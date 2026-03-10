  • Megjelenítés
Egy kis iráni szigeten múlik a Közel-Kelet sorsa: ha megtámadják, az egész térség összeomolhat
Egy kis iráni szigeten múlik a Közel-Kelet sorsa: ha megtámadják, az egész térség összeomolhat

Portfolio
Irán ellen indított amerikai–izraeli katonai műveletek eddig nem érintették Kharg szigetét, a perzsa állam legfontosabb kőolaj-exportterminálját, noha az egyik legsebezhetőbb és legkönnyebben támadható célpontnak számít. A kis korallsziget sorsa sokat elárul a konfliktus hosszú távú stratégiájáról - írja a Financial Times.

A Perzsa-öbölben, az iráni parttól mintegy 25 kilométerre fekvő Kharg szigetén az 1960-as évek óta működik az ország fő nyersolaj-exportkikötője. A létesítmény naponta akár 7 millió hordó kőolaj berakodására is képes. Mivel Irán partvidékének jelentős része túl sekély a legnagyobb tartályhajók számára,

az iráni olajexport mintegy kilencven százaléka a szigeten keresztül bonyolódik.

"A sziget nélkül összeomlik a gazdaság" – foglalta össze a helyzetet Richard Nephew, az Egyesült Államok korábbi Irán-ügyi helyettes különmegbízottja.

A létesítmények azonban rendkívül sérülékenyek és kitettek egy célzott támadásnak. A sziget déli részén tucatnyi tárolótartály sorakozik, a mélyvízbe nyúló, hosszú mólókon szupertankereket rakodnak, a szárazfölddel pedig egy szerény repülőtér és tengeralatti csővezetékek biztosítják az összeköttetést. A terminált tenger alatti olajvezetékek kötik össze Irán legnagyobb olajmezőivel. A sziget az iraki–iráni háború idején, a nyolcvanas években már súlyos bombázásokat szenvedett el.

A mostani fegyveres konfliktus során azonban Kharg eddig érintetlen maradt. A tartályhajók mozgását követő adatok szerint az elmúlt héten is több szupertanker vett fel rakományt a szigeten. Elemzők úgy látják, hogy péntek éjjel egy tanker át is haladt a harcok miatt más hajók előtt lezárt Hormuzi-szoroson.

De miért számít Washington számára Kharg megtámadása vörös vonalnak? Michael Doran, a Hudson Institute kutatója és korábbi amerikai kormánytisztviselő szerint ez a tilalom már a tavalyi, tizenkét napos izraeli–iráni háború idején is érvényben volt. Az amerikai kormányzat nem akarja lerombolni a háború utáni iráni gazdaság alapjait, sikeres rezsimváltás esetén az új kormány rendkívül gyenge kiindulóhelyzetben lenne. Az sem mellékes, hogy Trump az olajárak további emelkedését sem kívánja.

Ráadásul egy célzott támadás azt üzeni Irán számára, hogy

a szomszédos arab országok energetikai infrastruktúrája is szabad préda

- ami a teljes öböl menti térség destabilizációját okozhatja.

A Kharg körüli óvatosság mögött a kínai kapcsolat is fontos szerepet játszik: az iráni olajexport túlnyomó része Kínába irányul, és Washington érdeke, hogy kezelhető szinten tartsa a Pekinggel való feszültségeket. Jarrod Agen, a Fehér Ház Nemzeti Energiadominancia Tanácsának ügyvezető igazgatója ugyanakkor a Fox Business csatornának úgy nyilatkozott, hogy a hosszú távú cél az iráni olajkészletek "baráti kézbe" juttatása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

