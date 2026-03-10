  • Megjelenítés
Élesedett Trump mesterterve: akcióba lendült a haditengerészet – Végre megnyílt a Hormuzi szoros?
Globál

Élesedett Trump mesterterve: akcióba lendült a haditengerészet – Végre megnyílt a Hormuzi szoros?

Portfolio
Az amerikai haditengerészet ma átkísért a Hormuzi szoroson egy olajszállító hajót – írta meg a Times of Israel.

Donald Trump amerikai elnök a napokban többször is beszélt arról, hogy hadihajókkal biztosítaná a Hormuzi szoros átjárhatóságát – a gépek légvédelmet és tengerészeti védelmet adnának a térségen átkelő olajszállítóknak.

A Times of Israel arról ír: Chris Wright energiaügyi miniszter bejelentette, hogy

a haditengerészet át is kísérte a szoroson az első olajtankert.

Pontos részleteket a műveletről nem közölt.

Közben az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest figyelmeztetett: Teherán továbbra sem engedi át a szoroson azokat a hajókat, melyek az ellenséges országokhoz (Amerika és Izrael) köthetők.  

Frissítés: Chris Wright közben törölte a sikeres műveletről szóló bejelentést, a CNN pedig arról ír, hogy valójában még nem kezdődött el a Hormuzi szoros biztosítására indított amerikai katonai művelet.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

