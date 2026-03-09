  • Megjelenítés
Trump ugyanazt csinálja Iránban, mint Putyin Ukrajnában? Kísérteties párhuzamokra hívják fel a figyelmet
Globál

Trump ugyanazt csinálja Iránban, mint Putyin Ukrajnában? Kísérteties párhuzamokra hívják fel a figyelmet

Portfolio
A New York Times vasárnap megjelent elemzése számos párhuzamot von az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja, illetve Oroszország 2022-es ukrajnai háborúja között. Jóllehet bőven adódnak különbségek, a hasonlóságok a katonai akciót megindokló retorikától kezdve annak pontos megnevezésén át a gyors győzelembe vetett hitig terjednek.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter az iráni háború kezdetén kijelentette:

Nem mi kezdtük ezt a háborút, de Trump elnök alatt mi fejezzük be.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022-ben szinte szóról szóra ugyanezt mondta az ukrajnai invázióról:

Nem mi kezdtük az úgynevezett háborút Ukrajnában. Inkább mi próbáljuk befejezni.

Még több Globál

Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán

Új célpontokat jelölt ki Irán: a bankok és a techcégek irodái is sorra kerülhetnek

Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Amikor Mike Johnson republikánus házelnököt megkérdezték, hogy háborúról van-e szó Irán ellen, azt felelte:

Szerintem ez egy hadművelet.

Orosz kollégája, Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma elnöke annak idején hasonlóképpen ragaszkodott a Kreml kommunikációjában meghonosodott "különleges katonai művelet" (SVO) kifejezéshez - idézi fel a New York Times. (Bár néhány republikánus valóban mintha kerülné a háború szót, Trump több ízben hivatkozott ezzel a kifejezéssel az Irán elleni akcióra.)

a részletekben rejlő párhuzamok ugyancsak feltűnőek az amerikai lap szerint.

Még neki sem kezdtünk igazán komolyan

- mondta Putyin 2022 júliusában, a hónapok óta húzódó harcok után dacos képet mutatva.

Még el sem kezdtük őket igazán keményen ütni

- fogalmazott Trump a CNN-nek múlt hétfőn.

Trump az Irán elleni csapásokat bejelentő beszédében évtizedes "vérontásra és tömeggyilkosságokra" hivatkozott. Kijelentette, "ezt nem tűrhetjük tovább", és felszólította az iráni katonákat, hogy "tegyék le a fegyvert".

Putyin 2022. február 24-i hajnali beszédében ugyancsak évtizedes sérelmeket emlegetett. Közölte, hogy Oroszországnak "nem maradt más választása", egyúttal fegyverletételre szólította fel az ukrán katonákat.

Az akció másnapján Trump a teheráni rezsim megdöntésére buzdította az irániakat. Putyin a háború második napján szintén arra kérte az ukránokat, hogy "vegyék kezükbe a hatalmat".

Az orosz és az amerikai háború között természetesen lényeges különbségek is vannak

- ismeri el a Times. Oroszország egy formálódó demokrácia ellen indított szárazföldi inváziót, és a megszállás hatékonysága nem volt túl fényes. Ezzel szemben az Egyesült Államok és Izrael egy teokratikus rezsimre mér precíziós légicsapásokat, amely saját népével is erőszakosan leszámol, ha kell.

(Bár Washington elégedetlenségének adott hangot Jeruzsálem teheráni támadássorozata miatt, amely a hétvégén sötét füstbe borította az iráni fővárost, a Times saját oknyomozása alapján pedig amerikai Tomahawk pusztíthatta el azt a minábi iskolát, ahol 165 iráni gyerek lelte halálát.)

Kapcsolódó cikkünk

New York Times: amerikai támadás érhette az iráni iskolát, de Trump tagad

Izrael olyan támadást zúdított Iránra, amit már Trump sem nézett jó szemmel: indulatosan fogadták az apokaliptikus olajesőt

A lap szerint

Kreml-párti és Kreml-ellenes orosz katonai bloggerek egyaránt "Teherán három nap alatt" néven emlegetik Trump tervét, amivel a "Kijev három nap alatt" jelszóra utalnak:

ezzel 2022-ben az orosz hadvezetés túlzott magabiztosságából űztek gúnyt, 2026-ban viszont akár Trumpot is utolérheti a Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása utáni felbátorodás és vakmerőség.

Dmitro Kuleba, aki 2022 februárjában ukrán külügyminiszterként szolgált, a közösségi oldalán arról írt:

Az amerikai kommentátorok ismét egy "rövid háborúról" beszélnek. Ugyanezt mondták Oroszország Ukrajna elleni háborújáról is. Csak akkor lesz rövid, ha Washington csendben visszaveszi céljait, feladja az iráni rezsimváltást, és egy sokkal kisebb eredményt ad el győzelemként. De akkor az ajatollahok stratégiailag nyernek. És ez csak egy dolgot jelent: újabb háború jön. A háborúk akkor érnek véget, amikor elfogynak az erőforrások – vagy amikor elfogy a harci kedv. A 21. században egy nagy országot mindkét szempontból megtörni még az Egyesült Államok számára is nehéz.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, ki Irán új vezetője, nem csitulnak a támadások, Trump elitalakulatokat vethet be – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Lángba borult az oroszok repülőtere, teljes pályás lerohanással próbálkozik Moszkva Zaporizzsjában - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szergej Bobilev

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Legintenzívebb támadását indította Irán a háború kitörése óta, helyzet van a Hormuzi-szorosban – Híreink az iráni háborúról szerdán
Ez biztosan megmozgatja a forint árfolyamát!
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility