Videóra vették a ritka pillanatot: felrobbant egy meteor Németország felett, lakóházakba csapódtak a törmelékek

A látványos égi jelenség este 7 óra körül tűnt fel. A meteort számos nagyvárosból, többek között Aachenből, Kölnből, Düsseldorfból, a Ruhr-vidékről, valamint a hollandiai Rotterdamból is tisztán látni lehetett.

Az eseményről rengeteg videófelvétel készült, amelyek pillanatok alatt elárasztották a közösségi médiát.

WIE ZAG HEM OOK?! Een felle #meteoor zojuist! Dit zijn beelden die zijn gemaakt in Brabant door Martijn Lembeck. Ontzettend mooi beeld! Dit was rond 19.00 vanavond. Beelden/foto’s zijn welkom! pic.twitter.com/eL2ZQ7ACNP https://twitter.com/hashtag/meteoor?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — ️ Robert de Vries (@weermanrobert) March 8, 2026

A légkörben felrobbanó égitestből származó meteoritdarabok Rajna-vidék-Pfalz tartományban értek földet. A jelentések szerint a törmelékek főként lakóházakban és tetőszerkezetekben tettek kárt. A hatóságok és a szakemberek már megkezdték a begyűjtött kőzetminták vizsgálatát. Ennek célja, hogy megállapítsák a kozmikus objektum eredetét és eredeti méretét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images