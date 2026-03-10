Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Március 10-én hajnalban is folytatódnak a támadások az Öböl országai ellen. A támadás három országot érintett: Kuvaitot, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket.

Rijád két drón megsemmisítését jelentette, Kuvaitváros hat drónról tett bejelentést, míg az Emírségek védelmi minisztériuma közölte, hogy a légvédelem dolgozik, de pontos számokat nem árultak el.

(Iran International)