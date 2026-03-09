  • Megjelenítés
Videóra vették a ritka pillanatot: felrobbant egy meteor Németország felett, lakóházakba csapódtak a törmelékek
Videóra vették a ritka pillanatot: felrobbant egy meteor Németország felett, lakóházakba csapódtak a törmelékek

Vasárnap este egy fényes, felrobbanó meteor világította be az eget Nyugat-Németország és Hollandia felett. A beszámolók szerint a földet érő törmelékek több épületben is károkat okoztak - tudósított az Időkép.

A látványos égi jelenség este 7 óra körül tűnt fel. A meteort számos nagyvárosból, többek között Aachenből, Kölnből, Düsseldorfból, a Ruhr-vidékről, valamint a hollandiai Rotterdamból is tisztán látni lehetett.

Az eseményről rengeteg videófelvétel készült, amelyek pillanatok alatt elárasztották a közösségi médiát.

A légkörben felrobbanó égitestből származó meteoritdarabok Rajna-vidék-Pfalz tartományban értek földet. A jelentések szerint a törmelékek főként lakóházakban és tetőszerkezetekben tettek kárt. A hatóságok és a szakemberek már megkezdték a begyűjtött kőzetminták vizsgálatát. Ennek célja, hogy megállapítsák a kozmikus objektum eredetét és eredeti méretét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

