részéről az elmúlt hetekben.
IDF: 1900 iráni katona és politikus meghalt
Az izraeli haderő ma este bejelentette: 1900 iráni katonát és katonai, politikai vezetőt likvidáltak már a 10 napja tartó hadműveletek során.
Kitértek arra is, hogy a csapásoknak több ezer katonai sérültje is van.
Az IDF közölte: a hadművelet folytatódik, még számos célpontot semlegesíteniük kell.
Mégsem nyitnak újra az iskolák Izraelben
Az IDF lakossági védelemmel foglalkozó ága bejelentette ma este: legalább vasárnap reggelig országos oktatási szünet lesz a lakosság védelme érdekében - a korábban bejelentett iskolanyitások (pl. Jeruzsálemben) nem valósulhatnak meg a héten.
Megtörte a csendet Donald Trump: elmondta, mit gondol Irán új vezetőjéről
Irán hatalmas hibát követett el azzal, hogy Ali Hámenei egykori legfőbb vezér fiát nevezték ki az ország élére – mondta el ma este Donald Trump amerikai elnök az NBC Newsnak.
Döntött Európa egyik legerősebb országa: masszív hadiflotta indul meg a háborús zónába
Franciaország a Közel-Keletre küld nyolc fregattot, két helikopter-hordozót és a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót – jelentette be ma este Emmanuel Macron francia elnök.
Az EU figyelmeztette Izraelt
Libanon az Iránhoz köthető konfliktus újabb frontjává válhat - figyelmeztetett hétfőn kiadott közleményében Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő.
Kallas felhívta a figyelmet: a Hezbollah libanoni fegyveres mozgalom azon döntése, hogy Irán támogatására támadást indít Izrael ellen, veszélyezteti az egész térséget és súlyosbítja a konfliktust. Hangsúlyozta, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez a nemzetközi joggal összhangban, ugyanakkor minden olyan fegyveres csoport, amely bekapcsolódik a háborúba, legitim célponttá válik. A Hezbollahnak le kell fegyvereznie és fel kell hagynia minden Izrael elleni támadással - tette hozzá.
A főképviselő ugyanakkor úgy fogalmazott, Izrael válaszlépései aránytalanul súlyosak voltak.
A katonai műveletek tömeges lakóhelyelhagyáshoz vezetnek, tovább destabilizálva az amúgy is törékeny helyzetet, és azzal fenyegetnek, hogy Libanont és lakosságát egy olyan háborúba sodorják, amely nem az övék - mondta.
Kaja Kallas felszólította Izraelt, hogy hagyjon fel libanoni műveleteivel, hangsúlyozva, hogy Libanon szuverenitását és területi integritását tiszteletben kell tartani.
Kiemelte: a diplomácia és a tűzszünethez való visszatérés jelenti a legjobb esélyt arra, hogy Libanon elkerülje a káoszba süllyedést. Az Európai Unió teljes mértékben támogatja az ENSZ libanoni békefenntartó misszióját mandátuma végrehajtásában, és biztosítani kell a békefenntartók biztonságát - tette hozzá.
A további emberéletek elvesztésének, a lakosság elvándorlásának és a regionális eszkalációnak a megakadályozása azonnali prioritás - hangsúlyozta, hozzátéve: ehhez minden félnek tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, különösen a nemzetközi humanitárius jogot, valamint biztosítania kell a civilek és a polgári infrastruktúra védelmét.
Az EU továbbra is Libanon és lakossága mellett áll, és vészhelyzeti tartalékaiból mintegy 130 ezer érintett megsegítéséhez nyújt támogatást - áll a közleményben.
Fokozatosan újranyitják az iskolákat Izraelben
Fokozatosan újranyitják az iskolákat Izraelben: Jeruzsálemben szerdától ismét elkezdődik az oktatás - jelentette be Joáv Kis oktatási miniszter.
Más nagyobb városokban még legalább vasárnapig szüneteltetni tervezik az oktatást.
Több mint 13 ezer civil épületet szétbombáztak Iránban
Az amerikai és izraeli támadás miatt már több mint 13 785 polgári épület sérülést szenvedett - közölte az iráni vörös félhold.
Az épületek többsége lakóház, lakóépület volt, egy részük kereskedelmi épület.
Több mint 1700 ember meghalt már a háborúban
A legtöbben Iránban és Libanonban vesztették életüket, a perzsa államban már legalább 1200, Izrael északi szomszédjában 486 ember halt meg.
Hollandia hadihajót küld a Közel-Keletre
Az észak-európai ország egy fregattot küld a térségbe.
Reagált Izrael az új iráni vezető kinevezésére – Ez alapján egyértelmű, most mi következik
Reagált az izraeli külügyminisztérium Modzsataba Hámenei ajatollah kinevezésére, mint Irán legfőbb vezérére.
Megtámadta Irán a NATO-t – Teherán megkapta a végső figyelmeztetést, ezután történelmi fordulat jöhet
Törökország „figyelmeztetést” küldött Teheránnak, miután az iráni haderő ismét ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállamra – idézi Recep Tayyip Erdogan török elnököt a Times of Israel. A török vezető hangsúlyozta: ha Irán további lépéseket tesz, a két ország ezeréves kapcsolata összeomlolhat.
Szétbombázták az IRGC drónerőinek központját
Az izraeli hadsereg bejelentette: katonai csapást mértek a forradalmi gárda drónerőinek központjára, a csapás több hullámban történt, a létesítmény megsemmisült.
Kuvait: barbár támadás ért minket
"Barbár támadás" érte Kuvaitot egy "szomszédos muszlim országtól" - nyilatkozta Mesál al-Mesál Al-Ahmed Al-Dzsaber Al-Sabah kuvaiti emír, röviddel azután, hogy az Egyesült Arab Emírségek is beszélt az iráni támadásokról.
Abu-Dzabihoz hasonlóan ő is hangsúlyozta: Irán annak ellenére támadta meg az országot, hogy Kuvait nem engedi, hogy légterét Amerika katonai csapásokra használja.
Arra nem reflektált, Kuvait mérhet-e válaszcsapásokat Iránra.
Folyamatosan bombázzák Dubajt – Elmondták az emírek, beszállnak-e a háborúba Irán ellen
Reagált az Egyesült Arab Emírségek ENSZ-követe arra, hogy Irán folyamatosan támadja a területüket nagy hatótávolságú fegyverekkel, és válaszoltak az Irán elleni hadműveletekbe való belépésükre való pletykákra is.
Szétbombázták Kong kikötőjét
Az amerikai, izraeli légeirő Kong (Irán) kikötőjét támadta, a pusztítás hatalmasnak tűnik, legalább három hajót elsüllyesztettek a szövetségesek.
Rubio szerint biztonságosabb világ jön a háború után
Marco Rubio, amerikai külügyminiszter szerint a "világ biztonságosabb és jobb hely lesz", ha az amerikai hadsereg "elvégzi" a dolgát.
Ennek az iráni rezsimnek minden egyes nappal kevesebb rakétája és hordozórakétája van. A gyárak kevesebbet dolgoznak, és a haditengerészetüket kizsigerelik
- emelte ki.
Lépett az európai atomhatalom: megindulnak a hadihajók a Közel-Kelet felé
Franciaország jelentős haditengerészeti erőt vezényel a Földközi-tengerre, a Vörös-tengerre, valamint esetlegesen a Hormuzi-szoroshoz. A lépés célja, hogy "védelmi jellegű" támogatást nyújtson közel-keleti szövetségeseinek - írta meg az Al-Dzsazíra.
A közel-keleti háború eddigi legkínosabb bakijáról terjedtek a hírek: megszólalt az amerikai parancsnokság
Robbanások rázták meg Bahreint, ezt követően pedig arról kezdtek terjedni információk, hogy nem Irán volt a felelős a detonációért.
Döntöttek a világ vezető hatalmai az olajkészletek felszabadításáról, amire eddig csak ötször volt példa a történelemben
Váratlan döntést hoztak a világ legfejlettebb gazdaságai: a G7-országok a történelmi kínálati sokk ellenére egyelőre nem nyúlnak a stratégiai olajtartalékaikhoz (SPR). Miközben a színfalak mögött a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) már a vészcsengőt nyomja, a nagyhatalmak üzenni akarnak a piacnak: még nincs itt a világvége.
Libanon tűzszünetet sürget Izraellel
Az Irán elleni konfliktus eredményeként kiújultak a harcok Libanonban is, ahol a síita radikális Hezbollah szervezet működik, amely újra támadásokat indít a szomszédos Izrael ellen. Az egyre súlyosabbá váló összecsapások miatt Joseph Aoun libanoni elnök teljes tűzszünetet szorgalmazott Jeruzsálemmel. A vezető korábban már megígérte, hogy keményen fellépnek a szélsőségesek ellen, ehhez pedig nemzetközi segítséget kértek.
Kibukott: a katonai rezsim a legnagyobb titokban üzletelt Iránnal, most az összeomlás fenyegeti Kína szomszédját
Mianmar katonai rezsimje tavaly december és idén február között háromszor is titokban repülőgép-üzemanyagot vásárolt Iránból. Ezzel megsértették a nemzetközi szankciókat. Mindez a Nikkei Asia birtokába jutott kikötői dokumentumokból és iparági forrásokból derült ki.
Az Irán által múlt héten célba vett Ciprusra utazott Emmanuel Macron
Franciaország két fregattot küld a Vörös-tengerre az Európai Unió ASPIDES haditengerészeti missziójának részeként - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök.
Egy tisztán védelmi, tisztán kísérő misszió létrehozásán dolgozunk, amelyet európai és nem európai államokkal együtt kell előkészíteni
- mondta Macron, miután
Cipruson találkozott Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnökkel és Kiriákosz Micotakisz görög miniszterelnökkel.
Dolgozott a katari légvédelem
A dohai védelmi minisztérium közölte, hogy 17 ballisztikus rakétát és hat pilóta nélküli repülőgépet lőtt le, amelyeket Iránból indítottak Katar felé.
Az elfogások következtében a déli támadásokban nem esett áldozat - áll a közleményben.
Van gyanúsítottja az oslói robbantásnak
A biztonsági kamerák felvételei alapján egy gyanúsítottat keres a norvég rendőrség az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél az elmúlt hétvégén elkövetett robbantás ügyében - közölték a nyomozók hétfőn.
A szombatról vasárnapra virradó éjszaka elkövetett robbantás megrongálta a nagykövetség egyik bejáratát, sűrű füstöt kavarva az utcán. Személyi sérülés nem történt. A rendőség szerint az eset nagy valószínűséggel összefügg a közel-keleti válsággal.
Az eddigi nyomozás alapján megállapítható, hogy rögtönzött robbanószerkezetet alkalmaztak
- áll az oslói rendőrség hétfői közleményében, hozzátéve, hogy az "eszköz erős robbanást" okozott.
A rendőrség által közzétett felvételeken egy kapucnis, sötét ruhát viselő, táskát vagy hátizsákot cipelő személy látható.
A hatóságok párhuzamosan vizsgálnak egy videót, amely a nagykövetség Google Maps-oldalán jelent meg a megölt Ali Hámenei ajatollah képével.
A norvég kormány alapos vizsgálatot ígért.
Akadt Iránban, ahol máris tiltakoztak Modzstaba Hámenei ellen
Nyugat-Teheránban nem fogadta osztatlan üdvrivalgás az új legfőbb vezetőt. Az Iran International videója alapján többen azt skandálták az ablakból, hogy
halál Modzstabára!
Azonosította az IDF a második meghalt izraeli katonát
Az izraeli hadsereg a 20 éves Or Demry törzsőrmesterként azonosította azt a második izraeli katonát, aki a Hezbollah tegnapi dél-libanoni támadásában vesztette életét.
(Times of Israel)
11 ország kért segítséget Kijevtől az iráni drónok miatt
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint 11 ország fordult hozzájuk segítségért az iráni drónok elhárításában.
Jelenleg 11 kérés érkezett Iránnal szomszédos országoktól, európai államoktól és az Egyesült Államoktól. Egyértelmű érdeklődés mutatkozik Ukrajna tapasztalata iránt az életek védelme, a releváns elfogó rakéták, az elektronikus hadviselési rendszerek és a kiképzés terén
- mondta Zelenszkij.
Irán 10 nap alatt 250 rakétával és közel 1500 drónnal támadta az Emírségeket
Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma szerint ma 15 iráni ballisztikus rakétát észlelt a légvédelmük, melyek közül 12-t megsemmisítettek, három pedig a tengerbe zuhant.
Emellett 18 iráni drónt is azonosítottak. 17-et elfogtak, 1 pedig lezuhant az Emírségek területén.
Az iráni háború kezdete óta az Egyesült Arab Emírségekre kilőtt rakéták és drónok száma összesen 253, illetve 1440.
A február 28-a óta megindult támadásokban négy ember halt meg az országban.
NATO-tagállamot támadott Irán – Megint riasztott a légvédelem, figyelmeztetett a török védelmi tárca
A NATO légvédelme a Földközi-tenger keleti medencéjében megsemmisített egy újabb, Iránból indított ballisztikus rakétát, amely megsértette Törökország légterét - közölte hétfőn a török védelmi tárca a Reuters szerint.
Nem enged von der Leyen – végső ítéletet mondott Ukrajnáról és a világról
Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen talán minden eddiginél egyértelműbbé tette, hogy az unió nem maradhat elméleti síkon, és az átalakult világhoz egy generációs szemléletváltás kell. Az EU-s nagyköveteknek tartott konferencia nyitányában több nagy témakört érintett az EB-vezér, azonban a Magyarország és Ukrajna konfliktusa külön ki lett emelve, mint gyújtópont az uniós megújulás szempontjából. Ugyanazt elismerte, hogy mint nemzetállamok közti szövetség, az EU külpolitikájának mindig lesznek korlátai, szerinte azonban ha a közös érdekek alapján nézzük a helyzetet, akkor a bővítéspolitika és a biztonság mentén is magához tudja ragadni a kezdeményezést az unió.
A háború miatt drasztikus lépésre szánta el magát a világ legnagyobb olajexportőre
Szaúd-Arábia is csökkentette kőolaj-kitermelését, mivel a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása miatt egyre fogynak a szabad tárolókapacitások. Az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Irak után így már a világ legnagyobb olajexportőre is kénytelen volt visszafogni a termelést - jelentette a Bloomberg.
UNICEF: legalább 83 gyerek halt meg Libanonban múlt héten
Az ENSZ gyermekjogi szervezete szerint továbbá 254 gyermek megsérült március 2-a óta, amikor eszkalálódott az Izrael és a Hezbollah közötti konfliktus.
Irán hallani sem akar tűzszünetről: az ország feldarabolásával vádolják Trumpot, csak hogy rátegye a kezét az olajra
Eszmail Bagai, az iráni külügyminisztérium szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, "az iráni nép teljes mértékben készen áll arra, hogy megvédje hazáját" - számol be az Al-Dzsazíra. Bagai bírálta Donald Trump szavait, melyek szerint az Egyesült Államok részt akart venni a következő legfőbb vezető kiválasztásában, mondván, "népünk akarata" fogja meghatározni Irán jövőjét. A Fox News értesülései szerint az amerikai elnök nem volt elragadtatva attól, hogy a Szakértők Gyűlése a megölt Ali Hámenei ajatollah fiát, Modzstaba Hámeneit választotta utódjának.
Bejelentette Orbán Viktor: rendkívüli kormányülés jön, amelyen eldőlhet az üzemanyag-árstop kérdése
Magyarországon meg kell akadályozni, hogy a gázolaj és benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ezért kora délutánra rendkívüli kormányülést hívtam össze– jelentette be Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A bejelentés alapján akár már hétfő délután pont kerülhet az üzemanyag-árstop kérdésére.
Gratulált Putyin az új legfőbb vezetőnek
Vlagyimir Putyin orosz elnök gratulált Modzstaba Hámeneinek a legfőbb vezetői kinevezéshez - közölte a Kreml.
Putyin biztos abban, hogy az ifjabb Hámenei "becsülettel" folytatja majd apja munkáját, és "súlyos megpróbáltatások közepette" egyesíti az iráni népet.
Hozzátette, hogy Oroszország továbbra is kiáll Teherán mellett, és kijelentette: szeretné "megerősíteni rendíthetetlen támogatásunkat Teherán iránt, valamint szolidaritásunkat iráni barátainkkal".
Válaszokat követelnek a demokraták a lebombázott iráni iskola kapcsán
Hat demokrata párti amerikai szenátor "megdöbbenését" fejezte ki vasárnap, miután a sajtóban megjelent elemzések arra jutottak, hogy február 28-án az amerikai hadsereg mérhetett csapást egy iskolára a dél-iráni Minábban, ezzel az iráni tájékoztatás szerint megölve 168 gyermeket.
Ha igaz, ez az amerikai közel-keleti katonai akciók évtizedes történetének egyik legsúlyosabb civil áldozatokat követelő esete lenne
- közölte a demokrata Brian Schatz, Patty Murray, Jeanne Shaheen, Jack Reed, Mark Warner és Chris Coons szenátor.
Az amerikai katonákra szigorú szabályok vonatkoznak, melyek célja a lehető legnagyobb professzionalizmus előmozdítása, ezért ezt az incidenst és minden ehhez hasonlót teljes körűen és pártatlanul ki kell vizsgálni
- szögezték le. A szenátorok felszólították Pete Hegseth védelmi minisztert, hogy "adjon egyértelmű válaszokat az amerikai közvéleménynek és a Kongresszusnak arról, hogyan és miért történt ez a tragédia".
Irán figyelmeztette a diaszpóra tagjait
Az iráni legfőbb ügyészség közleménye óva intette a külföldön tartózkodó iráni állampolgárokat,
akik különféle módokon kapcsolatban állnak az amerikai-cionista agresszor ellenséggel, támogatják vagy együttműködnek vele,
hogy vagyonuk elkobzására és a törvényeknek megfelelően egyéb büntetésekre számíthatnak.
"Bármely, az ország biztonsága ellen végrehajtott akció Izrael részére, az olyan ellenséges kormányok, mint az Egyesült Államok, vagy ezek ügynökei számára" halálbüntetéssel büntetendő - tette hozzá a közlemény.
Irán megtalálta az Egyesült Államok gyenge pontját: filléres fegyverekkel semmisítik meg az amerikai csúcsfegyvereket
Az Egyesült Államok és Izrael nagyon súlyos csapásokat mért Iránra a február 28-án kezdődő háborúban, jelentősen szétzilálva az iszlamista hatalom katonai képességeit. Az erre válaszul érkező ellencsapások között voltak olyanok is, amelyek aggasztóak lehetnek a nyugatiak számára – írja a The War Zone (TWZ).
Aszódi Attila: Irán egy hétre lehet az atombombától - Ezen áll vagy bukik, mikor ér véget a háború
Izrael és az USA Irán elleni támadásának 2026. február 28-i kezdete óta sok kritika jelent meg azzal kapcsolatban, hogy az Iránnal fennálló vitás kérdéseket esetleg nem így kellett volna rendezni. Én magam nem szeretem sem az erőszakot, sem a katonai megoldásokat, így nem ebben a vitában szeretnék véleményt nyilvánítani, sokkal inkább abban a két kérdésben keresem a választ – elsősorban az iráni nukleáris program szempontjából –, hogy mi látszik az elmúlt napok eseményei alapján a korábbi iráni kijelentések valóságtartalmát illetően, és mire következtethetünk a most látott eseményekből arra vonatkozóan, hogy mi történt volna, ha ez a mostani izraeli-amerikai katonai beavatkozás nem történt volna meg.
Rakétatámadásban meghalt egy ember Izraelben
Egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült egy rakéta becsapódásának helyszínén a közép-izraeli Jehud régióban.
Ezzel 11-re emelkedett a háborúban elhunytak száma az országban.
Kimondta Kijev: valójában egyetlen nagy háború része az orosz-ukrán háború és a közel-keleti összecsapás
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter felszólította Ukrajna szövetségeseit, hogy fokozzák az Oroszországra nehezedő nyomást a közel-keleti háború közepette. Szerinte az "elválaszthatatlanul" együttműködő Moszkva és Teherán közös fenyegetést jelentenek Európára, az Egyesült Államokra és a Perzsa-öböl menti térségre, hiszen erőforrásokat, fegyvereket és technológiákat osztanak meg egymással.
Meglépték a legkeményebbet a szomszédban: teljesen leállították az üzemanyagok kivitelét
Ideiglenesen megtiltotta a kőolaj- és üzemanyagexportot a szerb kormány hétfői rendkívüli ülésén.
Trump ugyanazt csinálja Iránban, mint Putyin Ukrajnában? Kísérteties párhuzamokra hívják fel a figyelmet
A New York Times vasárnap megjelent elemzése számos párhuzamot von az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja, illetve Oroszország 2022-es ukrajnai háborúja között. Jóllehet bőven adódnak különbségek, a hasonlóságok a katonai akciót megindokló retorikától kezdve annak pontos megnevezésén át a gyors győzelembe vetett hitig terjednek.
Már csak ez hiányzott: zuhanás az európai kötvénypiacon is
Hétfőn meredeken esett az eurózóna államkötvényeinek árfolyama, a hozamok pedig egyéves csúcsra ugrottak. Mindezt az okozta, hogy a közel-keleti háború eszkalálódása felhajtotta az olajárakat, és felerősítette az inflációs félelmeket.
Sorra dőlnek be a hatalmas gyárak Európában, az iráni háború lehet az utolsó szög a koporsóban
Az iráni háború nyomán megugrott energiaárak újabb súlyos csapást mérnek Európa egyébként is szenvedő vegyiparára. A kelet-németországi Leuna vegyipari parkja jól szemlélteti, mennyire sebezhetővé vált az energiaimporttól függő európai ipar. A létesítmény havi gázszámlája az orosz-ukrán háború előtti 6 millió euróról a jelenlegi árak mellett akár 17 millió euróra is emelkedhet - jelentette a Bloomberg.
Pánik a piacon, mégis esik az arany - Mi történik?
Az arany árfolyama hétfőn jelentősen csökkent, miután az emelkedő olajárak által fűtött inflációs félelmek megerősítették a dollárt, és egyre távolabbra tolták a várt amerikai kamatcsökkentések időpontját.
Peking síkra szállt az iráni rezsimváltás ellenében
A kínai külügyminisztérium reagált Modzstaba Hámenei kinevezésére Irán legfőbb vezetőjévé.
Ez az iráni fél döntése az alkotmánya nyomán
- jelentette ki a pekingi külügy szóvivője.
Tegnap Vang Ji kínai külügyminiszter Irán szuverenitásának tiszteletben tartására szólított fel, és óva intett minden olyan külső erőfeszítéstől, amely a rendszer átalakítására irányul.
Egy "színes" forradalom vagy a kormányváltás szítása nem fog a nép támogatására találni
- mondta Vang.
Megjött az első fecske: üzemanyag-árstopot vezettek be, rendkívüli válságtanácskozásra ülnek össze az európai vezetők
Dél-Korea közel három évtized után először vezet be hatósági árat az üzemanyagokra. A lépésre azután kerül sor, hogy a közel-keleti konfliktus miatt meredeken emelkedni kezdtek a világpiaci nyersolajárak. A helyzet energetikai hatásainak felmérése érdekében az Európai Unió is rendkívüli egyeztetéseket tart.
Hirtelen irányt váltottak a hatalmas tankerhajók - Mi folyik itt?
Az ázsiai energiavásárlók egyre kétségbeesettebben próbálják biztosítani az üzemanyag-szállítmányokat, miközben a közel-keleti háború immár a második hetébe lépett. A régió importőrei más térségek elől halásszák el a rakományokat, mivel a Hormuzi-szoros gyakorlatilag járhatatlanná vált - írja a Bloomberg.
Két sérült Abu-Dzabiban
Abu-Dzabiban a hatóságok közlése szerint egy személy könnyebb, egy másik pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett, miután két helyszínen is törmelék hullott alább a légvédelem által elfogott fegyverek következtében.
(BBC)
Trump iráni hadművelete a 2003-as iraki háborúra emlékeztet?
A gyakran elhangzó kérdésre a válasz: „eredetileg nem”. Az idő haladtával viszont az iráni akció egyre több eleme a balul elsült iraki háborút idézi fel. Méghozzá potenciálisan sokkal súlyosabb következményekkel. Emlékeztetőül: az iraki háború annak iskolapéldája immár huszonegynéhány éve, hogy egy hamis okok alapján, nemzetközi felhatalmazás nélkül indított invázió, rezsimváltó céllal és demokrácia-export jelszó alatt, véres polgárháborúba sodort egy országot, ahol ezáltal szárba szökhetett az Iszlám Állam terrorszervezet – mindezt több ezer amerikai katona halálának árán és körülbelül 2 ezer milliárd dollár költséggel.
Új információk az iráni áldozatok számáról
Ali Dzsafarián, Irán egészségügyi miniszterhelyettese a pánarab Al-Dzsazírának nyilatkozott az elmúlt kilenc nap során meghalt és megsérült irániakról.
Elmondása szerint több mint 12 ezren megsebesültek és 1255 ember meghalt Iránban, az áldozatok életkora nyolc hónapos és 88 év között volt. A halálos áldozatok között 200 nő van. A legtöbben robbanásokban vesztették életüket, a sebesültek többnyire égési és zúzódásos sérüléseket szenvedtek.
A minábi általános iskolát ért – feltehetően amerikai – csapásban 168 gyerek halt meg. 55 egészségügyi dolgozó sebesült meg és 11-en meghaltak, köztük négy orvos, két ápoló és három mentős.
Elszállt az olaj ára, de a java még csak most jön: három dolog, ami megbéníthatja a világot
Hétfő reggel arra ébredhettünk, hogy nagyot ugrott az olajár, egészen 120 dollárig is felszaladt a hordónkénti jegyzése. A matek egyszerű: elszállt az ár, újabb sokk jön az energiapiacon. A kommentárok inflációról, benzinkutakról és geopolitikáról szólnak, mintha ez egy újabb olajválság lenne a sok közül. Azonban van három olyan kieső alapanyag is, amiről csak kevesebb szó esik, de önmagában is súlyos károkat okoz a világnak.
Elszállt az olajár, megjött az IMF figyelmeztetése
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója, Kristalina Georgieva egy tokiói konferencián arra figyelmeztetett, hogy az elhúzódó közel-keleti konfliktus súlyos következményekkel járhat a piacokra és a gazdaságokra nézve. Emellett felszólította a döntéshozókat, hogy készüljenek fel egy "új normalitásra" - írta meg a Bloomberg.
Donald Trump gyors zuhanást vár az olajpiacon
Donald Trump szerint a iráni konfliktus lezárultával a kőolaj világpiaci ára gyorsan visszaesik majd - erről közösségi internetoldalán írt az amerikai elnök vasárnap.
Megvadult a földgázár is a hétvégi fejlemények után
Jelentős emelkedéssel kezdett hétfő reggel az európai földgázár a holland tőzsdén. A TTF típusú földgáz áprilisi határidős jegyzése több mint 20 százalékkal ugrott meg péntekhez képest.
Tömeges hűségesküt tesznek Iránban Modzstaba Hámeneinek
Iránban hétfőn országos gyűlést hirdettek, hogy hűséget fogadjanak az új legfőbb vezetőnek, Modzstaba Hámeneinek.
Az iráni Iszlám Terjesztési Koordinációs Tanács felhívta a lakosság figyelmét, hogy
helyi idő szerint délután 3 órakor egyszerre gyűljenek össze az egész országban, és nyilvánítsák ki hűségesküjüket
- közölte az állami IRNA hírügynökség. Teheránban a fő gyűlés a város központi terén lesz.
Szokatlan lépéssel önti az olajat a piacra Szaúd-Arábia
Szaúd-Arábia állami olajvállalata, a Saudi Aramco rendkívüli azonnali piaci tendereken kínál nyersolajat, miután a Hormuzi-szoros tényleges lezárása miatt a hagyományos Perzsa-öböl menti szállítási útvonalak használhatatlanná váltak - írja a Bloomberg.
Légi riadók szerte a Közel-Keleten
Bahreinben a lakosokat arra kérik, hogy maradjanak nyugodtak, és menjenek a legközelebbi biztonságos helyre - áll az olajmonarchia belügyminisztériumának közleményében.
A libanoni nemzeti hírügynökség közben izraeli légicsapás-sorozatról számolt be Bejrút déli külvárosaiban.
Mindeközben az izraeli hadsereg mintegy egy órával ezelőtt Izrael felé tartó rakétákat észlelt Iránból.
A védelmi rendszerek működnek a fenyegetés elhárítására. Az elmúlt percekben a hazai front parancsnoksága előzetes utasításokat küldött az érintett területeken közvetlenül a mobiltelefonokra
- áll az IDF X-en közzétett közleményében.
Az Egyesült Arab Emirátusok egy órája szintén azt közölte, hogy dolgozik a légvédelme iráni rakéta- és drónfenyegetés miatt.
New York Times: amerikai támadás érhette az iráni iskolát, de Trump tagad
A New York Times szerint egy új videófelvétel megerősíti, hogy amerikai Tomahawk cirkálórakéta csapódhatott egy iskolába a dél-iráni Minábban. Beszámolók szerint a február 28-i incidensben körülbelül 175-en haltak meg, köztük rengeteg gyermek.
Ankara F-16-osokat küld Észak-Ciprusra
Törökország hétfőn hat darab F-16-os harcászati repülőgépet tervez Észak-Ciprusra küldeni, hogy megerősítse az ott élő török közösség védelmét - közölte az NTV televízió, hivatkozva a nemzetközileg nem elismert Észak-Ciprusi Török Köztársaság polgári légiközlekedési tisztviselőjére.
Elszabadult az iráni háború: vérengzés a piacokon, pánikhangulat alakult ki
Az eszkalálódó közel-keleti konfliktus hétfőn pánikhangulatot idézett elő az ázsiai piacokon. A részvényindexek és egyes devizák meredeken zuhantak, miközben a Brent nyersolaj ára 25 százalékos ugrással 109 dollár közelébe emelkedett. A Hormuzi-szoros lezárása és a kitermeléscsökkentések ugyanis elhúzódó kínálati sokkot vetítenek előre.
Füst száll fel egy olajfinomítóból Bahreinben
A közösségi médiában videók terjednek arról, hogy tűz ütött ki és sűrű füst száll fel Bahrein nemzeti olajvállalata, a Bapco telephelyéről a szigetország egyik városában, Riffában.
A bahreini hatóságok korábban arról számoltak be, hogy legalább 32 ember megsérült, közülük négyen súlyosan, miután iráni dróntámadások érték a Sitra nevű települést, amely körülbelül 6 kilométerre található az ipari területtől.
A Bapco Energies vis maior (force majeure) helyzetet hirdetett, ami mentesíti a felelősség alól, ha a vállalat olyan esemény miatt nem tudja teljesíteni szállítási kötelezettségeit, amelyre nincs ráhatása.
Szijjártó: igyekszünk minden olyan magyart hazahozni
A közel-keleti válság továbbra sem a megoldás irányába halad, az iráni támadások továbbra is rendkívül aktívak és intenzívek az arab országokkal szemben, ezért folytatjuk a mentesítő járatok üzemeltetését, és igyekszünk minden olyan magyart hazahozni, aki ott rekedt a Közel-Keleten és szeretne hazajönni - közölte Facebook-oldalán hétfő reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Elmondása szerint vasárnap indult még egy mentesítő járat Rijádból, ahonnan részben a Szaúd-Arábiában, részben a Bahreinben, illetve a Kuvaitban rekedt magyarokat hozták haza.
Hétfőn két járat lesz, mindkettő Omán fővárosából, Maszkatból hozza el az ott rekedt magyarokat. Szijjártó szerint összesen 180 magyart hoznak haza, 157 olyan utast, akik már huzamosabb ideje Dubajban rekedtek, azonban egyrészt a repülőgépek telítettsége, másrészt a korlátozott repülési lehetőség miatt nem tudnak onnan hazautazni.
Autóbuszokkal átszállítjuk, átszállítottuk őket Omán fővárosába, ahonnan hétfőn, a 23 Ománban várakozóval együtt, hazatérnek - részletezte posztjában a külügyminiszter.
Izrael olyan támadást zúdított Iránra, amit már Trump sem nézett jó szemmel: indulatosan fogadták az apokaliptikus olajesőt
Izrael szombati, 30 iráni üzemanyagraktár ellen végrehajtott légicsapása jóval túltett azon, amire az Egyesült Államok előzetesen számított. Az amerikai Axios értesülései szerint a támadássorozat komolyabb nézeteltérést váltott ki a két szövetséges között, ami az első ellentétük az Irán elleni háború kitörése óta.
Rendkívüli lépés készülődik: akkora a baj, hogy felszabadíthathatják a stratégiai olajtartalékot
A G7-ek pénzügyminiszterei hétfőn rendkívüli egyeztetést tartanak a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által koordinált stratégiai olajtartalékok közös felszabadításáról. Erre azért van szükség, mert az Öböl-térségben kirobbant iráni konfliktus nyomán megugró kőolajár már a világgazdaság stabilitását fenyegeti - írta meg a Financial Times.
Durvul a háború, 400 felé pofozzák a forintot
Hétfő hajnalban intenzív gyengüléssel kezdte a napot a forint az euróval szemben miután a közel-keleti háború tovább eszkalálódik. Az olajárak kilőttek és a dollár is komolyabb erősödéssel kezdett, ami mind keresztbe tesz a magyar devizának.
HRW: Izrael fehér foszfort használt egy libanoni lakóövezet felett
A Human Rights Watch szerint bizonyíték van arra, hogy Izrael fehér foszfort vetett be dél-libanoni lakóövezetekben, megsértve ezzel a nemzetközi humanitárius jogot.
A jogvédő csoport jelentésben közölte, hogy hitelesnek minősített hét fényképet, melyeken fehér foszforos lőszereket alkalmaznak egy lakóövezet felett Dél-Libanonban, és legalább két otthonban tűz keletkezik március 3-án.
A fehér foszfor gyúlékony hatása halált vagy kegyetlen sérüléseket okozhat, amelyek élethosszig tartó szenvedést eredményeznek
- mondta Ramzi Kaiss, a Human Rights Watch libanoni munkatársa.
Bejrút izraeli támadás alatt
Az izraeli hadsereg közlése szerint hétfő reggel csapást mértek a Hezbollah infrastruktúrájára a libanoni fővárosban.
A helyiek hajnalban több robbanást is észleltek Bejrút déli külvárosaiban, a Reuters hírügynökség videóján füstoszlopok magasodnak az égbe.
Emellett tűz ütött ki a bejrúti Ramada szállodában, az izraeli támadás következtében az épület egyik apartmanja megrongálódott.
Mindez azután történt, hogy az IDF közölte: az éjszaka folyamán csapást hajtott végre Bejrútban, amelyben az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) Kudsz Erőinek több magas rangú parancsnoka is életét vesztette.
(CNN)
Videó: dróntámadást hiúsítottak meg az erbíli reptéren Irakban
Az iraki Kurdisztán fővárosában lévő reptérnél amerikai csapatok állomásoznak.
Rijád: eszkaláció esetén Irán lenne a legnagyobb vesztes
A szaúdi külügyminisztérium elítélte Irán "förtelmes" támadásait a monarchia, valamint más öböl menti országok ellen.
A rijádi tárca szerint a polgári célpontok, köztük repülőterek és olajlétesítmények elleni támadások
nem mutatnak mást, mint a biztonság és a stabilitás fenyegetésére irányuló elszántságot, és a nemzetközi charták és a nemzetközi jog súlyos megsértését jelentik.
A minisztérium visszautasította Irán támadásokra vonatkozó indokait, hamisnak minősítve Teherán azon állításait, miszerint Szaúd-Arábia engedélyezte vadászgépek és utántöltő repülőgépek területén történő állomásozását a háború céljából. A minisztérium szerint a szóban forgó repülőgépek légi járőrözést végeztek Szaúd-Arábia és az öböl légterének védelme érdekében.
Mint figyelmeztettek, a folyamatos iráni támadások "további eszkalációt jelentenek", és mélyreható hatással lesznek a jelenlegi és jövőbeli kapcsolatokra.
Hangsúlyozzuk, hogy Irán jelenlegi lépései nemzeteinkkel szemben nem mutatkoznak bölcsnek vagy érdekeltnek abban, hogy elkerüljük az eszkaláció ördögi körét, amelyben Irán lenne a legnagyobb vesztes
- közölte a rijádi minisztérium.
Reagált Aragcsi az ifjabb Hámenei kinevezésére
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter gratulált Irán újonnan kinevezett legfőbb vezetőjének, Modzstaba Hámeneinek.
Megesküdünk, hogy a nagyságos iráni nemzet jogainak védelmében, a nemzeti érdekek és biztonság előmozdításában, valamint az iszlám forradalom magasztos céljainak megvalósításában egy pillanatig sem tétovázunk
- írta az X-en.
