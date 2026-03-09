Trump ugyanazt csinálja Iránban, mint Putyin Ukrajnában? Kísérteties párhuzamokra hívják fel a figyelmet

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter az iráni háború kezdetén kijelentette:

Nem mi kezdtük ezt a háborút, de Trump elnök alatt mi fejezzük be.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022-ben szinte szóról szóra ugyanezt mondta az ukrajnai invázióról:

Nem mi kezdtük az úgynevezett háborút Ukrajnában. Inkább mi próbáljuk befejezni.

Amikor Mike Johnson republikánus házelnököt megkérdezték, hogy háborúról van-e szó Irán ellen, azt felelte:

Szerintem ez egy hadművelet.

Orosz kollégája, Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma elnöke annak idején hasonlóképpen ragaszkodott a Kreml kommunikációjában meghonosodott "különleges katonai művelet" (SVO) kifejezéshez - idézi fel a New York Times. (Bár néhány republikánus valóban mintha kerülné a háború szót, Trump több ízben hivatkozott ezzel a kifejezéssel az Irán elleni akcióra.)

a részletekben rejlő párhuzamok ugyancsak feltűnőek az amerikai lap szerint.

Még neki sem kezdtünk igazán komolyan

- mondta Putyin 2022 júliusában, a hónapok óta húzódó harcok után dacos képet mutatva.

Még el sem kezdtük őket igazán keményen ütni

- fogalmazott Trump a CNN-nek múlt hétfőn.

Trump az Irán elleni csapásokat bejelentő beszédében évtizedes "vérontásra és tömeggyilkosságokra" hivatkozott. Kijelentette, "ezt nem tűrhetjük tovább", és felszólította az iráni katonákat, hogy "tegyék le a fegyvert".

Putyin 2022. február 24-i hajnali beszédében ugyancsak évtizedes sérelmeket emlegetett. Közölte, hogy Oroszországnak "nem maradt más választása", egyúttal fegyverletételre szólította fel az ukrán katonákat.

Az akció másnapján Trump a teheráni rezsim megdöntésére buzdította az irániakat. Putyin a háború második napján szintén arra kérte az ukránokat, hogy "vegyék kezükbe a hatalmat".

Az orosz és az amerikai háború között természetesen lényeges különbségek is vannak

- ismeri el a Times. Oroszország egy formálódó demokrácia ellen indított szárazföldi inváziót, és a megszállás hatékonysága nem volt túl fényes. Ezzel szemben az Egyesült Államok és Izrael egy teokratikus rezsimre mér precíziós légicsapásokat, amely saját népével is erőszakosan leszámol, ha kell.

(Bár Washington elégedetlenségének adott hangot Jeruzsálem teheráni támadássorozata miatt, amely a hétvégén sötét füstbe borította az iráni fővárost, a Times saját oknyomozása alapján pedig amerikai Tomahawk pusztíthatta el azt a minábi iskolát, ahol 165 iráni gyerek lelte halálát.)

A lap szerint

Kreml-párti és Kreml-ellenes orosz katonai bloggerek egyaránt "Teherán három nap alatt" néven emlegetik Trump tervét, amivel a "Kijev három nap alatt" jelszóra utalnak:

ezzel 2022-ben az orosz hadvezetés túlzott magabiztosságából űztek gúnyt, 2026-ban viszont akár Trumpot is utolérheti a Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása utáni felbátorodás és vakmerőség.

Dmitro Kuleba, aki 2022 februárjában ukrán külügyminiszterként szolgált, a közösségi oldalán arról írt:

Az amerikai kommentátorok ismét egy "rövid háborúról" beszélnek. Ugyanezt mondták Oroszország Ukrajna elleni háborújáról is. Csak akkor lesz rövid, ha Washington csendben visszaveszi céljait, feladja az iráni rezsimváltást, és egy sokkal kisebb eredményt ad el győzelemként. De akkor az ajatollahok stratégiailag nyernek. És ez csak egy dolgot jelent: újabb háború jön. A háborúk akkor érnek véget, amikor elfogynak az erőforrások – vagy amikor elfogy a harci kedv. A 21. században egy nagy országot mindkét szempontból megtörni még az Egyesült Államok számára is nehéz.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szergej Bobilev