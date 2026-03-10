  • Megjelenítés
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Republikánus vezetőknek tart sajtónyilvános beszédet Donald Trump elnök Floridában: az elnök eddig elsősorban Iránról beszél. Az amerikai vezető úgy látja: a háborúnak hamarosan vége, az USA és Izrael győzni fog, Irán gyakorlatilag katonailag és politikailag megsemmisült. Az iráni háborúnak lényegében vége van, Amerika elérte a céljait – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök. Franciaország a Közel-Keletre küld nyolc fregattot, két helikopter-hordozót és a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót – jelentette be ma este Emmanuel Macron francia elnök. Törökország „figyelmeztetést” küldött Teheránnak, miután az iráni haderő ismét ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállamra – idézi Recep Tayyip Erdogan török elnököt a Times of Israel. A török vezető hangsúlyozta: ha Irán további lépéseket tesz, a két ország ezeréves kapcsolata összeomolhat. Miközben Amerika jeleket küld Iránnak arról, hogy tárgyalni akarnak, Teherán halálosan megfenyegette az amerikai elnököt. Az este több amerikai sajtótermék is megírta: Irán elkezdte elaknásítani a Hormuzi-szorost. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni konfliktus legfrissebb eseményeivel.
Leállt a Közel-Kelet egyik legnagyobb olajfinomítója

A mai dróntámadás után átmenetileg leállította működését az emírségekbeli Ruvaisz olajfinomító - a létesítmény az ADNOC legnagyobb ilyen komplexuma.

Nem tudni, a leállás meddig fog tartani.

A létesítmény napi 922 ezer hordónyi olajat képes feldolozni.

(Reuters)

Irán brutális megtorlást jelentett be a potenciális lázadókkal szemben

Ahmed Reza Radan, Irán rendőrfőkapitánya ma bejelentette: ha kormányellenes tüntetések indulnak, rendőrök tömegei mennek az utcára,

ujjuk pedig az elsűtőn lesz.

Vagyis lőni fognak az iszlamista rezsim ellen demonstrálókra.

Bejelentette azt is, hogy eddig 81 "köznyugalom elleni bűncselekmény" ügyében intézkedtek az iráni rendőrök a háború kezdete óta.

(Iran International)

Felvételek az Irán elleni csapásokról

A CENTCOM friss felvételeket publikált az Irán elleni hadműveletekről: a képsorokon az iráni hadiflotta eszközeinek megsemmisítése látható.

Irán: 1300 civil meghalt a háborúban

Irán ENSZ-küldötte azt állítja: már több mint 1300 iráni civil meghalt Amerika és Izrael együttes támadásai miatt.

A diplomata emellett közölte: több mint 10 ezer polgári épület rongálódott meg a csapások során.

(Sky News)

Trump: 10 aknatelepítő hajót lőtt ki az amerikai haderő

Az amerikai haderő pár perc alatt 10 inaktív iráni aknatelepítő hajót robbantott fel - írta ki Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalára.

Azt is közölte: az iráni hajók megsemmisítéséhez ugyanazt a technológiát használják, melyet Venezuela térségében is alkalmaztak.

Trump kimondta: sosem látott katonai válaszcsapás jöhet, ha Irán nem kezdi el azonnal felszedni az aknákat

Reagált Donald Trump amerikai elnök azokra a sajtóhírekre, melyek szerint Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi-szorost.

Tovább a cikkhez
Trump kimondta: sosem látott katonai válaszcsapás jöhet, ha Irán nem kezdi el azonnal felszedni az aknákat
Irán: szó sem lehet tűzszünetről

Mohamed Baher Galibaf iráni parlamenti házelnök ma este közölte:

egészen biztosan nem fog Irán tűzszünetet kötni Amerikával.

Hozzátette: a cél az, hogy "az agresszor megbűnhődjön" és soha többé ne támadja meg Iránt.

Közölte a Fehér Ház: ez kell ahhoz, hogy Trump leállítsa az iráni háborút

Pontosította a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt, pontosan mit ért Donald Trump Irán „feltétel nélküli megadása alatt”, melyért cserébe Amerika hajlandó lenne leállítani támadásait.

Tovább a cikkhez
Közölte a Fehér Ház: ez kell ahhoz, hogy Trump leállítsa az iráni háborút
Elkezdték elaknásítani a Hormuzi szorost: azonnal kilőtt az olaj, a forint is megérezte

Az amerikai hírszerzés jeleit látja annak, hogy Irán elkezdte aláaknázni a Hormuzi szorost – írta meg a CBS.

Tovább a cikkhez
Elkezdték elaknásítani a Hormuzi szorost: azonnal kilőtt az olaj, a forint is megérezte
Vallott Amerika a háborús veszteségeiről – Váratlanul bemondtak egy egészen magas számot

Már 140 amerikai katona megsérült az iráni háborúban, köztük heten meghaltak – közölte a Sky News a Pentagon adatai alapján.

Tovább a cikkhez
Vallott Amerika a háborús veszteségeiről – Váratlanul bemondtak egy egészen magas számot
Élesedett Trump mesterterve: akcióba lendült a haditengerészet – Végre megnyílt a Hormuzi szoros?

Az amerikai haditengerészet ma átkísért a Hormuzi szoroson egy olajszállító hajót – írta meg a Times of Israel.

Tovább a cikkhez
Élesedett Trump mesterterve: akcióba lendült a haditengerészet – Végre megnyílt a Hormuzi szoros?
Hirtelen felhívta Irán vezetőjét Vlagyimir Putyin – Egyértelmű állásfoglalást tett Oroszország

Vlagyimir Putyin orosz elnök Irán elnökével, Maszoúd Peszeskjánnal beszélt, Teherán köszönetet mondott Oroszországnak a humanitárius segítségért – írja a Sky News.

Tovább a cikkhez
Hirtelen felhívta Irán vezetőjét Vlagyimir Putyin – Egyértelmű állásfoglalást tett Oroszország
Négy iráni diplomata meghalt Libanonban

A diplomatákat Izrael ölte meg egy légicsapásban, a pontos körülmények egyelőre nem ismertek.

Még csak most indult el a HMS Dragon

A brit HMS Dragon hadihajónak a héten kellett volna megérkeznie Ciprus térségébe, a brit védelmi minisztérium pár perce jelentette be, hogy a fregatt útnak indult.

Az utazási idő várhatóan egy hét lesz.

Váratlan fordulat a háttérben: Putyin személyesen tett hatalmas ígéretet Trumpnak, magára hagyták a bajba jutott szövetségest

Oroszország nem segíti hírszerzési és felderítési adatokkal Iránt, erről személyesen biztosította Donald Trump amerikai elnököt Vlagyimir Putyin orosz vezető tegnap – mondta Steven Witkoff amerikai csúcsdiplomata a CNBC-nek.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat a háttérben: Putyin személyesen tett hatalmas ígéretet Trumpnak, magára hagyták a bajba jutott szövetségest
Kimondta Trump embere: Amerika elérte a célját – Megsemmisült az iráni atomprogram

Az Egyesült Államok gyakorlatilag teljesen megsemmisítette Irán urándúsító képességét – idézi Steve Witkoff amerikai csúcsdiplomatát az Ynet.

Tovább a cikkhez
Kimondta Trump embere: Amerika elérte a célját – Megsemmisült az iráni atomprogram
Elismerte az amerikai szenátor az iráni iskola elleni támadást

John N. Kennedy amerikai republikánus szenátor első amerikai vezetői tisztviselőként elismerte:

az amerikai légierő bombázta le azt a teheráni iskolát, ahol 160 ember, többnyire gyerekek meghaltak.

Szörnyű dolog történt. Hibáztunk

- mondta, majd hozzátette: Oroszország szerinte direkt bombáz iskolákat, Amerika viszont hibát követett el.

(Times of Israel)

Szembefordult Trumppal egykori legnagyobb szövetségese: nehezen fogja kimagyarázni magát a háborús pálfordulásból

Nigel Farage, a Reform UK vezetője változtatott korábbi álláspontján, és kedden kijelentette: Nagy-Britanniának mégsem kellene csatlakoznia Donald Trump Irán elleni háborújához - számolt be a brit Telegraph. A jobboldali populista párt első embere szerint a brit haderő nem tud "semmi értékeset nyújtani" sem az amerikaiaknak, sem az izraelieknek. A tömörülés politikusait mindeddig erősen megosztotta az iráni háború kérdése.

Tovább a cikkhez
Szembefordult Trumppal egykori legnagyobb szövetségese: nehezen fogja kimagyarázni magát a háborús pálfordulásból
Frissítés Beit Semesről

A Jeruzsálem melletti várost célzó iráni rakéta külterületen zuhant le, bár helyi források eleinte sérültekről írtak, az izraeli média közölte, hogy nem kellett senkit ellátni - se sérültek, se halottak nincsenek.

(Times of Israel)

Áthatolt egy iráni rakéta Izrael védelmén

Beit Semes térségét, Jeruzsálem mellett iráni rakétatámadás érte - a rakéta, vagy annak lezuhanó roncsai sérüléseket okoztak. Az izraeli mentők nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.

(Times of Israel)

Elérte Irán bosszúja Európa legerősebb országát: német támaszpontot támadott meg Teherán

Iráni rakéták vagy rakétaroncsok robbantottak fel egy német katonákat elszállásoló épületet Jordániában – írta meg a Telegraph.

Tovább a cikkhez
Elérte Irán bosszúja Európa legerősebb országát: német támaszpontot támadott meg Teherán
Megvadult az olajár, de mit csinálnak a részvények? Mutatunk három olcsó papírt az olajszektorból

Elképesztő mozgásokat hozott az iráni háború az olaj árfolyamában, a WTI és a brent a napokban a 100 dolláros lélektani határ felett is megfordult. Azt gondolnánk, hogy az olajár és az olajvállalatok részvényei erősen együtt mozognak, ugyanakkor az elmúlt napokban nem volt egyértelmű a kép, sőt, volt olyan papír, amelyik jelentősebb árfolyamesést mutatott, kérdés, hogy ezek most jó beszállási lehetőséget jelentenek-e. Bár a nagy amerikai olajóriások, mint az Exxon Mobil inkább drágának számítanak jelenleg az értékeltségi szintek alapján, találunk vonzóbb árazású papírokat a szektorban. Most három olyan részvényt mutatunk az olajiparhoz kapcsolódóan, amely a múlthoz képest kifejezetten olcsó most, és megnéztük azt is, hogy mit gondolnak az elemzők ezekről a részvényekről.

Tovább a cikkhez
Megvadult az olajár, de mit csinálnak a részvények? Mutatunk három olcsó papírt az olajszektorból
Kiszivárgott a jelentés a háborúról: elképesztő összeget égetett el fegyverekre az Egyesült Államok pár nap leforgása alatt

Az Egyesült Államok hadserege majdnem 6 milliárd dollár értékű lőszert és rakétát használt fel az Irán elleni háború első két napján - tudta meg a CNN.

Tovább a cikkhez
Kiszivárgott a jelentés a háborúról: elképesztő összeget égetett el fegyverekre az Egyesült Államok pár nap leforgása alatt
IDF: Irán nagyrészt kazettás robbanófejeket használ

Az izraeli hadsereg közlése szerint az Irán által Izraelre kilőtt ballisztikus rakéták nagyjából fele volt felszerelve kazettás robbanófejekkel - ezek olyan hordozóeszközök, melyek egyszerre akár több tucat, sőt, több száz kisebb robbanószerkezetet képesek célba juttatni.

(Times of Israel)

Kigyulladt a Közel-Kelet legnagyobb olajfinomítója

Dróntámadás érte a Ruvaisz gyárkomplexumot az Egyesült Arab Emírségekben, a csapás tüzet okozott, a hatóságok dolgoznak az oltási munkálatok végrehajtásán.

(Telegraph)

Ma is záporoztak a rakéták az emírségekre

Az Egyesült Arab Emírségekre Irán csak kedden eddig 9 ballisztikus rakétát lőtt ki, nyolcat elfogott a légvédelem, egy lezuhant az öbölben.

(Iran International)

Hiába az iráni háború, más is motoszkál Trump fejében: kanyarban előzhetik a MAGA trónörökösét?

Alig egy nappal az Irán elleni amerikai légicsapások megkezdése után Donald Trump a Mar-a-lagó-i rezidenciáján tartott vacsorát két tucat adományozójának, majd hirtelen nekik szegezte a kérdést: mit gondolnak J. D. Vance-ről és Marco Rubióról? A Wall Street Journal cikke szerint ez is mutatja, hogy az amerikai elnököt nem hagyja hidegen, hogy ki lesz a MAGA-birodalom örököse a 2028-as választás közeledtével. A Trump rezidenciáján jelen lévők szerint egyébként a külügyminiszter neve hallattán tört ki hangosabb taps a közönség soraiból.

Tovább a cikkhez
Hiába az iráni háború, más is motoszkál Trump fejében: kanyarban előzhetik a MAGA trónörökösét?
Irán halálosan megfenyegette Trumpot: ha ezt megpróbálja megtenni, egyszerűen el fogják törölni

Reagált Donald Trump amerikai elnök fenyegetésére Ali Laridzsáni, az iráni nemzetbiztonsági tanács főtitkára X-oldalán.

Tovább a cikkhez
Irán halálosan megfenyegette Trumpot: ha ezt megpróbálja megtenni, egyszerűen el fogják törölni
Napok kérdése, és Ukrajna csodafegyvere egy új hadszíntéren is feltűnhet – mutatjuk, miért állnak sorba érte

Szaúd-Arábia jelentős fegyverüzlet küszöbén áll Ukrajnával: a tárgyalások középpontjában olyan elfogórakéták és elfogó drónok állnak, amelyek az iráni drónfenyegetés ellen nyújtanak védelmet, és amelyekre az Öböl-menti államok egyre égetőbben rászorulnak - közölte a Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Napok kérdése, és Ukrajna csodafegyvere egy új hadszíntéren is feltűnhet – mutatjuk, miért állnak sorba érte
Kimondta az Egyesült Államok: hazudott a közel-keleti ország az elsüllyesztett hadihajóról

Az Egyesült Államok és Irán gyökeresen eltérő narratívát ad az IRIS Dena iráni hadihajó elsüllyesztéséről, amely március 4-én egy amerikai tengeralattjáró torpedótalálata után süllyedt el az Indiai-óceánon, Srí Lanka közelében. Washington cáfolja Teherán állítását, hogy a hajó fegyvertelen és nem harci feladaton volt, míg Irán továbbra is ezt hangsúlyozza - írta meg a Defense News.

Tovább a cikkhez
Kimondta az Egyesült Államok: hazudott a közel-keleti ország az elsüllyesztett hadihajóról
A háborúról beszél a hadügyminiszter

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az iráni háborúról beszélt ma délután.

Többek közt a következő információkat osztotta meg:

  • Az USA vizsgálatot indított, melynek célja kideríteni, ki bombázta le a háború első napjaiban azt a teheráni iskolát, ahol több mint 100 diák halt meg. Hegseth közben azt hangsúlyozta: szerinte a "világ nem értékeli," mennyire vigyáznak az amerikai katonák a civilekre.
  • Az Egyesült Államok nem örül annak, hogy Izrael szétbombázta Irán olajinfrastruktúráját. "Nem ez volt a célkitűzésünk" - mondta.
  • Irán az öböl menti olajipari létesítmények bombázásával "túszul akarja ejteni a világot", közben szándékosan céloznak civil létesítményeket és népességi központokat is.
Merz: nincs terv a háború gyors lezárására

Friedrich Merz, német kancellár arra figyelmeztetett, hogy egyelőre nincsenek tervek arra vonatkozóan, hogy miképpen zárulhat le a konfliktus a Közel-Keleten.

Különösen aggaszt minket, hogy egyértelműen nincs közös terv ennek a háborúnak a gyors és meggyőző befejezésére. Nincs érdekünk egy vég nélküli háborúban. Nem érdekünk a területi integritás felbomlása

- jelentette ki.

(Iran International)

Nagyot fordult a világ: úgy tűnik, Trump nyitott a tárgyalásra Iránnal

Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjút, amelyben az iráni helyzetre vonatkozóan fogalmazta meg a véleményét.

Tovább a cikkhez
Nagyot fordult a világ: úgy tűnik, Trump nyitott a tárgyalásra Iránnal
Tűz ütött ki Abu-Dzabi egyik olajkomplexumában

Iráni dróntámadás érte az Egyesült Arab Emírségek fővárosát, Abu-Dzabit. A csapás következtében kedden a Ruvajsz Ipari Komplexumban tűz ütött ki. A kormányzati sajtóiroda közleménye szerint az állami olajipari létesítmények nem sérültek.

(Iran International)

Eddig legalább 50 iráni hadihajó pusztult el

Dan Caine tábornoktól, az amerikai légierő egyesített vezérkari főnökeinek elnöke arról nyilatkozott, hogy az Irán ellen vívott háború első 10 napja alatt a rezsim legalább 50 hadihajóját semmisítették meg. Azt is hangsúlyozta, hogy a válaszcsapások elmaradnak attól, mint amire korábban számítottak.

(Al-Dzsazíra)

Putyin békét akart teremteni a konfliktusban, de amit Trumptól kapott, azt nem teszi zsebre

A Kreml közlése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök több közvetítési javaslatot is tett az Irán ellen zajló háború rendezésére, és ezek az ajánlatok továbbra is érvényben vannak - közölte a Times of Israel.

Tovább a cikkhez
Putyin békét akart teremteni a konfliktusban, de amit Trumptól kapott, azt nem teszi zsebre
Izraeli csapáshullám indult Teherán ellen

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy csapáshullámot indítottak Irán fővárosa ellen. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen célpontokra támadnak.

(Al-Dzsazíra)

Hajóincidens történt a Perzsa-öbölben

Az Egyesült Királyság Tengerészeti Kereskedelmi Műveletek (UKMTO) friss jelentése szerint incidens történt a Perzsa-öbölben, az Egyesült Arab Emírségek partjai közelében. Egy teherhajó kapitánya csattanásról majd nem sokkal ezt követően csobbanásról számolt be, a körülmények egyelőre ismeretlenek. Nem tudni, hogy a partoktól mintegy 67 kilométerre lévő jármű megsérült-e az ismeretlen eredetű zajt követően.

A rezsim megtámadta a szomszédos országot: ami ezután történt, arra senki sem számított

Komoly megrökönyödést váltott ki, amikor Irán az északi szomszédja ellen indított támadást, most azonban komoly fordulat látszik a két ország kapcsolatában – közölte a Times of Israel.

Tovább a cikkhez
A rezsim megtámadta a szomszédos országot: ami ezután történt, arra senki sem számított
Hatalmas hadihajót küld a konfliktusövezetbe Európa egyik legerősebb országa, erős a katonai mozgás

Az Egyesült Királyság második hadihajóját is magasabb készültségbe helyezi a Földközi-tengerre való kiküldésre – erősítette meg a brit védelmi minisztérium.

Tovább a cikkhez
Hatalmas hadihajót küld a konfliktusövezetbe Európa egyik legerősebb országa, erős a katonai mozgás
Európa vezető hatalma egyelőre óvatos

Németország külügyminisztere, Johann Wadephul egyelőre óvatosságra int a közel-keleti békés rendezésről szóló hírek hallatán.

Azt hiszem, ezek a támadások addig folytatódni fognak, amíg ezt a célt el nem érik, vagy az iráni fél komoly tárgyalási hajlandóságot nem mutat

- jelentette ki egy sajtótájékoztatón.

(Al-Dzsazíra)

Izrael a tervezettnél is jobban halad

Joshua Zarka Izrael franciaországi nagykövete szerint Izrael a tervezettnél korábban halad Iránnal szembeni háborús céljainak elérésében. Szerinte a legfontosabb célok közé tartozott a rezsim meggyengítése, hogy a nép a saját kezébe vehesse a saját sorsát, utalt ezzel a korábbi hatalomellenes tüntetésekre.

(Times of Israel)

Irak beintett Amerikának: továbbra sem engedi a légterét használni

Asz-Szudáni iraki miniszterelnök azt nyilatkozta Rubio amerikai külügyminiszternek, hogy az ország területét továbbra sem használhatják az amerikaiak a szomszédos Irán elleni csapásokhoz. A telefonbeszélgetés során elutasított minden olyan lehetőséget, amely az országot potenciálisan "belerángatná" a háborúba. A konfliktus kirobbanásának első pillanataiban Irak légtere tele lett minden irányból érkező vadászgépekkel, rakétákkal és drónokkal egyaránt.

(Al-Dzsazíra)

Egy kis iráni szigeten múlik a Közel-Kelet sorsa: ha megtámadják, az egész térség összeomolhat

Irán ellen indított amerikai–izraeli katonai műveletek eddig nem érintették Kharg szigetét, a perzsa állam legfontosabb kőolaj-exportterminálját, noha az egyik legsebezhetőbb és legkönnyebben támadható célpontnak számít. A kis korallsziget sorsa sokat elárul a konfliktus hosszú távú stratégiájáról - írja a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Egy kis iráni szigeten múlik a Közel-Kelet sorsa: ha megtámadják, az egész térség összeomolhat
Megtörik a jég? Az iszlamista rezsim bemondta a feltételeket a tárgyaláshoz

Könnyen meglehet, hogy szép lassan közelednek az amerikai és az iráni álláspontok a háttérben.

Tovább a cikkhez
Megtörik a jég? Az iszlamista rezsim bemondta a feltételeket a tárgyaláshoz
Izraelben lőtte az energetikai infrastruktúrát Irán

Az iráni hadsereg vállalata a felelősséget az izraeli Haifában elkövetett támadásért, ami egy energetikai létesítményét ért.

(Al-Dzsazíra)

Lépett a NATO a rezsim támadására: érkezik a csúcsfegyver

A NATO Patriot légvédelmi rakétarendszert telepít Délkelet-Törökországba, miután a török légtérben az elmúlt napokban két iráni ballisztikus rakétát is elfogtak - jelentette a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Lépett a NATO a rezsim támadására: érkezik a csúcsfegyver
Kína 10 ezer állampolgárát evakuálta

Kína eddig már 10 ezer állampolgárát menekítette ki sikeresen a Közel-Keletről a harcok kirobbanása óta.

(Iran International)

Fogy a türelem: Amerika szövetségeseinek elegük van Trump háborújából

A közel-keleti háború kirobbantása komoly bizalmi válságot okozott több olyan országnál is, amelyek az Egyesült Államok fontos szövetségesének számítanak.

Tovább a cikkhez
Fogy a türelem: Amerika szövetségeseinek elegük van Trump háborújából
Éppen kezdene magához térni Suezi-csatorna őre, a háború azonban gyorsan felégetheti a reményeket

Továbbra is az importfüggőség, az energia- és élelmiszerárak érzékenysége, valamint a valuta korábbi leértékelődése egyiptomi gazdaságban továbbra is jelen vannak az árnövekedést fenntartó tényezők. Bár a trend egyértelműen lefelé mutat a 2023-as csúcshoz képest, az infláció még mindig a lakosság egyik legfontosabb gazdasági problémája az országban és bár ez a mostani számokban még nem látszik, az iráni háború komolyan megrekesztheti a lassú visszaépítkezést.

Tovább a cikkhez
Éppen kezdene magához térni Suezi-csatorna őre, a háború azonban gyorsan felégetheti a reményeket
Amerikai bázist vett célba a Forradalmi Gárda

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) bejelentése szerint az iraki Kurdisztánban támadtak olyan támaszpontot, amelyen amerikai katonák is tartózkodnak. Összesen öt rakétát vetett be a csapáshoz.

(Times of Israel)

191 ember sérüléséről jelentett Izrael

Az izraeli egészségügyi minisztérium közlése szerint az elmúlt 24 órában 191 embert szállítottak kórházba. Kijelentették, hogy az ellátásra szorulók között civilek és katonák egyaránt vannak, köztük legalább egy kritikus állapotban van, három másik embert súlyos sérülésekkel regisztráltak.

(Al-Dzsazíra)

Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be

Pakisztán haditengerészete hadműveletet indított a tengeri kereskedelmi útvonalak védelmére, miközben az amerikai–izraeli–iráni háború nyomán komoly aggodalmak merültek fel az ország üzemanyag-ellátásával kapcsolatban - írta a Times of Israel.

Tovább a cikkhez
Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be
Megvan, ki vezeti tovább a rezsimet: Teherán az egész világnak egyértelműen üzent a kinevezéssel

Több napos várakozást követően az iráni iszlamista rezsim megerősítette, amiről már terjengtek a pletykák: Modzstaba Hámenei lesz az új legfőbb vezető, a néhai ajatollah fia. Kinevezése nem volt váratlan, ugyanakkor egyben azt is jelenti, hogy Teheránban nem gondolkodnak az eddigi irányvonal megváltoztatásában.

Tovább a cikkhez
Megvan, ki vezeti tovább a rezsimet: Teherán az egész világnak egyértelműen üzent a kinevezéssel
Friss jelentés: 5-en haltak meg az izraeli-amerikai csapásokban

Az iráni ISZNA hírügynökség jelentése szerint összesen 5 ember halt meg az országban az éjszakai bombázások következtében. A bejelentés szerint a nyugat-iráni Arak városában egy lakóházba csapódott be lövedék.

(Al-Dzsazíra)

Szaúd-Arábiában két drónt érzékeltek

Az Arab-félsziget legerősebb országában két iráni drónt érzékeltek a reggeli órákban. A jelentések szerint az egyiket Khardzs közelében megsemmisítették, a másik pedig Zulfi település lakóövezetében zuhant le. Személyi sérüléseket nem jelentettek.

(Iran Internatonal)

Bekeményített a rezsim: megjött Teherán válasza az amerikai béke felvetésére

Egyre többen nyilvánulnak meg Iránban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök belengette a közel-keleti konfliktus lezárását.

Tovább a cikkhez
Bekeményített a rezsim: megjött Teherán válasza az amerikai béke felvetésére
Trump és Putyin telefonált: ami elhangzott, az mindent megváltoztathat a háborúban és az olajpiacon

Idén először beszélt egymással telefonon Donald Trump amerikai, és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A tárgyalás közben egy sor fontos témát érintettek – közölte a Reuters.

Tovább a cikkhez
Trump és Putyin telefonált: ami elhangzott, az mindent megváltoztathat a háborúban és az olajpiacon
Folytatja a támadásokat a Hezbollah

A libanoni síita radikálisok, a Hezbollah folytatja a támadásokat Izrael területe ellen. A hajnali jelentések szerint több városra is rakétákat lőttek ki.

Megszólalt Trump fontos embere: szerinte itt az ideje belépni a háborúba

Lindsey Graham amerikai szenátor a Fox News-nak adott interjút, amelyben a közel-keleti helyzetről beszélt.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Trump fontos embere: szerinte itt az ideje belépni a háborúba
Trump azonnal reagált Irán félelmetes fenyegetésére: "hússzoros erővel csapunk le rátok!"

Az iráni–amerikai fegyveres konfliktus újabb fordulópontjához érkezett: az Iszlám Forradalmi Gárda azzal fenyegetett, hogy egyetlen liter olajat sem enged kiszállítani a Közel-Keletről, ha az amerikai és izraeli támadások folytatódnak. Donald Trump azonban emelte a tétet, és azt ígérte: hússzoros erővel csapnak le Iránra, ha az blokkolja a Hormuzi-szoroson áthaladó tankerforgalmat.

Tovább a cikkhez
Trump azonnal reagált Irán félelmetes fenyegetésére:
Ausztrália rakétákat küld a Közel-Keletre

Ausztrália miniszterelnöke, Anthony Albanese bejelentette, hogy Ausztrália nagy hatótávolságú felderítő gépekkel és rakétákkal járul hozzá az Öböl országainak védelméhez. Azt mondta, hogy az Ausztrál Királyi Légierő egy E7A Wedgetail felderítő repülőgépet és kisegítő személyzetet küld a következő négy hétben. Ezt felül levegő-levegő rakétákkal is segítik a térség védelmét.

(Al-Dzsazíra)

Irán drónokkal és rakétákkal támadja az Öböl országait

Március 10-én hajnalban is folytatódnak a támadások az Öböl országai ellen. A támadás három országot érintett: Kuvaitot, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket.

Rijád két drón megsemmisítését jelentette, Kuvaitváros hat drónról tett bejelentést, míg az Emírségek védelmi minisztériuma közölte, hogy a légvédelem dolgozik, de pontos számokat nem árultak el.

(Iran International)

Egyre közelebb a háború lezárása: Amerika előkészíti a kiugrást, kiderült, mi győzte meg Trumpot

Donald Trump amerikai elnök tegnap kijelentette, hogy egyre közelebb a háború vége a Közel-Keleten, mivel az Egyesült Államok elérte a céljait. A Wall Street Journal értesülései szerint már valóban a lezárást készítik elő.

Tovább a cikkhez
Egyre közelebb a háború lezárása: Amerika előkészíti a kiugrást, kiderült, mi győzte meg Trumpot
Rejtett rakétabázisokat bombázott Amerika

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) legfrissebb jelentése szerint elrejtett iráni rakétavetőket semmisítenek meg.

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Címlapkép forrása: Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images

