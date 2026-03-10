  • Megjelenítés
FONTOS Újra itt az energiapara - így hat ez a magyar gazdaságra
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Globál

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Portfolio
Republikánus vezetőknek tart sajtónyilvános beszédet Donald Trump elnök Floridában: az elnök eddig elsősorban Iránról beszél. Az amerikai vezető úgy látja: a háborúnak hamarosan vége, az USA és Izrael győzni fog, Irán gyakorlatilag katonailag és politikailag megsemmisült. Az iráni háborúnak lényegében vége van, Amerika elérte a céljait – jelentette be ma este Donald Trump amerikai elnök. Franciaország a Közel-Keletre küld nyolc fregattot, két helikopter-hordozót és a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót – jelentette be ma este Emmanuel Macron francia elnök. Törökország „figyelmeztetést” küldött Teheránnak, miután az iráni haderő ismét ballisztikus rakétát lőtt ki a NATO-tagállamra – idézi Recep Tayyip Erdogan török elnököt a Times of Israel. A török vezető hangsúlyozta: ha Irán további lépéseket tesz, a két ország ezeréves kapcsolata összeomolhat. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni konfliktus legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Trump azonnal reagált Irán félelmetes fenyegetésére: "hússzoros erővel csapunk le rátok!"

Az iráni–amerikai fegyveres konfliktus újabb fordulópontjához érkezett: az Iszlám Forradalmi Gárda azzal fenyegetett, hogy egyetlen liter olajat sem enged kiszállítani a Közel-Keletről, ha az amerikai és izraeli támadások folytatódnak. Donald Trump azonban emelte a tétet, és azt ígérte: hússzoros erővel csapnak le Iránra, ha az blokkolja a Hormuzi-szoroson áthaladó tankerforgalmat.

Tovább a cikkhez
Trump azonnal reagált Irán félelmetes fenyegetésére:
Megosztás

Ausztrália rakétákat küld a Közel-Keletre

Ausztrália miniszterelnöke, Anthony Albanese bejelentette, hogy Ausztrália nagy hatótávolságú felderítő gépekkel és rakétákkal járul hozzá az Öböl országainak védelméhez. Azt mondta, hogy az Ausztrál Királyi Légierő egy E7A Wedgetail felderítő repülőgépet és kisegítő személyzetet küld a következő négy hétben. Ezt felül levegő-levegő rakétákkal is segítik a térség védelmét.

(Al-Dzsazíra)

Megosztás

Irán drónokkal és rakétákkal támadja az Öböl országait

Március 10-én hajnalban is folytatódnak a támadások az Öböl országai ellen. A támadás három országot érintett: Kuvaitot, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket.

Rijád két drón megsemmisítését jelentette, Kuvaitváros hat drónról tett bejelentést, míg az Emírségek védelmi minisztériuma közölte, hogy a légvédelem dolgozik, de pontos számokat nem árultak el.

(Iran International)

Megosztás

Egyre közelebb a háború lezárása: Amerika előkészíti a kiugrást, kiderült, mi győzte meg Trumpot

Donald Trump amerikai elnök tegnap kijelentette, hogy egyre közelebb a háború vége a Közel-Keleten, mivel az Egyesült Államok elérte a céljait. A Wall Street Journal értesülései szerint már valóban a lezárást készítik elő.

Tovább a cikkhez
Egyre közelebb a háború lezárása: Amerika előkészíti a kiugrást, kiderült, mi győzte meg Trumpot
Megosztás

Rejtett rakétabázisokat bombázott Amerika

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) legfrissebb jelentése szerint elrejtett iráni rakétavetőket semmisítenek meg.

Megosztás

Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Címlapkép forrása: Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére
Aszódi Attila: Irán egy hétre lehet az atombombától - Ezen áll vagy bukik, mikor ér véget a háború
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility