A rezsim megtámadta a szomszédos országot: ami ezután történt, arra senki sem számított

Múlt héten iráni drónok léptek be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőteréről jelentettek detonációt. Az esetet követően nagyon feszültté vált a helyzet Baku és Teherán között. Az azeriek terrorizmussal vádolták déli szomszédjukat, a robbanásokban összesen négy ember sérült meg. Fennállt az eszkaláció veszélye, egyes szélsőséges forgatókönyvek azt sem tartották kizártnak, hogy a Kaukázusra is kiterjed a háború.
Úgy tűnik, hogy Azerbajdzsán inkább a deeszkalációt választotta: humanitárius segélyt küld Iránnak.
A lépés annak fényében meglepő, hogy az ország elnöke Ilhan Alijev korábban arra szólította fel a fegyveres erőket, hogy készítsenek elő egy megtorló csapást. Baku a diplomatáit is kivonta az országból, a legmagasabb szintű készültség pedig a közvetlen összecsapások lehetőségét sem zárta ki. Irán tagadta az incidenst, aztán később az elnöki hivatalból mégis felkeresték Azerbajdzsánt és vizsgálatokat ígértek az eset felderítésére. A két vezető eszmét cserélt egymással, melyen megvitatták a közös gazdasági projekteket, valamint kiemelték, hogy meg kell akadályozniuk a válság további elmélyülését.
