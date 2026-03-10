Hiába az iráni háború, más is motoszkál Trump fejében: kanyarban előzhetik a MAGA trónörökösét?

Az amerikai lap azt írja, Trump hónapok óta rendszeresen méregeti egymáshoz az alelnökét és külügyminiszterét: tanácsadók, donorok és barátok társaságában is firtatja politikai erősségeiket és gyengeségeiket.
A beszámolók szerint az elnök egyre inkább Rubio felé hajlik:
magánbeszélgetésekben dicséri, és "választhatónak" tartja az egykori floridai szenátort, kedvező választási esélyeket jósolva neki. A második Trump-ciklus külpolitikai fókusza kulcsfigurává tette Rubiót: ott volt Trump mellett az Irán elleni csapások idején, valamint Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásakor is, miközben Vance mindkét alkalommal csak videón csatlakozott a tanácskozásokhoz.
A republikánus stratégák és a Fehér Ház munkatársai árgus szemekkel figyelik Trump szavait. Az elnök a hétvégén kijelentette, hogy Rubio szerinte "a valaha volt legjobb külügyminiszterré" válhat. Vance-t azelőtt "briliáns fickónak" nevezte, de hozzátette:
néha egy kicsit túl erősen nyomja [...], vissza kell fognunk egy kicsit.
Rubióról ennek szöges ellentétét állította, mondván:
bársonykesztyűben dolgozik, de a végkimenetel ugyanúgy gyilkos.
A páros Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián tartott beszédei jól szemléltetik a stílusbeli különbséget: Vance 2025-ös fellépése sokkolta az európai szövetségeseket, míg Rubio idei, visszafogottabb előadását álló ováció fogadta.
A Wall Street Journal szerint
kezd két rivális tábor kirajzolódni.
Vance mögött sorakozik fel Donald Trump Jr., Tucker Carlson, valamint a meggyilkolt aktivista, Charlie Kirk alapította Turning Point USA. Özvegye, Erika Kirk már tavaly támogatásáról biztosította az alelnököt – túl korán, mondják egyesek a Fehér Házban. Vance emellett a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) pénzügyi vezetőjeként jelentős összegeket gyűjtött a párt számára, és befolyásos donorok ismeretségére tett szert.
Rubio ezzel szemben a befolyásos floridai hatalmi gócra, a hispán republikánusokra és a 2016-os elnökjelölti kampányából megmaradt adományozói hálózatra támaszkodhat. Egyes zsidó és Izrael-párti nagyadományozók aggódnak Vance és az Izrael-ellenesnek vélt Carlson szoros kapcsolata miatt is, ami köreikben Rubio malmára hajthatja a vizet.
A WSJ szerint az iráni háború mindkettejük számára komoly téttel bír. Ha a hadművelet utólag súlyos külpolitikai hibának bizonyul, annak terhét Rubio is viseli majd külügyminiszterként és nemzetbiztonsági tanácsadóként. Vance két napig hallgatott a támadások után – stábja szerint azért, hogy Trump üzenete legyen az egyedüli –, és bár nyilvánosan támogatta a csapásokat,
az alelnök továbbra is óvatos az elhúzódó háborús szerepvállalással kapcsolatban.
Trump maga is elismerte, hogy Vance "alapvetően egy kicsit más állásponton volt", de végül "eléggé lelkesnek" bizonyult.
Az idei kongresszusi félidős választások ugyanakkor inkább Vance szempontjából kulcsfontosságúak. A Republikánus Nemzeti Bizottságnál betöltött tisztségében a jelöltek kampányának támogatásáért és a pártfinanszírozásért is felel: ha sikerül elkerülni a komolyabb veszteségeket, növelheti a politikai tőkéjét, a párt gyenge szereplése esetén viszont épp ellenkezőleg.
A lap szerint Trump egyelőre játéknak tekinti a két politikus összehasonlítgatását, és nem döntött kettejük között. Sőt, talán tőle váratlan módon akár arra is juthat, hogy nem szól bele a 2028-as republikánus előválasztásba. A volt ingatlanmogul állítólag felvetette, hogy Vance és Rubio közösen induljanak elnök- és alelnökjelöltként, ám ezt egyes stratégák valószínűtlen forgatókönyvnek tartják:
a Rubióhoz közel állók szerint, ha Vance indul 2028-ban, az 54 éves külügyminiszter inkább kivárna egy későbbi ciklust
– hacsak Trump nem őt nevezi meg egyértelmű örököseként.
Címlapkép forrása: Fehér Ház
Mi lesz most a dollárral?
Iráni háború és választási év is van.
Indul a küzdelem a veszélyes kór terjedése ellen, ebzárlat és legeltetési tilalom is életbe lép
Március végén tavaszi rókavakcinázás indul.
Megkezdődött a visszaszámlálás: a Pentagon új gépe olyasmire lesz képes, amit eddig lehetetlennek tartottak
Sosem sikerült még egy fedél alá hozni a két világot.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Hiába az iráni háború, más is motoszkál Trump fejében: kanyarban előzhetik a MAGA trónörökösét?
"Bársonykesztyűben dolgozik, de a végkimenetel ugyanúgy gyilkos".
Irán halálosan megfenyegette Trumpot: ha ezt megpróbálja megtenni, egyszerűen el fogják törölni
Trump korábbi fenyegetésére reagáltak.
Nagyot fordult a piac: itt a hatalmas hozamesés
Enyhül a nyomás.
Napok kérdése, és Ukrajna csodafegyvere egy új hadszíntéren is feltűnhet – mutatjuk, miért állnak sorba érte
Lehetett számítani arra, hogy nagyot fognak futni az ukrán fegyverek.
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.