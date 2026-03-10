  • Megjelenítés
A rezsim megtámadta a szomszédos országot: ami ezután történt, arra senki sem számított
Globál

A rezsim megtámadta a szomszédos országot: ami ezután történt, arra senki sem számított

Portfolio
Komoly megrökönyödést váltott ki, amikor Irán az északi szomszédja ellen indított támadást, most azonban komoly fordulat látszik a két ország kapcsolatában – közölte a Times of Israel.

Múlt héten iráni drónok léptek be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőteréről jelentettek detonációt. Az esetet követően nagyon feszültté vált a helyzet Baku és Teherán között. Az azeriek terrorizmussal vádolták déli szomszédjukat, a robbanásokban összesen négy ember sérült meg. Fennállt az eszkaláció veszélye, egyes szélsőséges forgatókönyvek azt sem tartották kizártnak, hogy a Kaukázusra is kiterjed a háború.

Úgy tűnik, hogy Azerbajdzsán inkább a deeszkalációt választotta: humanitárius segélyt küld Iránnak.

A lépés annak fényében meglepő, hogy az ország elnöke Ilhan Alijev korábban arra szólította fel a fegyveres erőket, hogy készítsenek elő egy megtorló csapást. Baku a diplomatáit is kivonta az országból, a legmagasabb szintű készültség pedig a közvetlen összecsapások lehetőségét sem zárta ki. Irán tagadta az incidenst, aztán később az elnöki hivatalból mégis felkeresték Azerbajdzsánt és vizsgálatokat ígértek az eset felderítésére. A két vezető eszmét cserélt egymással, melyen megvitatták a közös gazdasági projekteket, valamint kiemelték, hogy meg kell akadályozniuk a válság további elmélyülését.

Kapcsolódó cikkünk

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Címlapkép forrása: Resul Rehimov/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be
Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility