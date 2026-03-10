Hiába az iráni háború, más is motoszkál Trump fejében: kanyarban előzhetik a MAGA trónörökösét?

Parlamenti választás és piaci reakciók A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.

Az amerikai lap azt írja, Trump hónapok óta rendszeresen méregeti egymáshoz az alelnökét és külügyminiszterét: tanácsadók, donorok és barátok társaságában is firtatja politikai erősségeiket és gyengeségeiket.

A beszámolók szerint az elnök egyre inkább Rubio felé hajlik:

magánbeszélgetésekben dicséri, és "választhatónak" tartja az egykori floridai szenátort, kedvező választási esélyeket jósolva neki. A második Trump-ciklus külpolitikai fókusza kulcsfigurává tette Rubiót: ott volt Trump mellett az Irán elleni csapások idején, valamint Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásakor is, miközben Vance mindkét alkalommal csak videón csatlakozott a tanácskozásokhoz.

A republikánus stratégák és a Fehér Ház munkatársai árgus szemekkel figyelik Trump szavait. Az elnök a hétvégén kijelentette, hogy Rubio szerinte "a valaha volt legjobb külügyminiszterré" válhat. Vance-t azelőtt "briliáns fickónak" nevezte, de hozzátette:

néha egy kicsit túl erősen nyomja [...], vissza kell fognunk egy kicsit.

Rubióról ennek szöges ellentétét állította, mondván:

bársonykesztyűben dolgozik, de a végkimenetel ugyanúgy gyilkos.

A páros Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián tartott beszédei jól szemléltetik a stílusbeli különbséget: Vance 2025-ös fellépése sokkolta az európai szövetségeseket, míg Rubio idei, visszafogottabb előadását álló ováció fogadta.

A Wall Street Journal szerint

kezd két rivális tábor kirajzolódni.

Vance mögött sorakozik fel Donald Trump Jr., Tucker Carlson, valamint a meggyilkolt aktivista, Charlie Kirk alapította Turning Point USA. Özvegye, Erika Kirk már tavaly támogatásáról biztosította az alelnököt – túl korán, mondják egyesek a Fehér Házban. Vance emellett a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) pénzügyi vezetőjeként jelentős összegeket gyűjtött a párt számára, és befolyásos donorok ismeretségére tett szert.

Rubio ezzel szemben a befolyásos floridai hatalmi gócra, a hispán republikánusokra és a 2016-os elnökjelölti kampányából megmaradt adományozói hálózatra támaszkodhat. Egyes zsidó és Izrael-párti nagyadományozók aggódnak Vance és az Izrael-ellenesnek vélt Carlson szoros kapcsolata miatt is, ami köreikben Rubio malmára hajthatja a vizet.

A WSJ szerint az iráni háború mindkettejük számára komoly téttel bír. Ha a hadművelet utólag súlyos külpolitikai hibának bizonyul, annak terhét Rubio is viseli majd külügyminiszterként és nemzetbiztonsági tanácsadóként. Vance két napig hallgatott a támadások után – stábja szerint azért, hogy Trump üzenete legyen az egyedüli –, és bár nyilvánosan támogatta a csapásokat,

az alelnök továbbra is óvatos az elhúzódó háborús szerepvállalással kapcsolatban.

Trump maga is elismerte, hogy Vance "alapvetően egy kicsit más állásponton volt", de végül "eléggé lelkesnek" bizonyult.

Az idei kongresszusi félidős választások ugyanakkor inkább Vance szempontjából kulcsfontosságúak. A Republikánus Nemzeti Bizottságnál betöltött tisztségében a jelöltek kampányának támogatásáért és a pártfinanszírozásért is felel: ha sikerül elkerülni a komolyabb veszteségeket, növelheti a politikai tőkéjét, a párt gyenge szereplése esetén viszont épp ellenkezőleg.

A lap szerint Trump egyelőre játéknak tekinti a két politikus összehasonlítgatását, és nem döntött kettejük között. Sőt, talán tőle váratlan módon akár arra is juthat, hogy nem szól bele a 2028-as republikánus előválasztásba. A volt ingatlanmogul állítólag felvetette, hogy Vance és Rubio közösen induljanak elnök- és alelnökjelöltként, ám ezt egyes stratégák valószínűtlen forgatókönyvnek tartják:

a Rubióhoz közel állók szerint, ha Vance indul 2028-ban, az 54 éves külügyminiszter inkább kivárna egy későbbi ciklust

– hacsak Trump nem őt nevezi meg egyértelmű örököseként.

Címlapkép forrása: Fehér Ház