Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden

Trump azonnal reagált Irán félelmetes fenyegetésére: "hússzoros erővel csapunk le rátok!"
Az iráni–amerikai fegyveres konfliktus újabb fordulópontjához érkezett: az Iszlám Forradalmi Gárda azzal fenyegetett, hogy egyetlen liter olajat sem enged kiszállítani a Közel-Keletről, ha az amerikai és izraeli támadások folytatódnak. Donald Trump azonban emelte a tétet, és azt ígérte: hússzoros erővel csapnak le Iránra, ha az blokkolja a Hormuzi-szoroson áthaladó tankerforgalmat.
Ausztrália rakétákat küld a Közel-Keletre
Ausztrália miniszterelnöke, Anthony Albanese bejelentette, hogy Ausztrália nagy hatótávolságú felderítő gépekkel és rakétákkal járul hozzá az Öböl országainak védelméhez. Azt mondta, hogy az Ausztrál Királyi Légierő egy E7A Wedgetail felderítő repülőgépet és kisegítő személyzetet küld a következő négy hétben. Ezt felül levegő-levegő rakétákkal is segítik a térség védelmét.
Irán drónokkal és rakétákkal támadja az Öböl országait
Március 10-én hajnalban is folytatódnak a támadások az Öböl országai ellen. A támadás három országot érintett: Kuvaitot, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket.
Rijád két drón megsemmisítését jelentette, Kuvaitváros hat drónról tett bejelentést, míg az Emírségek védelmi minisztériuma közölte, hogy a légvédelem dolgozik, de pontos számokat nem árultak el.
Donald Trump amerikai elnök tegnap kijelentette, hogy egyre közelebb a háború vége a Közel-Keleten, mivel az Egyesült Államok elérte a céljait. A Wall Street Journal értesülései szerint már valóban a lezárást készítik elő.
Rejtett rakétabázisokat bombázott Amerika
Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) legfrissebb jelentése szerint elrejtett iráni rakétavetőket semmisítenek meg.
The Iranian regime can try to hide their missile launchers, but U.S. forces won’t stop looking. When we find them, we’re taking them out. pic.twitter.com/urq3LWwARC https://t.co/urq3LWwARC— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026
Címlapkép forrása: Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
